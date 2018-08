A francia bajnokság 3. fordulójában a PSG 3-1-re legyőzte az Angers SCO csapatát, ezzel továbbra is hibátlan és a tabella élén áll. Mbappé, Cavani és Neymar is betalált, utóbbi emellett gólpasszt is jegyzett, ráadásul szinte minden mozdulatán látszódott, hogy ismét élvezi a játékot. Ezen a passzán pedig pláne, ez az, amit rajta kívül talán senki nem mer meghúzni élesben.