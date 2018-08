Az AEK korábbi magyar játékosa nem segít a görögöknek a Vidi ellen

A korábbi AEK-játékos Esterházy Márton szerint nem kell félniük az athéni hangulattól a BL-playoffra készülő Vidi-focistáknak, hiszen, mint ahogyan a DIGI Sport híradójának fogalmazott: "Sokkal jobb 80 ezer néző előtt játszani, mint 1500 előtt, amikor a 8. sor 10-es székből hallja az ember, hogy szidják az édesanyját vagy káromkodnak a szurkolók." A korábbi 29-szeres válogatott játékos szerint Dzsudzsák Balázsnak még most sem kellene Magyarországra visszatérnie.

„Nekem nem volt meglepetés az AEK továbbjutása, mert a Celtic nagyon nagynevű csapat, de inkább csak Skóciában" – mondta a Sport24-nek Esterházy Márton, akinek nem kell bemutatni, mire képes a görög futball. Az egykori kiváló csatár ugyanis három évet játszott a Vidi következő BL-selejtezős ellenfelénél, azaz az AEK Athénnál a 80-as években. Az AEK győzelme mellett a fehérváriak menetelése nem lepte meg.

„A Vidi nagyon masszív idén, az elmúlt négy kupameccsen csak egy gólt kapott, nagyon jól szervezett a védelme. Ahogy nézem, már a saját félpálya felénél kezdik megrágni, megkóstolni az ellenfelet, visszatámadnak, nehéz helyzetbe hozva ezzel a riválist, a Malmőnek szinte helyzete sem volt. De ugyanez mondható el a Ludogorecről is, amely a két meccsen egy gólt sem tudott rúgni. Én nem féltettem a Vidit a Malmö ellen, hiába rekordbajnok Svédországban, de most sem féltem. Mindenki a fantasztikus athéni hangulatot emlegeti, én játszottam is Görögországban sokszor 60-70 ezer néző előtt, de azt mondom, az ilyen hangulat a profi játékosokat doppingolja. Sokkal jobb 80 ezer néző előtt játszani, mint 1500 előtt, amikor a 8. sor 10-es székből hallja az ember, hogy szidják az édesanyját vagy káromkodnak a szurkolók. Fantasztikus hangulat lesz kinn, az biztos.

A Vidi malmára hajthatja a vizet, hogy a fehérváriak jóval több meccset játszottak már a mostani szezonban ellenfelükhöz képest. „Az AEK-nak a Celtic elleni volt az első két hivatalos meccse, előtte csak felkészülési mérkőzéseket játszott. A Vidi jó formába lendült, sok tétmeccs van mögötte, ezek alapján 50:50 százalékra saccolok, hogy melyik csapat juthat tovább."

A Malmö elleni párharc előtt felröppentek olyan hírek, hogy a svédek Thomas Doll FTC-edzőtől kértek tanácsokat. A görögöknek is van kit hívniuk, de úgy fest, hiába. Ilyenkor mindig hívnak a görög ismerősök, újságírók, kérdezik, hogy mi az erőssége, gyengéje a magyar csapatnak. Erre én mondom, fel kell menni a Youtube-ra, és meg kell nézni a Vidi mérkőzéseit. Számomra is nagyon pozitív dolog, hogy már 30 éve eljöttem Görögországból, és még emlékeznek rám, szeretnek. Idén kint voltam az utolsó bajnokin, amelyen az AEK a bajnoki címet ünnepelte, ott is fantasztikus hangulat volt, ez megmaradt."

És most már az is biztos, hogy a Vidi is megmarad Európában. Hiszen ha legyőzi két meccsen az Athént, akkor a BL-ben, ha nem, akkor az Európa Ligában indulhatnak a magyarok. Ez pedig számos, nemzetközileg elismert játékost is fehérvárra csábíthat, például, akár Dzsudzsák Balázst is. Nagyon jóban vagyok Balázzsal, sajnálom, hogy most – egyelőre – parkolópályán van a karrierje. Előbb-utóbb csapatot kell neki találnia, mert augusztus végén lezárul az átigazolási időszak, de nem gondolnám, hogy neki Magyarországra kellene visszajönnie. De valóban, a Vidi azzal, hogy EL- vagy – reméljük – BL-csoportmérkőzéseken fog játszani, valóban meg fog tudni szerezni olyan játékosokat is, akik esetleg júliusban még azt mondták, hogy, 'na jó, várjunk még ezzel'."

A MOL-Vidi – AEK Athén BL-playoff-párharc első mérkőzését jövő szerdán játsszák a Groupama Arénában, a visszavágót pedig augusztus 28-án rendezik Athénban.