Gulácsiék idegenben sokkolták a Dortmundot, majd összeomlottak

Hiába kezdett tökéletesen és focizta le a Dortmundot a mérkőzés elején a RB Leipzig, több védelmi rövidzárlatnak köszönhetően már az első félidőben megpecsételődött a sorsa. Gulácsi Péter csapata végül 4-1-es vereséget szenvedett és egy vesztes rangadóval kezdte a Bundesliga új szezonját.

Vasárnap este Gulácsi Péter és csapata, a RB Leipzig számára is elrajtolt a 2018/19-es Bundesliga-idény. Mondjuk könnyebben is indulhatott volna, mivel a lipcseiek a Signal Iduna Parkba látogattak, ahol a Borussia Dortmund fogadta őket.

A jó kezdés viszont összejött Gulácsi együttesének, amely mindössze fél perc elteltével megszerezte a vezetést. A BVB nyári szerzeménye, Axel Witsel és Manuel Akanji bénázott, a labdára pedig Jean-Kevin Augustin csapott le és higgadtan a jobb alsóba lőtt. Ez volt a Lipcse történetének leggyorsabb Bundesliga-találata.

A Lipcse a korai gól után is támadásban maradt, a Dortmund a saját térfeléről sem tudott kijönni, a vendégek mesterének, Ralf Rangnicknak a taktikája eleinte tökéletesen működött.

A 20. percig kellett várni az első BVB-helyzetre, de Delaney közeli próbálkozását Gulácsi lábbal hárította. Egy perccel később viszont már ő is tehetetlen volt, Marcel Schmelzer beadására Mahmoud Dahoud robbant be és 10 méterről, akrobatikus mozdulattal fejelt a kapuba.

Felpörögtek az események, a 28. percben ismét Augustin került ziccerbe, de Bürki parádés reflexmozdulattal védeni tudott. Majd Emil Forsberg előtt adódott lehetőség a tizenhatoson belül, de nagyon hosszan tolta meg a labdát, ezt is megúszta a Borussia. A 36. percben ismét a svéd próbálkozott, távoli csavarása azonban nem okozott gondot Bürkinek.

A 40. percben jutott el ismét a Gulácsi kapujáig a Dortmund, de abból megint gól lett. Marco Reus tekert középre egy szabadrúgást balról, amibe szerencsétlenül fejelt bele Marcel Sabitzer, erre a magyar kapus sem számíthatott, a labda pedig védhetetlenül zúgott a hosszú alsóba.

Sőt! A 43. percben már kettővel vezetett a BVB. Pulisic szöglete után Delaney hihetetlenül tisztán fejelhetett, ezt még óriási bravúrral kiütötte Gulácsi, pechére pont Axel Witselhez, aki közvetlen közelről lőtt a kapuba egy szép félollóval.

Az első fél órában tehát hiába játszott fölényben a Leipzig, a fiatal védelme többször is megingott, a Dortmund pedig kegyetlenül kihasználta ezeket, így kétgólos előnnyel mehetett a szünetre.

A Lipcse a második félidőt is aktívan kezdte. Az 50. percben Bürki bemutatta a meccs védését, amikor Klostermann közeli kapáslövését földöntúli bravúrral tolta ki a léc alól. Nem sokkal később Forsberg szúrt rá egy távoli szabadrúgást, a labda kicsit dadogott Bürki kezében, de gyorsan összeszedte. A túloldalon Dahoud lőhette volna meg a második gólját, de 10 méterről csúnyán fölé bombázott egy mutatós akció végén.

A vendégek továbbra is a letámadásban bíztak, de egyre kevesebb veszélyes helyzetet tudtak kialakítani. A 85. percben aztán a csereként beállít Timo Werner lépett ki Forsberg labdájával, de Bürki eszén ő sem tudott túljárni.

A végén egy kontrával a kegyelemdöfést is megadta a Borussia. A 91. percben a 18 éves Jadon Sancho lódult meg, adott egy tökéletes passzt Marco Reusnak, aki pedig halálpontosan kilőtte a hosszú alsót, Gulácsi ismét tehetetlen volt. A csapatkapitánynak ez volt a 100. gólja a német élvonalban.

A Dortmund végül 4-1-re nyert, így Lucien Favre együttese vezeti a bajnokságot az első forduló után.

Bundesliga, 1. forduló:

Mainz 05-VfB Stuttgart 1-0 (0-0)

Borussia Dortmund-RB Leipzig 4-1 (3-1)

szombaton játszották:

Borussia Mönchengladbach-Bayer Leverkusen 2-0 (0-0)

Hertha BSC-1. FC Nürnberg 1-0 (1-0)

Werder Bremen-Hannover 96 1-1 (0-0)

SC Freiburg-Eintracht Frankfurt 0-2 (0-1)

VfL Wolfsburg-Schalke 04 2-1 (1-0)

Fortuna Düsseldorf-FC Augsburg 1-2 (1-0)

pénteken játszották:

Bayern München-1899 Hoffenheim 3-1 (1-0)