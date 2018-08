Az Atlético Madrid vezetőedzője, Diego Simeone a helyszínen tekintette meg a Fiorentina 6-1-es vasárnapi sikerét a Chievo ellen, amelyen az argentin tréner fia, Giovanni Simeone is betalált. A lefújást követően nagy volt az öröm, együtt ünnepelt a család.

A 23 éves támadó a 93. percben állította be a 6-1-es végeredményt, az örömében pedig Diego Simeone is osztozott, aki még puszit is küldött a fiának.