Fantasztikus MOL Vidi, a bíró juttatta előnyhöz az AEK-ot, még él a remény

Az olasz bíró, Rocchi alaposan belenyúlt a MOL Vidi-AEK Athén Bajnokok Ligája playoff-meccsbe, amelyet a görög bajnok 2-1-re nyert meg Budapesten. Huszti Szabolcsot a 23. percben abnormális piros lappal küldte le Rocchi, az AEK kétgólos vezetése után pedig már semmit nem értünk azzal, hogy kompenzált egy görög kiállítással. A MOL Vidi Lazovics révén káprázatos góllal szépített az eredményen, de az egyenlítés a fantasztikus hajrá ellenére már nem sikerült. A hat nap múlva esedékes athéni visszavágót az AEK várhatja kedvezőbb helyzetből, de a fantasztikusan játszó Vidinek van esélye a továbbjutásra.

Magyar labdarúgópályán 2009 augusztusa óta nem rendeztek olyan téttel bíró nemzetközi kupamérkőzést, mint amilyen a MOL Vidi-AEK Athén BL playoff-meccs volt. Kilenc évvel ezelőtt még nem létezett a Groupama Aréna sem, a Debrecen akkor a Puskás Stadionban játszott a bolgár Levszki Szófia ellen a Bajnokok Ligája főtáblára jutásért. Igaz, anno a Loki az első meccset Szófiában vívta (és nyerte 2-1-re.) A MOL Vidi az idei BL-selejtezősorozatban a luxemburgi Dudelange, a bolgár Ludogorec és a svéd Malmö ellen is idegenben kezdett. A rájátszásra ez is megváltozott, hiszen a görög bajnok elleni első összecsapást most Magyarországon, Budapesten játszották le.

Mivel ezen a szinten az UEFA már mindent úgy rendez és követel meg, mintha BL főtáblás csoportmeccsről lenne szó, Magyarországon most debütált először a gólvonal-technológia. Ezt erre az összecsapásra építették ki a Groupamában. A technika nem marad itt, legfeljebb visszatér, ha a Vidi ezt az akadályt is sikerrel veszi és főtáblás lesz a BL-ben. A Nemzetek Ligájában nem kötelező ennek a használata. Aztán éppen a meccs előtt jött a hír, hogy a világbajnokságon sokat szidott VAR-rendszer, vagyis a videobíró bevezetését is fontolgatja az UEFA - már ebben az idényben.

A meccs előtt többen büszkeséggel írtak arról, micsoda megtiszteltetés, hogy az idei világbajnokságon dolgozó olasz Rocchi lesz ennek a találkozónak a játékvezetője. Aztán a 23. percben úgy voltunk vele, hogy minek kapott egy ilyen ember lehetőséget arra, hogy bármilyen mérkőzésen bíráskodjon. Ekkor hatalmas bajba került a Vidi, Huszti kapott egyből piros lapot - Rocchi úgy ítélte meg, hogy a magyar középpályás szándékosan taposta meg Bakaszetaszt. Nevetséges ítélet volt. A visszajátszást többször megnéztük, itt megtehetik önök is.

Huszti a visszajátszások alapján jól láthatóan a labdát szerette volna elérni, érthetetlen, hogy egy olyan rutinos játékvezető, mint Rocchi hogy állíthatta ki ezért a magyar játékost.

Tizenegy percig bírta ki kapott gól nélkül az emberhátrányban focizó magyar bajnokcsapat. A 34. percben Bakaszetasz lőtt messziről, amit Kovácsik bravúrral még oldalra ütött, a kipattanóra viszont sajnos Klonaridisz érkezett és a Vidi hálójába lőtt. Ezzel a góllal vezetett az AEK.

A 39. percben óriási Vidi helyzet maradt ki, Fiola érkezett a hosszún Kovács nagyszerű beadására, bevetődve kapura is fejelt, de sajnos éppen a középen álló Barkaszt találta telibe. Tényleg hatalmas egyenlítési lehetőség volt.

A 41. percben a a gólszerző Klonaridisz próbálta meg átemelni Kovácsikot, de a magyar kapus könnyedén húzta le a próbálkozást. A 44. percben újabb görög helyzet, ezúttal Bakaszetasz érkezett középen egy beadásra, de szerencsére nem érte el a labdát, így ez a lehetőség is Kovácsik kezében halt el.

A szünetben tehát egy góllal vezettek a görögök. A második félidő második percében Negót tüntették el a tizenhatoson belül, finoman szólva gyanús körülmények között, az olasz játékvezető sípja azonban ezúttal néma maradt. Ez már a sokadik meghökkentő és felháborító ítélete volt Rocchinak, aki az első félidő végén egy Vidi-akció alatt előbb a szájába vette a sípot, hogy szabadrúgást adjon a magyaroknak, aztán meggondolta magát.

Aztán jött a 48. perc, amikor Bakaszetasz lövése Nikolovon megpattant, Kovácsik tehetetlenül nézte, ahogy a hálóba vágódik a labda. Ezzel a góllal már 2-0-ra vezetett az AEK.

Rocchi kompenzált, 0-2-es állásnál az 53. percben a görögök második gólját szerző Bakaszetasz Husztiéhoz kísértetiesen hasonlító esetben szintén egyből piros lapot kap az olasz bírótól. Ekkor azonban már könnyen kompenzált, hisz nagy előnyhöz juttatta a görögöket.

Az 56. percben Mantalosz fejelt 10 méterről, Kovácsik hatalmas bravúrral tolta ki a bal alsó sarokból a labdát. Hat perccel később Mantalos tálalt az érkező Hult elé a bal oldalon, Kovácsik azonban remekül zárta a szöget, így a görög hátvéd mellé pörgetett.

Kétgólos előnye birtokában nyugodtan focizott az AEK, a Vidi pedig mindent megtett, hogy gólt szerezzen. A közönség jelentős része tüntetett Rocchi ellen, majd a 68. percben hangrobbanás rázta meg a stadiont. A MOL Vidi parádés góllal szépített. Kovács István adott nagyszerű labdát a szerb támadónak, Lazovicsnak, aki tanárian vette át, ezzel meg is verte a védőjét és higgadtan értékesítette a ziccert. 1-2.

Felpörgött a meccs, a Vidi mindent megtett az egyenlítésért. A 69. percben Kovács lőtt messziről, ezt most megfogta Barkasz, de a magyar bajnok egyértelműen átvette az irányítást. A 74. percben Hadzsicsnak is megjött a lövőkedve, jó 25 méterről próbálkozott kapásból, épphogy mellé bombázott. Három perccel később egy Vidi szögletet követően Kovács beadását Stopira bólintotta mellé.

Aztán olyan magyar helyzet maradt ki, amelyet szinte el sem hitt az ember.

A 79. percben Nego egyenlíthetett volna, miután Stopira levágódó lövése hozzá páttant, de csak belekapni tudott a labdába, irányítani nem, így az az üres kapu mellé gurult.

A hátralévő percekben a görögök alig-alig lépték át a felezővonalat, de minden egyes lepergett perc nekik volt jó. A Vidi mindent megtett az egyenlítésért, de ezen az estén erre már nem sikerült, hiába bírta sokkal jobban az utolsó fél órát.

Összességében elmondható, hogy a pocsékul vezető olasz bíró, Rocchi alaposan tönkretette a meccset. A hat nap múlva esedékes visszavágón azonban mégis maradt esélye a Vidinek, különösen akkor, ha ezúttal megkapja az egyenlő esélyt a bírótól.

Bajnokok Ligája-selejtező, 4. forduló, első mérkőzés:

Vidi FC-AEK Athén (görög) 1-2 (0-1)

Groupama Aréna, 10 681 néző, v.: Rocchi (olasz)

gólszerzők: Lazovics (68.), illetve Klonaridis (35.), Bakaszetasz (49.)

sárga lap: Lazovics (25.), Kovács I. (25.), Nego (31.), illetve Klonaridis (25.), Galanopulosz (37.)

piros lap: Huszti (22.), illetve Bakaszetasz (54.)

MOL Vidi FC:

Kovácsik - Fiola, Juhász R., Vinícius, Stopira - Nego, Hadzsics, Nikolov (M. Scsepovics 54.) - Kovács I., Huszti - Lazovics

AEK Athén:

Barkasz - Bakakisz, Oikonomu, Lampropulosz, Hult - André Simoes, Galanopulosz (Alef, 66.) - Bakaszetasz, Klonaridis (Hélder Lopes, 81.), Mantalosz - Livaja (Ponce, 86.)

A Vidi egyik legjobbja, Kovács István így értékelt az M4 Sportnak:

"Emberhátrányban sem játszottunk alárendelt szerepet, egyenlő létszámmal pedig pláne nem. Mindenkinek szeretném megköszönni, aki szurkolt nekünk, akár a stadionban, akár a televíziók előtt, újra együtt dobbant a magyar szív. Próbáltuk meglepni az ellenfelet, a kiállításig szerintem jobbak is voltunk. Egyáltalán nem haragszunk Husztira, óvodás korom óta azt tanulom, hogy így kell egy párharcba belemenni, különben megsérülünk. Várjuk őt vissza, Athénban pedig a visszavágón nyerünk két góllal és tovább fogunk jutni."

"Nehéz helyzetből jöttünk vissza a mérkőzésbe, azt éreztem, amíg a meccs elején és a végén azonos létszámban voltunk, akkor mi játszottunk fölényben. Bosszús vagyok, hogy ekkora előnyt kaptak a vendégek, de bizonyítja, hogy nincs lefutva a párharc, hogy 11 a 11 és 10 a 10 ellen mi futballoztunk fölényben. Szerintem egyik szabálytalanság sem ért pirosat, kár, hogy mi kaptuk az elsőt, de csak a pozitív részét kell kivenni ebből a találkozóból, ott kell folytatnunk a visszavágót, ahol ezt a meccset abbahagytuk. 2-1 után megvoltak a lehetőségeink az egyenlítésre, sőt a fordításra is, így verhető ez a csapat, van hiba a védekezésükben. Nyilván nem lesz könnyű 70 ezer ember előtt játszani, de szeretnénk a saját szurkolóikat ellenük fordítani" - vélekedett a csapatkapitány Juhász Roland.

"Büszke vagyok a játékosokra. Nem dőlt még el semmi és ezt ők is tudják, ha úgy vesszük, egyenlő létszámnál mi nyertünk 1-0-ra. Két nagyon könnyű gólt kaptunk és túl sok lehetőséget rontottunk el. Nagyon nehéz ezen a szinten emberhátrányban játszani, de láthattuk, hogy képesek vagyunk rá.

Athénban két góllal kell nyernünk legalább és ezért mindent meg is fogunk tenni. Mindig sokkoló ilyen hamar pirosat kapni és nem is szeretném kommentálni a játékvezető döntését, mert egy jó bíróról és jó csapatról van szó.

Rengeteget jelentett az a szurkolás, amit kaptunk, ezt köszönjük szépen. A küzdőszellem megvan, nagy harcosok a játékosok, ezért is tudtunk nagy fölénybe kerülni 10 a 10 ellen. Optimista vagyok, mert tudom, hogy úgy megyünk Görögországba, hogy az utolsó másodpercig harcolni fogunk" - nyilatkozott bizakodóan az M4 Sportnak Marko Nikolics, a Mol Vidi vezetőedzője.

További redmények:

Bajnokok Ligája-selejtező, 4. forduló, első mérkőzések:

Ajax (holland)-Dinamo Kijev (ukrán) 3-1 (3-1)

Young Boys (svájci)-Dinamo Zagreb (horvát) 1-1 (1-1)



kedden játszották:

Crvena zvezda (szerb)-Salzburg (osztrák) 0-0

BATE Boriszov (fehérorosz)-PSV Eindhoven (holland) 2-3 (1-1)

Benfica (portugál)-PAOK (görög) 1-1 (1-0)

