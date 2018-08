Ronaldo szerint nem ő tehet arról, hogy a Juvéhoz szerződött

Cristiano Ronaldo szerint sorszerű volt, hogy a nyáron a Real Madridot elhagyva az olasz bajnok Juventus labdarúgója lett.

A portugál csatár egy szerdai interjúban azt mondta, az életben vannak olyan dolgok, amiket úgy tűnik, a sors irányít.

"Soha nem gondoltam volna, hogy ebben a csapatban fogok játszani, de mégis így lett. Könnyű volt meghozni a döntést, mert bár amit Madridban elértem, az szenzációs, de ott mindent megnyertem" - fogalmazott az ötszörös aranylabdás támadó, aki elmondása szerint "maga mögött hagyta" a spanyolországi éveket.

Ronaldo a nyáron 112 millió euró ellenében szerződött Olaszországba, ahol arra készül, hogy harmadik különböző csapatával is elhódítsa a Bajnokok Ligáját, ez korábban csak a holland Clarence Seedorfnak sikerült.

"Mindannyian ezért fogunk dolgozni, erre fókuszálunk, de nem leszünk a megszállottjai. Lépésről lépésre fogunk haladni a célunk felé, és majd meglátjuk, a mostani, vagy valamelyik későbbi szezonban tudjuk-e elérni" - jelentette ki Ronaldo, aki pályafutása során eddig ötször emelhette magasba a legrangosabb európai klubtrófeát (egyszer a Manchester Uniteddel, négyszer a Real Madriddal).