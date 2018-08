Dicsérte a legyőzött Honvédot a MOL Vidi védője

Elismerően beszélt a Budapest Honvédról a Bajnokok Ligájára készülő MOL Vidi FC védője. Az OTP Bank Liga 5. fordulójának rangadóját 3-0-ra nyerte a bajnoki címvédő fehérvári csapat az Új Hidegkuti Nándor Stadionban - a kispestiek a Bozsik Stadion felújítása miatt szerepeltek albérletben. A válogatott Vinícius a lefújás után a MOL Vidi honlapjának azt mondta: egy jó csapat ellen tudtak nyerni.

"Nehéz mérkőzésre számítottunk, hiszen a Honvéd kiválóan kezdte a bajnokságot. Éppen ezért nem ért minket meglepetésként, hogy a találkozó elején nekünk rontottak, fontos volt, hogy sikerült a támadásaikat megállítanunk, és egy pontrúgás utáni fejesen kívül nem is veszélyeztettek az első félidőben. Mi szép támadásokat vezettünk, és a kihagyott 11-es sem fogott meg bennünket.