A Vidi a Dinamo Zagrebtől igazolt válogatott csatárt

A Dinamo Zagreb és a MOL Vidi FC megállapodásának értelmében a fehérvári csapatban folytatja pályafutását Armin Hodzic - írja a molvidi.hu.

A most 24 éves csatár Szarajevóban született, a Zeljeznicar korosztályos csapataiban kezdte pályafutását, majd 16 évesen a Liverpoolhoz került, de a felnőttek között nem mutatkozhatott be, így visszatért a Zeljeznicarhoz, ahol 49 meccsen 18 gólt szerzett.

2014-ben lett a Dinamo Zagreb játékosa. A horvátoknál 111 tétmeccsen 51 gólig jutott, 2015-ben két Bajnokok Ligája-csoportmeccsen is pályára lépett, a bosnyák válogatottban eddig öt alkalommal lépett pályára.

„Izgatott és boldog vagyok, hogy itt lehetek. Abszolút készen állok arra már most is, hogy pályára léphessek, és gólokat szerezzek Vidi-mezben! Egy nagy klubhoz kerültem, amely remélem a Bajnokok Ligájában szerepel majd pár hét múlva, bízom benne, hogy én is részese lehetek annak, hogy a csapat lépésről lépésre fejlődik és halad előre. Mit várhatnak tőlem a szurkolók? Gólokat! De viccet félretéve, nem csak csatárként, árnyékékként és a baloldali szélsőként is számíthat rám a stáb. Úgy gondolom, hogy a horvát és a magyar bajnokság között nincs nagy különbség, viszont a magyar csapatok közül csak a Vidiért szerettem volna otthagyni a Dinamót, hiszen itt nagy célokért küzdhetek, és pályára léphetek Európában is. Beszélgettem persze Anel Hadziccsal, mielőtt aláírtam, őt a válogatottból ismerem, valamint Suljic Asmir is csak jókat mondott a klubról, szóval biztosan jó helyre kerültem" - nyilatkozta a szerződés aláírását követően Hodzic.

„Nagyon sokat dolgoztunk ezen az igazoláson, mindenképpen szerettük volna csatárral bővíteni a keretet. Az időzítés nemcsak rajtunk múlt, hanem a különböző kupákban szereplő együttesek helyzetén is. Minden klub és játékos, akiket megkerestünk, figyelembe vette ezt. Amikor bebiztosítottuk az európai csoportkörös szereplésünket, azonnal éreztük, hogy nyílt egy rés, és olyan labdarúgókat is megszerezhetünk, akik számára a magyar labdarúgást önmagában nem tudjuk vonzóvá tenni. Mindenkinek azon kell dolgoznia, hogy ez megváltozzon! Mi most tettünk efelé egy nagy lépést, és remélhetőleg még többet teszünk majd az ősz folyamán. Ez kell ahhoz, hogy olyan kaliberű játékosokat szerződtethessünk, mint Armin Hodzic. Nagyon büszkék vagyunk, hogy egy még fiatal, de már nemzetközi rutinnal rendelkező játékos csatlakozik a kerethez egy olyan, folyamatosan Bajnokok Ligája- vagy Európa-liga-csoportkörben szereplő klubtól, amely híresen jól gazdálkodik a tehetségeivel. Sajnos az AEK elleni visszavágón ugyanakkor még nem állhat a vezetőedző rendelkezésére, mivel a Dinamo Zagreb színeiben korábban már pályára lépett a BL-selejtezők folyamán" - mondta a keret legújabb tagjáról a sportigazgató, Kovács Zoltán.