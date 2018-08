Kovács István volt a MOL Vidi legjobbja az AEK Athén elleni meccsen

Küzdeni tudásból és kitartásból az egész MOL Vidi jelesre vizsgázott az AEK Athén elleni Bajnokok Ligája playoff-meccsén, de Kovács István még a jók közül is kiemelkedett remek formájával: az InStat futballelemző cégnél az 1992-es születésű középpályás lett az odavágó legjobbja - írja a molvidi.hu.

A MOL Vidi FC 0-2 után szépítve hazai pályán 2-1-re kikapott ugyan a görögöktől, de így is fantasztikus játékot és küzdelmet mutattak be a fehérváriak. A szépítő gólt Danko Lazovics szerezte, az asszisztot ehhez Kovács István adta, aki emiatt is lett a találkozó legjobbja a Vidiből az InStat futballelemző cégnél.

274-es indexét a gólpassz mellett egyebek között meghatározta egy kaput eltaláló lövése, 35-ből 31 sikeres passza - közte 5-ből 5 sikeres kulcspasszal -, háromból kettő, embert találó beadása, valamint 6/11-es szerelési mutatója és 4 szerzett (5 eladott) labdája.

Vinícius Paulo lett a második, 269-es indexszel. A középhátvéd 111 megmozdulásából 101-et sikerrel vitt véghez, 82 passzából 77 volt pontos, közte 32 kísérletből 29 eredményes felpasszal. Megnyert négy fejpárbajt (6-ból), négy labdavesztése mellett kilencszer szerzett labdát.

A Vidi a 60. percig 2 lövéssel próbálkozott a meccsen, míg az AEK 11-el - az utolsó félórában mutatott elképesztő fölényt viszont jól jellemzi, hogy a meccs végére ez az arány megfordult: 13-szor próbálkozott a Vidi, a görögök pedig 12 lövésig jutottak.

Az AEK legjobbja a középhátvéd Oikonomou és a szélső Mantalos lettek, egyaránt 278-as értékkel.