Az AEK edzője szerint nincs esélyese a Vidi elleni párharcnak

A MOL Vidi kora délutáni sajtótájékoztatója után az AEK edzője, Marinos Ouzounidis és a görög csapat egyik válogatott játékosa, Anastasios Bakasetas állt az újságírók rendelkezésére a szerda esti BL-meccs helyszínén, a Groupama Arénában.

Az athéniak edzője szerint hiba lenne lebecsülni a magyar bajnokot, már csak masszív védekezése és eddigi eredményei miatt is.

Nagyon nehéz mérkőzést és párharcot várok, mindkét csapatnak ugyanannyi esélye van a továbbjutásra. Persze hallottam olyan hangokat, hogy mi vagyunk az esélyesek, de egy pillanatig sem szeretném, ha ezt bármelyik játékosom elhinné. Kőkemény két meccs vár ránk.

Ouzounidis a két csapat eltérő taktikájáról is beszélt:

„A Vidi védelme elképesztően nagy munkát végzett az eddigi meccseken, rendkívül jól zár a hátvédsor, amit nekünk is csak hatalmas erőfeszítések árán sikerülhet feltörni. Sem a Ludogorec, sem a Malmö ellen nem nyílt ki és kockáztatott a magyar bajnok, így vélhetően most sem fog, ennek szellemében készültünk a mérkőzésre, mi más stílust képviselünk. De a többi taktikai elem és instrukció maradjon a csapatom és énközöttem.”

A magyar bajnoksággal szemben a görög pontvadászat még nem kezdődött el, a szakember szerint ez előnyt jelenthet a Vidinek.

„Jobban örülnék, ha néhány tétmeccsel több lenne a lábainkban, főleg ha annyira könnyű dolgunk lett volna, mint a legutóbbi fordulóban a Vidinek volt” – utalt a fehérváriak hétvégi, 3-0-s Honvéd felett aratott győzelmére Ouzounidis.

Saját csapata legnagyobb erősségét a koncentrációban és az egymásért való küzdeni tudásban látja, újságírói kérdésre pedig azt is elárulta, hogy Budapesten megelégedne-e a döntetlennel.

„Nem szabad elfelejteni, hogy idegenben játszunk, így Athénban is lesz még 90 perce a csapatoknak, hogy eldöntsék a továbbjutást. De természetesen nyerni szeretnénk, győzni jöttünk Magyarországra.”

Anastasios Bakasetas a felkészülésről és a csapat háza táján uralkodó hangulatról beszélt.

Több jó játékos is van a Vidiben, néhányukra külön is felkészültünk, de neveket nem szeretnék elárulni. Nehéz meccsre számítok, de jó lenne előnyt szerezni a visszavágóra. A Celtic elleni továbbjutás rátett még egy lapáttal az amúgy is remek öltözői hangulatra, nagyon egyben van a csapat, és mindenkiben ég a bizonyítási vágy, hogy közösen megmutassuk, helyünk van Európa 32 csapata között.

A MOL Vidi – AEK Athén találkozót szerdán 21:00 órától rendezik a Groupama Arénában.