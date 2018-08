Rebrov drámai győzelemmel debütált a Ferencváros kispadján - videó

A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (OTP Bank Liga) 6. fordulójának szombati mérkőzésén a Ferencváros kispadján győzelemmel mutatkozott be Szergej Rebrov, a fővárosi zöld-fehér együttes a Mezőkövesd otthonában tudott 1-0-ra nyerni. Az első félidőben nem igazán találták a csapatok egymás ellenszerét, a második 45 perc már jobbra sikerült, de sokáig úgy tűnt, hogy gól nem fog esni, végül a 91. percben Böde Dániel eldöntötte a három pont sorsát.

Mezőkövesden mutatkozott be a magyar bajnokságban a Ferencváros labdarúgócsapatának új vezetőedzője, Szergej Rebrov, aki Thomas Dollt váltotta a héten az OTP Bank Ligában éllovas fővárosi együttes kispadján. A német tréner kedden közös megegyezéssel távozott bő négy és fél év után, míg az edzőként korábban a Dinamo Kijevnél és a szaúdi al-Ahlinál dolgozó, játékosként 75-szörös ukrán válogatott utódját szerdán nevezték ki.

Az FTC négy győzelemmel kezdte a bajnokságot, majd a múlt héten otthon döntetlent játszott a Pakssal, de nem emiatt kellett távoznia Dollnak: a klubvezetés a váltást a sikertelen európai kupaszerepléssel indokolta. A Mezőkövesd a Fradi elleni meccset megelőzően egyszer győzött kétszer döntetlent játszott, egyszer pedig kikapott, míg a Vidi elleni találkozója elmaradt. Ráadásul az is nehezítette a hazai csapat dolgát Rebrov bemutatkozó meccsén, hogy a borsodi együttes kispadján eltiltás miatt nem lehetett ott Kuttor Attila.

Az előzmények ellenére mégis a Mezőkövesd kezdte kedvezményezőbben a meccset, de kisebb lehetőségeket nem sikerült gólra váltania az első percekben. A hazai együttes már a Fradi térfelén próbált letámadni, amely láthatóan nem ízlett az FTC-nek. Azért a Fradi sem tétlenkedett, Varga Roland távoli lövése azonban jócskán kapu mellé ment.

Hiába nem bővelkedett ekkor a mérkőzés a helyzetekben, a hangulat igencsak paprikás volt. A korábbi ferencvárosi Tóth Bence előbb Stefan Szpirovszkival, majd Davide Lanzafaméval is kakaskodott egyet. Amikor már a játéké volt a főszerep, a Fradi fokozatosan vette át a játék irányítását – bár komoly mezőnyfölényt nem tudott kialakítani –, a 18. percben Varga szöglete után például Stefan Drazics fejelte rá a csapattársa kezére a labdát a tizenhatoson belül, de Iványi Zoltán játékvezető szerint nem ért büntetőt az eset.

A folytatásban inkább a mezőnyben gyűrték egymást a csapatok, egy-egy távoli próbálkozás jelentette a legnagyobb eseményeket, de a kapusoknak biztosan nem ment fel ezektől a lövésektől a vérnyomásuk. A Fradi első nagyobb lehetőségére a 37. percig kellett várni, amikor Fernando Gorriaran 16 méterről eleresztett lövése centikkel ment el bal kapufa mellett, majd nem sokkal később Drazics próbálkozott a másik oldalon, de ez nem sikerült veszélyesre. A végén még Lovrencsics Gergő dolgoztatta meg Dombó Dávidot, így a nem túl eseménydús első 45 perc után gólnélküli döntetlennel vonultak a csapatok az öltözőbe.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi is a helyszínen figyelhette, ahogy az 50. percben Marcel Heister betörése után a középre adott labdát a gólvonal elől vágta ki Szalai Attila a labdát, góltól megmentve a csapatát. A horvát-német védő nem sokkal később már lőtt, de jócskán kapu fölé. Mindenestre a Fradi sokkal jobban kezdte a második 45 percet, mint ahogy az egész elsőben játszott.

Az 55. percben Lovrencsics is megpróbálkozott távolról, de ez is kapu mellé, fölé ment, majd Ivan Petryak közeli lövését védte Dombó, így bő fél órával a találkozó vége előtt a gólra továbbra is várni kellett. A 61. percben Drazics lövésével jelezte a Mezőkövesd, hogy a pályán van, de a bal alsóba tartó labdát Dibusz Dénes szépen védte, de Silye Erik lecsúszott beadását is megúszta az FTC, a labda a felső kapufán csattant.

A 68. percben újabb nagy lehetőséget hagyott ki a Mezőkövesd, a kontra végén Vajda Sándort előzte meg az utolsó pillanatban a kapujából kifutó Dibusz, majd Varga szabadított fel.

Rebrov első cseréjére a 70. percig kellett várni, az ukrán tréner Szpirovszki helyére Bőle Lukácsot küldte a pályára, de Böde Dániel is beállt. A változtatásra kettős cserével válaszolt a borsodi együttes, az edzők szerették volna az utolsó 20 percre kicsit kimozdítani a meccset az addigi medréből.

Tizenöt perccel a meccs vége előtt Varga Roland passzát Lovrencsics lőtte 20 méterről a kövesdi kapura, a labdába Petryak még beletette a lábát, amely a kapufán kötött ki, de az ukrán szélső lesen állt a lövéspillanatában.

A 77. percben Lanzafame esett el a védője szorításában, nem is véletlenül, de a játékvezető nem ítélt tizenegyest.

Az utolsó tíz percben a Fradi ment előre becsülettel, mindent megtett a győztes gól megszerzése érdekében, de sokáig úgy tűnt, hogy ezen a napon a fővárosi csapat nem tudta bevenni a Mezőkövesd kapuját. Ám a 91. percben érkezett a cserként beálló Böde Dániel, aki Petryak lekészítése után közelről eldöntötte a három pont sorsát.

A végén második sárga lapja után még Szalai Attila a kiállítás sorsára jutott, míg Szergej Rebrov győzelemmel tudott debütálni a Ferencvárosnál.