Aki szereti a magyar labdarúgást, annak ott a helye a Vidi-AEK meccsen

Kedden délután a Groupama Arénában tartott sajtótájékoztatót Marko Nikolics, a MOL Vidi vezető edzője és Juhász Roland, a labdarúgócsapat kapitánya. Mindketten abban bíznak, hogy nagyon sok néző előtt játszhatja le szerdán este kilenckor a Vidi a görög AEK Athén elleni Bajnokok Ligája playoff-mérkőzést. A pároscsata győztese a BL, a vesztes az Európa Liga csoportkörébe kerül.

Büszke és boldog vagyok azért, mert a mögöttem lévő tábla már a Bajnokok Ligája sorozat hivatalos tablója. Az, hogy ez elé ültettek bennünket, azt jelzi, hogy a csapat elért arra a szintre, amelyről mindannyian álmodtunk."

Ezekkel a szavakkal kezdte meg sajtótájékoztatóját Marko Nikolics, a MOL Vidi szerb vezető edzője. Majd így folytatta. "Július elején elkezdtünk álmodni, ez pedig még most is tart. Egyetlen lépésre vagyunk a BL csoportkörétől, fantasztikus ezt kimondani. Tudom, hogy a játékosaim milyen kemény harcosok, mennyire szeretnék az utolsó lépést is sikeresen megtenni a BL csoportköre felé. Az ellenfél, a görög AEK Athén éles, szervezett csapat, pontos futballt játszik. Egy hibát sem követhetünk el velük szemben, erre külön felhívtam minden játékos figyelmét."

A sajtótájékoztatón természetesen szó esett arról, hogy a Vidi ezt a selejtezőt a Groupama Arénában játssza, hiszen az új Sóstói Stadion még nem készült el.

"A klubnál dolgozó valamennyi ember azt szeretné, ha 2,5 év után a Vidi végre hazatérhetne Székesfehérvárra. Az, hogy a stadion nem készült el nem jó dolog, de erről a klubvezetők egyáltalán nem tehetnek.

Viszont az, hogy Budapesten játszunk, nem lehet akadály a fehérvári szurkolóknak, hiszen 60 kilométert minden olyan ember képes megtenni, aki szereti ezt a csapatot és a magyar labdarúgást. Éppen ezért abban bízom, hogy nagyon sok ember előtt játszhatunk szerda este. Egyben kérek is mindenkit, hogy aki csak teheti, jöjjön el erre a mérkőzésre. A játékosaimnak nagy szükségük van a közönség szeretetére, buzdítására. Aki szereti a magyar labdarúgást, akinek fontos a magyar foci és a Vidi, annak nem lehet kifogása, annak ott a helye szerdán a stadionban."

Juhász Roland, a MOL Vidi csapatkapitánya kellemes emlékeket őriz az AEK Athénról, hiszen pályafutása során eddig ötször játszhatott a görög élcsapat ellen és mind az ötször győztesen hagyta el a pályát.

"Sőt, életem legszebb gólját is nekik lőttem, legalábbis én ezt tartom a legszebbnek" - mondta Juhász Roland. Meg is mutatjuk, miről van szó.

Juhász Roland gólja a videón 3.23-nál látható:

Akik láttak a MOL Vidi eddigi nemzetközi mérkőzéseit, megerősíthetik, hogy Juhász Roland bombaformában futballozik.

Valóban nem megy rosszul a játék, egyáltalán nem érzem öregnek magam, akkor sem, ha egyesek a lelátóról nyugdíjba akarnak küldeni" - mondta Juhász Roland. "Az, hogy ilyen fizikai állapotban vagyok, annak köszönhető, hogy Marko Nikolics kiváló munkát végez a csapattal."

"Van egy speciális gépünk, amely a játékosok fizikai állapotát méri fel.

A maximális elérhető pontszám a 100, Juhász 97-et ért el" - tette hozzá Nikolics edző. Ezzel jelenleg ő a csapat legjobb fizikai állapotban lévő futballistája."

A MOL Vidi csapatkapitánya az Origo kérdésére hozzátette, hogy mindezek ellenére sem gondolta meg a korábbi döntését, azaz a magyar válogatottban nem szeretne többet pályára lépni.

A nemzeti csapat helyzetét már nem nekem kell megoldanom. 35 éves vagyok, a Vidiben szeretném a lehető legtöbbet kihozni magamból" - mondta Juhász Roland.

Marko Nikolics nagyon büszke csapata eddigi teljesítményére. "A meccsek után mindig a családomat és a feleségemet hívom fel először" - mondta. "Szülőhazámban, Szerbiában is nagy az érdeklődés a MOL Vidi iránt, a szerb sporttelevízió megvette a Vidi-AEK meccsek közvetítési jogát és külön stúdiót építenek a Groupama Arénába. Boldog vagyok emiatt, de azért is, hogy a csapattal a magyar labdarúgás hírnevét öregbíthetem" - mondta Nikolics.

Juhász Roland a MOL Vidi eddigi ellenfeleit hasonlította össze az AEK Athénnal. "Az AEK és a bolgár Ludogorec hasonló stílust képvisel. A Malmö kilógott ebből a sorból, ők inkább fizikális futballt játszottak. Tisztelem a görögöket, ugyanígy vannak ezzel a csapattársaim is.

A meccsek előtt nem mondok beszédet az öltözőben, de a csapatban vannak olyan vezéregyéniségek, akik egy-egy jó szóval tudják biztatni a többieket. Mentálisan nagyon együtt vagyunk, ez az eddigi sikerek alapja, mindez jól látszott akkor, amikor a Malmö ellen hátrányba kerültünk, vagy amikor kihagytuk ellenük a tizenegyest. Egy pillantra sem zuhant össze a társaság, mentünk tovább és most itt vagyunk."

A MOL Vidi a nyár folyamán eddig 10 tétmeccset játszott le, a játékosok nagyszerű fizikai állapotban vannak, senki sem sérült meg. Utóbbi tény azt is megmutatja, mennyire tudatos és komoly munka folyik a fehérvári egyletnél.

Amikor egy ilyen komoly sorozatterhelésben van a csapat, a teljes stábnak oda kell figyelnie arra, hogyan menjenek az edzések, ki milyen munkát végezzen el. Ezt minden egyes alkalommal megbeszélem a munkatársaimmal" - mondta el az Origo kérdésére Marko Nikolics vezető edző. "Természetesen egy-egy edzésen becsúszhat sérülés, de arra nagyon odafigyelünk, hogy az izomterhelés mindenkinek optimális legyen."

A MOL Vidi-AEK Athén Bajnokok Ligája playoff-mérkőzés szerdán este 21.00-kor kezdődik a Groupama Arénában. A meccset az Origo élőben közvetíti.