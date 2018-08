A MOL Vidi letörölhetné a magabiztos AEK-edző vigyorát

AZ AEK Athén vezető edzője 40 ezer nézőt és holtbiztos görög továbbjutást vár a kedd este 21 órakor kezdődő AEK-MOL Vidi labdarúgó Bajnokok Ligája playoff-visszavágón. Marinosz Uzunidisz magabiztossága érthető, hiszen egy héttel ezelőtt a görög bajnok 2-1-re nyert Budapesten az első mérkőzésen. Ennek ellenére a Vidi szervezett játékkal akár meglepetést is okozhat, de ehhez az egész selejtezősorozat legnagyobb bravúrjára lenne szükség.

Túlzás lenne azt állítani, hogy karneváli hangulat lengte be az athéni Olimpiai Stadion sajtótermét. Pedig a görög újságíróknak minden okuk meg lenne az örömre, elvégre az AEK 2-1-es előnnyel kezdi a MOL Vidi elleni visszavágót. Ehhez képest a hangulat olyan volt, mintha termelési értekezleten vettünk volna részt. Ebben mondjuk nagy szerepet játszott a görög edző, Marinosz Uzunidisz, akit semmivel sem lehetett kizökkenteni látszólagos nyugalmából.

Pedig olyan kérdéseket kapott, hogy mit érez, ha az AEK egy görög edzővel megy be a Bajnokok Ligája 32-es főtáblájára?

"Az égvilágon semmit. A siker a csapaté." Következő kérdés?

Az Origo azt kérdezte, számolnak-e azzal, hogy a MOL Vidi a találkozó elején lő egy gólt? 0-1-nél az összesített állás 2-2 lenne, de ez még mindig az AEK-nek kedvezne, mert a magyar fővárosban ők két gólt szereztek.

"Nem foglalkozunk ezzel túlságosan" - mosolyodott el Marinosz Uzunidisz. A Vidi erős csapat, kemény játékosai vannak. A mi futballistáinknak sokszor elmondtam, hogy az első 15-20 perc nagyon fontos lesz, akkor rendkívüli módon oda kell figyelnünk. De ha a mi csapatunk erejét nézem, akkor nekünk meg kell oldanunk ezt a feladatot."

Pedig az előző fordulóban is ott volt az AEK torkán a kés. Akkor a Celtic ellen idegenben 1-1-re végeztek az első meccsen. A visszavágón 2-0 után a skót csapat lőtt egyet, 2-1-nél a Glasgownak egyetlen gól hiányzott a továbblépéshez. Az AEK ezt is túlélte.

A görög kollégák olyan hallatlanul izgalmas kérdésekkel bombázták a rezzenéstelen arccal ülő edzőt, hogy védekezni, vagy támadni fog-e inkább az AEK? "Ez majd az eredménytől függ. Lehet olyan szituáció, hogy a meccs végén inkább védekezni fogunk, semmint támadni.

Bár Budapesten 2-1-re mi nyertünk, még semmi sem dőlt el. A Groupama Arénában rengeteget hibáztunk, azért is kaptunk gólt. Amikor az olasz bíró kiállította Bakaszetaszt, új meccs kezdődött. Azt is jól megoldottuk, most sem kell izgulnunk, mert ezt is meg fogjuk oldani."

Az edző mellett ülő Kosztasz Galanopulosz kevés kérdést kapott, így végigunatkozta a negyvenöt perces kérdezz-feleleket. Aztán csak megszólalt. Ezeket a nemzetközi meccseket külön kell kezelnünk, nem tekinthetünk rá úgy, mint egy sima görög bajnokira. Az AEK régen szerepelt a BL főtábláján, a lehetőség most adott és élni is fogunk vele."

Mivel több kérdés nem hangzott el, a sajtófőnök berekesztette a konferenciát. Elmenőben az AEK trénere még rámosolygott a kis magyar sajtócsapatra, majd eltűnt az ajtó mögött. Magabiztossága érthető. Csak a MOL Vidi tud azért tenni, hogy a mosoly ráfagyjon az arcára.