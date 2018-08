Szlovák válogatott focistát igazolt a Diósgyőr

A 30 éves, egykori szlovák válogatott középpályás Martin Juhar az élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő DVTK ötödik nyári igazolása. A ballábas játékos hazája mellett éveket játszott a cseh és a lengyel élvonalban is.

A kassai születésű Martin Juhar a helyi Lokomotíva csapatában nevelkedett, de az MFK-ban (az egykori VSS, Z«S majd 1. FC Koąice jogutódja) lett profi labdarúgó. Fokozatosan épült be a csapatba, majd 2009-ben már mindkét Európa Liga selejtezőt végigjátszotta az AS Roma ellen. Miután alapembere volt a szlovák korosztályos válogatottaknak, 2013-ban bemutatkozott az felnőtt válogatottban is.

Időközben Csehországba igazolt, és a Sparta Praha kulcsembereként is kilépett a nemzetközi porondra. Miután országot váltott, a lengyel élvonalbeli Termalica Nieciecza csapatában játszott másfél évig, végül egy rövid németországi kalandot követően tért vissza Csehországba, a Zbrojovka Brno csapatába.

Martin Juhar kedden részt vett az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, majd aláírta szerződését, szerdán pedig csatlakozik új társaihoz.

„Örülök, hogy a DVTK játékosa lehetek! Csodálatos a Diósgyőri Stadion, még üresen is teljesen elvarázsolt - nyilatkozta Martin Juhar a klub honlapjának. - Kassán születtem, de már hét éve Csehországban és Lengyelországban játszottam, ezért napi szinten nem vagyok képben a magyar labdarúgással kapcsolatban, de az utóbbi időben sok jót hallottam. Amikor tudomást szereztem a DVTK érdeklődéséről, természetesen az interneten is körbenéztem, és azt láttam, a szurkolók nem változtak a régi időkhöz képest, ugyanolyan lelkesek. A pálya mindkét szélén jól érzem magam, de ha az edző úgy dönt, bal oldali védőként is megállom a helyem. Igyekszem minél jobb teljesítményt nyújtani, és hozzátenni a DVTK jó szerepléséhez."

„Régóta figyeltük Martin Juhar teljesítményét, és nem a döntés, hanem a megállapodás vett igénybe több időt" - mondta el Tajti József sportigazgató. - Bal oldali védőként és középpályásként elsősorban azt várjuk tőle, hogy játssza be a pálya szélét, menjen föl-alá, és mutassa meg, milyen küzdő, mert eddig azt láttuk tőle, hogy igazi harcos típus. Emellett kiváló bal lábbal rendelkezik, jól rúgja a szabadrúgásokat, biztos vagyok benne, hogy megoldja a bal oldali gondjainkat."