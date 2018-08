A MOL Vidi edzője magyar futballistákból csinált sztárokat

Miközben a MOL Vidi labdarúgócsapata ezen a nyáron az egész országot maga mögé állította a sikeres Bajnokok Ligája selejtezőbeli szerepléssel, van egy olyan dolog, amely kevéssé keltette fel a szaksajtó és az emberek figyelmét. Az, hogy Marko Nikolics edző milyen bátran ad teret és szerepet a magyar játékosoknak, és az, hogy ezek a futballisták hogyan tudnak élni ezzel a lehetőséggel. Közben Marco Rossi is kihirdette keretét a szeptemberi Nemzetek Ligája mérkőzésekre, amelyben hat Vidi-játékos van. Elemzés.

Kovács István, Kovácsik Ádám, Juhász Roland, Fiola Attila és Huszti Szabolcs.

Ez az öt futballista minden hozzáértő szövetségi kapitánynál kezdőjátékos lenne szeptember 8-án Tamperében a Finnország elleni Nemzetek Ligája csoportmérkőzésen, majd három nappal később Budapesten a görögök elleni zárt kapus találkozón.

Fájdalom, az ötből kettő biztosan nem lesz válogatott, mert Huszti évekkel korábban köszönt el a nemzeti csapattól, Juhász Roland pedig a 2016-os Európa-bajnokság után. Kovácsik, Pátkai, Fiola és Kovács István azonban ott van, sőt, Marco Rossi kapitány Viniciust és Tamás Krisztiánt is meghívta a keretbe. Mi most arról írunk, hogy mi történt ezekkel a futballistákkal és miért pont most futják be azt a pályát, amit.

Marko Nikolicsnak köszönhetünk mindent

A titok – ha egyáltalán van ilyen – Marko Nikolics vezetőedzőnél keresendő. A szerb szakember az utóbbi évek legnagyobb edzői igazolása a magyar kispadra, az sem véletlen, hogy a Vidi fogta ki az aranyhalat. Korábban a portugál Paulo Sousa hasonló erényeket csillogtatott, vele a Vidi 2012-ben eljutott az Európa Liga csoportkörébe, ahol az utolsó fordulóig esélye volt a továbblépésre. Marko Nikolics az az edző, aki a nap 24 órájában a focival foglalkozik, aki bátran ad lehetőséget a magyar játékosoknak.

Ezzel egyszersmind el is érkeztünk a magyar csapatsportágakat évek óta legjobban szétfeszítő és a szurkolókat leginkább megosztó témájához. E cikk megírásának napján nyilatkozta Nagy László, hogy a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatában összesen négy magyar játékos maradt, ebből Nagy már a visszavonulás szélén áll. A Győr női kézilabdázói, a szolnoki vízilabdázók úgy tudnak Bajnokok Ligáját nyerni, hogy magyar játékos elvétve tűnik fel, vagy játszik főszerepet. Mondanunk sem kell, minden csapatsportág sikere öröm, csak az nem mindegy, hogyan tudnak a szurkolók azonosulni ezzel. A világtrendet persze megfordítani nem lehet, a Chelsea (indul az Európa Ligában) sem fog vasárnap 11 angollal a kezdőben nekimenni a Newcastle elleni PL-meccsnek. De az, hogy a MOL Vidi szakvezetése ennyire bátran nyúlt és bízik a magyar játékosokban, az egész sportágat előbbre lökheti. Lássuk akkor Kovács István, Juhász Roland, Kovácsik Ádám és Huszti Szabolcs példáját.

Juhász Roland

Ha megnézzük a MOL Vidi BL-selejtezős meccseit, láthatjuk, hogy a 35 éves védő élete formájában focizik. Ezt ő sem cáfolta, az a gép, amely a Vidi játékosok fizikális állapotát méri fel, végképp nem. A teszteken a maximális 100 pontból 97-et elérő Juhászt a csapatból ezen a téren senki sem tudta felülmúlni.

Nem véletlen, hogy ő viseli a csapatkapitányi karszalagot. A hihetetlen letisztultság, a Belgiumban lehúzott évek alatt magára szedett profizmus Juhász minden mozdulatán látszik. Ha egyetlen személyes dolgot megengednek: nagyon sajnálom, hogy Juhászt nem lehet rábeszélni a válogatottságra. Abban a futballistának igaza van, hogy 35 évesen nem neki kellene tartania a nemzeti csapat házának mestergerendáját. Ugyanakkor az, hogy 2020-ban Budapest is Eb-meccseket rendez, nagy teherként nehezedik a válogatottra. Egy kézilabdás párhuzamot citálva: Nagy László egyszer már bejelentette a visszavonulását a férfi kézilabda-válogatottól. De a nyár elején a szlovénok elleni kettős vb-selejtezőn ott volt, ha ő nincs, aligha ütjük ki a szlovénokat a 2019-es vb-ről. Juhász Rolandnak a puszta jelenléte olyan erőt adhatna a nemzeti csapatnak, amelyből sokan tudnának profitálni.

De – és ezt mindenkinek el kell fogadnia – az ő döntése volt a visszavonulás, ő a Vidire szeretne koncentrálni és még egyet (kettőt) dobni az európai kupaporondon. Akik látták a Vidi két selejtezőjét a svéd bajnok Malmö ellen, tudják, mit jelent Juhász jelenléte. Malmőben a bekapott gól után, Felcsúton a kihagyott tizenegyes után kapta össze a csapatot – mindkétszer sikerrel. Társai nemcsak, hogy hallgatnak, hanem fel is néznek rá – igazi vezéregyéniség.

Huszti Szabolcs

A magyar labdarúgás egyik legmegosztóbb személyisége, akit kétszer hívtak a Bundesligába – másodszor Kínából hozták vissza, aki

az AEK elleni piros lapjával most is megosztotta a szurkolókat,

de még a szakmát is. Mivel Huszti sosem ad hosszabb interjút, nehéz megmondani, mi járhat a fejében, mit gondol magáról, szerepéről a Vidiben. Így aztán vele kapcsolatban csak azt írhatjuk le, amit a kívülállók látnak.

Ez pedig az, hogy Husztit valami iszonyatos bizonyítási vágy feszíti, ebből pedig a pályán olykor feszültség keletkezik – főleg, ha egy Rocchi nevű olasz vezeti a meccset. Egészen biztosak lehetünk abban, hogy az önmaga elé is mindig a legtöbbet és legmagasabb mércét állító Husztinál jobban senki sem akarja bizonyítani, hogy helye van a magyar bajnokcsapatban. Amúgy az agresszív játéka nézőpont kérdése. Az AEK ellen kapott piros lapja után egyes kommentárok szemére hányták, hogy már a Ludogorec elleni felcsúti visszavágó utolsó perceiben is ámokfutást rendezett és csak az osztrák bíró jóindulatán múlt, hogy megúszta egy sárga lappal. Ez a dolog egyszerű megközelítése. Az érme másik oldala az, hogy a Ludogorec akkor óriási nyomás alatt tartotta a Vidi kapuját. Mindenki tudta, hogy a razgardi 0-0 után elég egyetlen idegenbeli bolgár gól és vége a BL-menetelésnek. Huszti abban az öt percben olyan keményen védekezett, amivel tartást tudott adni az egyre jobban fáradó MOL Vidinek. Az ő esetében inkább arról lehet szó, hogy 35 évesen előjönnek azok a pillanatok, amikor a test már nem engedelmeskedik a fejnek. Huszti rutinja a későbbiekben aranyat érhet, a kérdés most csak az, hogy az UEFA fegyelmi bizottsága hány meccsre meszeli el őt. De az biztos, hogy a BL, vagy EL csoportkörében még fontos feladatok várnak rá.

Kovácsik Ádám

Méltatlanul kevés szó esik róla, pedig a MOL Vidi egyik alappillére. A válogatott szinten kapusokból jól állunk. Gulácsi Péter a Lipcsében, a Bundesligában véd. Kovácsik évek óta itthon a Vidiben. Azért szűkítjük le kettejükre ezt a kérdést (miközben ott van még a fradista Díbusz Dénes és a Hibernianban kezdőként szerepet kapó Bogdán Ádám is), mert soha senki le nem merné írni azt, amit mi most igen: a Bundesligában való rendszeres védés nem biztos, hogy többet kellene érjen, mint Kovácsik mostani produkciója.

Azt is megmondjuk, miért.

Gulácsi egy olyan képességű és olyan játékosokkal teletűzdelt csapat kapusa, amely Magyarországon nincsen. Ez nem is lehet vitás. Olyan támadókkal néz hetente farkasszemet, akik a világsztárok közé tartoznak.

Kovácsik előtt olyan magyar játékosok fociznak, akik Vidi-futballistaként tagjai lesznek a nemzeti csapatnak (Pátkai, Fiola, Kovács István), az összeszokottság pedig a magyar válogatott jelenlegi helyzetében kulcskérdés. Nem irigyeljük Marco Rossit, mert ebben a kérdésben neki kell döntenie. Kovácsik július közepe óta heti két meccset játszik, a Bundesliga viszont csak pénteken indul, igaz, a Lipcse már szintén hetek óta selejtez az Európa Ligában, de azokon a meccseken nem Gulácsi véd. Nehéz a választás, nem is vindikálnám a jogot magamnak, de valami azt súgja, hogyha Kovácsik megkapná a bizalmat Rossitól, könnyen hosszan tartó őrségváltás következne be a válogatott kapusposztján.

Ráadásul Kovácsiknak a nyáron több olyan meccse volt, amikor egy-egy adott pillanatban kellett nagyon észnél lennie, miközben hosszú perceken át a Vidi kapuját támadók el sem jutottak a magyar csapat tizenhatosáig. Szerényen dolgozó sportember, akinek ez az ősz meghozhatja a nagy kiugrást. Kovácsik Ádám eddig egyszer volt válogatott, 2017 novemberében a rossz emlékű Luxemburg-Magyarország (2-1) barátságos meccsen állt a vonalon.

Kovács István

Malmői beszélgetésünk során félve említettem neki a karrierjét övező gödröket, amelyeket nem mindig tudott átugrani. Volt, hogy egy sérülés miatt került mélyre, volt, hogy belelökték. Kevesen emlékeznek már a 2013. március 22-én, a Puskás Stadionban zárt kapuk mögött lejátszott Magyarország-Románia vb-selejtezőre, amelyen Kovács István először volt válogatott. A 80. percben csereként küldte be őt Egervári Sándor szövetségi kapitány, ekkor a magyar csapat 2-1-re vezetett. Épeszű mester ekkor nem támadó középpályást küld be, hanem a védelmet erősíti meg. A mai napig nem tudni, mi járt akkor Egervári fejében, de tény, hogy a románok Chipciu révén a 92. percben egyenlítettek, innentől meg pofonegyszerű volt mindent Kiskokó fejére olvasni.

Kovács István 21 éves volt ekkor. Ezt követően összesen még négyszer szerepelt a válogatottban, jelenleg is ötszörös válogatott, pedig

képességei alapján már ötvennel több fellépésének kellene lennie a nemzeti csapatban.

Most meg mindenki el van tőle ájulva, a kevésbé mértékadók máris a magyar válogatott megváltóját látják benne.

Erre mondjuk mi: hátrább az agarakkal. Kovács Istvánból Marko Nikolics csinált újra futballistát. Olyan játékost, aki a MOL Vidi másik vezéregyénisége, aki a 96. percben is szétfutja az ellenfelét, aki álompasszokkal szolgálja ki Lazovicsot, vagy Fiolát. Minden megmozdulásán látszik a tudatosság, nyilatkozatai érettek, a szerdai AEK meccsen is a magyar bajnok legjobbja volt. Azt csak sejteni lehet, hogy milyen irgalmatlan mennyiségű edzés, fizikai munka kellett ahhoz, hogy Kovácsból újra olyan futballista legyen, amire a képességei predesztinálják.

Sérülései után elmenekülhetett volna a munka elől például Kisvárdára, vagy Balmazújvárosba levezetni, ő mégis maradt a Vidiben és megküzdött azért, hogy ennek a csapatnak a stabil kezdőjátékosa lehessen. Marko Nikolics ezeket a posztokat nem ingyen osztogatja, ha kell, Husztit is szemrebbenés nélkül kihagyja. Kiskokó most tényleg a magyar futball nagy reménysége, aki már régen kitört az örök ígéret szerepéből.

A többiek

A 23 éves Tamás Krisztián a Debrecennek lőtt bombagóljával tette emlékezetessé azt a meccset, az elképesztő találat volt. Benne is van Marco Rossi keretében. A nyáron a csapathoz érkezett Hangya Szilveszternek, Berecz Zsombor és Tóth Bence egyelőre még nem főszereplője a bajnokcsapatnak. Mindhárman nyáron érkeztek Fehérvárra, most éppen a megdolgozásuk folyik. Mielőtt bárki bármi rosszat gondolna, ez csak azt jelenti, hogy fizikálisan fel kell őket hozni arra a szintre, hogy képesek legyenek egy nemzetközi kupaselejtezőben a 85 percben is úgy futballozni, mintha éppen akkor kezdődött volna el a meccs. Berecz, Hangya és Sós nem ilyen alapokkal érkezett Fehérvárra, de ismerve az edzői stábot és a csapattal szembeni elvárásokat, nem csodálkoznánk, ha ez az alapozás akár fél évig is eltartana.

A Rosenborg-minta és a játékos-politika

A MOL Vidi játékos-politikája amúgy is messze felfelé lóg ki a magyar mezőnyből. Kovács Zoltán sportigazgató nem hoz ide tucatlégiósokat, ami ennél még fontosabb, hogy az idény végén nem szedi szét a csapatot és nem tölti fel a keretet olyan emberekkel, akik jóformán azt sem tudják, mit játszik a Vidi. Az évek óta tudatosan megtervezett fehérvári szakmai munka 2018-ban hat BL, vagy EL csoportmeccset hoz el a Vidinek.

Ha a szakvezetés nem tér le erről az útról, ha Marko Nikolicsot 2019 nyarán nem tudják kivásárolni a szerződéséből, akkor Fehérváron egy olyan csapat alapjait rakhatják le, mint amilyen a kilencvenes években a norvég Rosenborg volt. Trondheim nem világváros, a nemzetközi futball szakértői mindig is kiscsapatként (a szó jó értelmében) tekintettek az RBK-ra, amely éveken keresztül állandó résztvevője volt a Bajnokok Ligája főtáblás küzdelmeinek. Nem tudom, hogy a Vidi vezetői tanulmányozták-e a Rosenborg történetét, de a hasonlatosság már most szembetűnő.