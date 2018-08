Itt a bizonyíték, hogy a bíró szerint is jogtalan Huszti kiállítása

Amikor a bíró, Gianluca Rocchi előkapta a piros lapot Husztinak, azonnal eszünkbe jutott az oroszországi világbajnokság egyik legtöbbet ismételt jelenete, amiből internetes mém is lett. Az az eset, amikor Neymar óriási fetrengésbe kezdett a brazil-mexikói nyolcaddöntőn az oldalvonal mellett. Azóta is mindenki Neymaron nevet. Pedig... Pedig ott a mexikói játékos egyértelműen rátaposott a mozdulatlanul ülő Neymar bokájára és nehéz azt mondani, hogy olyan súlyos látási és mozgáskoordinációs zavarokkal küszködött, hogy véletlenül tette. Huszti esete ennél sokkal enyhébb volt, a Vidi játékosa nem taposta meg ellenfele lábát, hiszen éppenhogy csak elérte azt egy pillanatra. Nos, ki is köti össze a két meccset? Igen, a bíró, Gianluca Rocchi.