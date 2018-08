A Vidi a bajnokságot sem hanyagolja a BL mellett, címvédésre készülnek

Kedden este a MOL Vidi FC hazai pályán gól nélküli döntetlennel őrizte meg az első mérkőzésen elért 1-1-s eredményt a svéd Malmővel szemben, így bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének negyedik, utolsó fordulójába. Ezzel biztossá vált, hogy a fehérvári együttes 2012 után újra ott lesz valamelyik európai kupasorozat csoportkörében, a BL-selejtező utolsó fordulójának vesztese ugyanis az Európa-liga főtábláján folytathatja. Az európai kupaporondon aratott siker mellett a székesfehérváriaknak az NB I-es küzdelmekre is oda kell figyelniük. Szombat este az Új Hidegkuti Nándor Stadionban lépnek pályára a százszázalékos Budapest Honvéd vendégeként. A macedón középpályást, Boban Nikolovot nem altatja el a BL-siker, mert a MOL Vidi az OTP Bank Ligában idén is szeretne maradandót alkotni.

"Nagyszerű hangulatban készül az egész csapat a szombat esti bajnoki rangadóra, melyet az eddig százszázalékos Budapest Honvéd ellen fogunk játszani. Úgy gondolom, fantasztikus teljesítményt értünk el azzal, hogy a Ludogorec után egy másik nálunknál erősebbnek tartott csapatot, a Malmöt is búcsúztattuk a BL-ből. Most már viszont nem szeretnénk itt megállni, karnyújtásnyira vagyunk a BL főtáblától, és bár nagyon nehéz lesz a görög bajnok elleni párharc is, mindent megteszünk azért, hogy az újabb akadályt is sikerrel vegyük.

Viszont lépésről lépésre kell haladnunk, most csak a szombat esti bajnokira koncentrálunk, hiszen a bajnoki címünket is szeretnénk megvédeni. Ne felejtsük el, ahhoz, hogy jövő nyáron is harcolhassunk a BL-ben, újra magyar bajnoknak kell lennünk. Még sosem játszottam abban a stadionban, ahol szombat este pályára lépünk, de a csapattársaktól nagyon sok jót hallottam az MTK stadionjáról, kiváló játéktéren mérkőzhetünk meg a Honvéddal. Való igaz, hogy rengeteg meccset játszunk, de mi profi futballisták vagyunk, és imádunk játszani, és boldogok vagyunk, hogy nem csak nyáron, hanem ősszel is sok mérkőzés vár ránk" - nyilatkozta Boban Nikolov.

A Budapest Honvéd-MOL Vidi FC mérkőzést szombat este 19.30-tól rendezik az Új Hidegkuti Nándor stadionban. A találkozót az Origo élőben közvetíti.

Forrás: molvidi.hu