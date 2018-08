Rossi nem viccelt: Dzsudzsák Balázs nem tagja a válogatott keretének

Kihirdette a Finnország és Görögország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre készülő válogatott keretét Marco Rossi. A csapatban nincs ott Dzsudzsák Balázs, ott van viszont a Bajnokok Ligája főtáblájára kerülésért harcoló MOL Vidi FC középpályása, Kovács István, valamint számos fiatal, jobbára külföldön játszó futballista.

A Georges Leekens távozása után kinevezett Marco Rossi már első nyilatkozataiban leszögezte, hogy csak azokra számít, akik rendszeresen szerepet kapnak klubcsapatukban, így ha a kerethirdetésig nem talál magának csapatot, akkor Dzsudzsák Balázst is ki fogja hagyni a válogatottból. A pénteken nyilvánosságra hozott első keret alapján Rossi tartotta a szavát: a továbbra is klubot kereső szélső nem lesz ott a finnek és a görögök elleni meccseken.

Ott lesz viszont a MOL Vidi FC-vel a Bajnokok Ligájában nagyszerűen szereplő irányító középpályás, Kovács István, aki négy év után húzhatja fel újra a válogatott mezét. A középpályás legutóbb 2014. november 18-án, még Dárdai Pál kapitánysága idején lépett pályára a válogatottban: az Oroszország ellen 2–1-re elveszített találkozón kapott egy félidőnyi játéklehetőséget.

A Bajnokok Ligája play-offjában gólpasszt adó Kovács István is szerepel Marco Rossi szövetségi kapitány első keretében, a Finnország és Görögország elleni Nemzetek Ligája-meccsek előtt. Kerethirdetés ma délelőtt! @UEFAEURO@MOLVidiFC#magyarok#csakegyutt#NationsLeaguepic.twitter.com/qKGSGjfHLZ — MLSZ (@MLSZhivatalos) August 24, 2018

Ezen tapasztalatok, a játékstílusbeli elképzelések, továbbá az ellenfelek játékának figyelembevételével alakította a szakmai stáb a Finnország és Görögország ellen készülő 23 fős keretet, írja honlapján az MLSZ. Az új UEFA-rendszer lényege, hogy a ligákba előzetesen beosztott nemzeti együttesek a barátságos mérkőzések helyett is szorosnak, kiélezettnek ígérkező tétmérkőzéseken szerepelnek, így minden mérkőzés eredménye számít. Az Nemzetek Ligája egyben Eb-kvalifikációs lehetőséget is nyújt a legjobban szereplő együttesek számára.

A 2016-os magyar részvétellel rendezett Európa-bajnokság egyik hazai selejtezője, a Magyarország–Románia összecsapás után a szurkolók viselkedése miatt az UEFA komoly büntetéssel sújtotta az MLSZ-t, és ennek eredményeként a válogatott zárt kapuk előtt fogadja hazai környezetben első ellenfelét.

„Többször elmondtam, hogy ilyen rövid idő alatt kevés a mozgásterem, ezért alapvetően a korábbi kerettagokra támaszkodom. Ugyanakkor az elmúlt hónapokban minden olyan játékost figyelemmel követtünk, aki segítségére lehet a nemzeti csapatnak” – mondta el a kerethirdetés után Marco Rossi.

„Kiemelkedően fontos volt, hogy az adott játékos mennyire illik bele a taktikai elképzeléseinkbe, melyet természetesen nagyban befolyásol Finnország és Görögország játékstílusa is. Az egyik legfontosabb szempont az volt, hogy ki milyen fizikális állapotban van, milyen rendszerességgel és mennyit játszik klubcsapatában. Természetes, hogy a Vidi nemzetközi menetelése után például Kovács Istvánnak helye van a keretben, de a fentiek alapján több új vagy visszatérő játékost is behívtam a korábbi alapjátékosok mellé. Szintén a fenti szempontok alapján nem küldtem meghívót az egyelőre még új csapattal nem rendelkező Dzsudzsák Balázsnak, akivel személyesen is megbeszéltem a jelenlegi helyzetet, Ő pedig érveimet – a válogatott érdekeit szem előtt tartva – megértette és elfogadta. Fontos hangsúlyoznom, hogy annak ellenére, hogy ezúttal nem lesz velünk, továbbra is úgy tekintek rá, mint a nemzeti csapat kapitányára. Sokan talán Nagy Ádám meghívására sem számítottak, hiszen most tért vissza egy sérülést követően. Azonban aki egy Serie A-csapattal készül, ott játszik is mérkőzést, annak fizikai állapotát megfelelőnek tartom arra, hogy a csapat segítségére lehessen.”

A kerettagok szeptember 2-án este találkoznak Telkiben, majd szeptember 7-én pénteken utaznak el a szombat esti Finnország elleni összecsapás helyszínébe, Tamperébe. Szeptember 11-én, kedden pedig a Groupama Arénában zárt kapus mérkőzésen lépnek pályára.

A válogatott keret tagjai:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Kovácsik Ádám (Mol Vidi FC)

Védők: Kádár Tamás (Dinamo Kijev), Vinícius Paulo (Mol Vidi FC), Lang Ádám (CFR Cluj), Bese Barnabás (Le Havre), Lovrencsics Gergő (Ferencváros), Fiola Attila (Mol Vidi FC), Botka Endre (Ferencváros), Tamás Krisztián (Mol Vidi FC)

Középpályások: Kleinheisler László (FK Asztana), Kalmár Zsolt (DAC), Kovács István (Mol Vidi FC), Pátkai Máté (Mol Vidi FC), Nagy Ádám (Bologna FC 1909), Nagy Gergő (Budapest Honvéd FC)

Támadók: Szalai Ádám (TSG 1899 Hoffenheim), Sallai Roland (APOEL Nicosia), Sallói Dániel (Sporting Kansas City), Stieber Zoltán (D.C. United), Varga Roland (Ferencváros), Eppel Márton (Kajrat Almati)

Tartalékok: Gróf Dávid (Budapest Honvéd), Guzmics Richárd (Jenpien), Korcsmár Zsolt (Midtjylland), Holman Dávid (Slovan Bratislava), Vécsei Bálint (FC Lugano), Bőle Lukács (Ferencváros), Nagy Dominik (Legia Varsó)

A magyar válogatott mérkőzései a Nemzetek Ligájában

2018. szeptember 8., 18.00: Finnország–Magyarország

2018. szeptember 11., 20.45: Magyarország–Görögország

2018. október 12., 20.45: Görögország–Magyarország

2018. október 15., 20.45: Észtország–Magyarország

2018. november 15., 20.45: Magyarország–Észtország

2018. november 18., 20.45: Magyarország–Finnország