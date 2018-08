Szalai érzi a bizalmat, számítanak rá Hoffenheimben

Szalai Ádám, a Bundesligában szereplő Hoffenheim magyar csatára a Sport 1 Germánia című műsorában beszélt röviden a Bayern München elleni mérkőzésről és az új szezon eddigi tapasztalatairól.

Szalai a Kaiserslautern ellen 6–1-re megnyert Német-kupa találkozó után a bajnoki címvédő otthonában is kezdőként lépett pályára a Hoffenheimben, amely az 57. percben az ő góljával egyenlített.

A gól nem ért pontot, a hajrában Robert Lewandowski és Arjen Robben is betalált, így a Bayern 3–1-re győzött. A szünet után a Hoffenheim sokkal jobban focizott ellenfelénél, Szalai szerint, ha azt a játékot tudták volna hozni az első félidőben is, megnehezíthették volna a bajorok dolgát. „Csapatember vagyok, úgyhogy erre a gólra nem úgy tekintek vissza, hogy csodásan érzem magam. Boldogabb lennék, ha pontot ért volna, sajnálom, hogy így alakult a mérkőzés. Nem így terveztük az első félidőt, a Bayern ellen sokkal bátrabban kell játszani, jobban védekezni és nyomás alá helyezni őket – ez személy szerint nekem sem ment. Félidőben megbeszéltük a dolgokat, feljebb toltuk a védekezésünket, letámadtuk őket, így arra kényszerültek, hogy előre rugdossák a labdát. Ezáltal mi is több akciót tudtunk vezetni, és idővel megjött az önbizalmunk. Ha az első perctől így játszunk, lehet, hogy máshogy alakul a meccs."

A magyar csatár beszélt arról is, hogy érzi Julian Nagelsmann vezetőedző bizalmát. „A kupameccsen és a Bayern ellen is kezdő voltam, ez egy jó kezdet, büszke vagyok. A keretben én vagyok az egyik legidősebb játékos, próbálom kiélvezni ezt a szerepkört és meghálálni a bizalmat. Azért dolgozom, hogy minél több meccsen játszhassak. Hamarosan indul a Bajnokok Ligája is, én pedig készen állok" – mondta Szalai, aki azt is elárulta, hogy az egyik jó barátjához szaladt oda a Bayernnek lőtt gólja után.

„Ez az ötödik évem a Hoffenheimnél, tavaly hosszabbítottam, az átigazolási időszakban szó sem volt róla, hogy távozom" – zárta mondandóját a játékos.

A Hoffenheim legközelebb szombaton a Freiburg ellen játszik bajnoki mérkőzést.