A szenzációs MOL Vidi negyvenezer görögöt némított el Athénban

A MOL Vidi húsz percen keresztül elnémította az Olimpiai Stadion teljes nézőseregét, miközben a hazai szurkolók tüntettek, az AEK játékosai idegessé váltak - ez a magyar bajnokcsapat legnagyobb dicsérete kedd éjszaka Athénban. Az 1-1-re végződött AEK-Vidi BL-playoffmeccs után a görögök hatalmas megkönnyebbüléssel vették tudomásul továbbjutásukat, míg a magyar csapat játékosai igyekeztek higgadtak maradni. Interjúk a helyszínről.

Kiküldött munkatársunk athéni jelentése.

Sokáig, nagyon sokáig kellett várni a vegyes zónában a magyar játékosokra. A görögök boldogan nyilatkozatak fűnek-fának, de azt a sajtótájékoztatón az edzőjük is elismerte, hogy roppant kemény ellenfél volt a magyar bajnok az AEK számára. A lefújás után egy órával elsőként Kovács István érkezett és válaszolt az Origo kérdéseire.

"Közel voltunk a továbbjutáshoz" - mondta Kovács István. "Ettől függetlenül gratulálunk az AEK Athénnak, amely egy góllal rúgott többet nálunk.

Mi is büszkék lehetünk a teljesítményünkre. Athénban egyáltalán nem játszottunk alárendelt szerepet, a második félidőben domináltunk és jobbak voltunk, mint a görögök.

Otthon dőlt el el, a két bekapott gól és a kiállítás döntötte el ezt a párharcot. Már Budapesten is azt mondtam, hogy az emberhátrány ellenére nem lett volna szabad két gólt kapnunk. Korábban egy ilyen szituációt profin megoldott a csapat, ez egy hete nem sikerült.

Athénban megmutattuk, mekkora tartásunk van. Megkaptuk a gólt, ez benne volt a pakliban, de tudtuk, hogy a hosszabbításhoz ekkor is kettőt kellene rúgnunk. Nem omlottunk össze, erre kifejezetten büszke vagyok. Egy kis plusz hiányzott. A hosszabbításban mi játszottunk volna emberelőnyben, amely ide billenthette volna a mérleg nyelvét."

Néma csend volt ebben a hatalmas stadionban. Ez érzékelték?

Igen, ez a legnagyobb dicséret a számunkra.

Az AEK nagyon ideges volt. Látszott, hogy teljesen összezavarodtak, mert a végén már futballozni sem akartak, csak ölték a focit. Persze, megvolt nekik a kedvező eredmény, nem lehetett ezen csodálkozni és nem is kárhoztatjuk őket.

Négy idegenbeli mérkőzésen sem szenvedtek vereséget a BL-selejtezőben és nem kaptak egy gólnál többet egyetlen kinti meccsen sem. Ez mekkora fegyvertény?

Nagyon nagy. Főleg azért, mert ezt az eredményt a Bajnokok Ligájában hoztuk le, olyan országok bajnokcsapatai ellen, amelyek nálunk magasabban jegyzettek. De azt nem tudom, hogy ilyen közel mikor leszünk legközelebb a Bajnokok Ligája főtáblájához.

Pátkai Máté szerint egy-két nap múla mindenkiben leülepednek az események és sikerként lehet értékelni az Európa Liga szereplést is.

"Nem történt tragédia" - felelte az Origo kérdésére Pátkai Máté. "A meccs előtt tényleg az volt a célunk, hogy idegenben érjünk el olyan bravúrt, amely a BL-főtáblára juttat fel bennünket. Ezt nemcsak szavakban, de a pályán is igyekeztünk megmutatni.

Az Európa Liga csoportkörös szereplés megvan, ezt sokan aláírták voltna júniusban, amikor a selejtezőket sorsolták.

Most nagyon kellene örülni, de még nehezen megy. Ha az ellenfél simán túljut rajtunk, ha összesítésben van 3-4 gól különbség, akkor azt mondjuk, rendben, ebben ennyi volt. Itt azonban nem erről volt szó. Végig ott volt a lehetőség a bravúrra. Az utolsó pillanatban is hosszabbításra menthettük volna a mérkőzést. Óriási volt ez a nyár, nem másodosztályú, rangon aluli csapatok ellen küzdöttünk. Ez mindenkinek erőt kell adjon a folytatásra, el kell hinnünk, hogy az Európa Ligában is lehet keresnivalónk."

Milyen csoportot szeretne az EL-ben? Olyat, amiben ott egy nagycsapat - a Chelsea, a Milan, vagy a Sevilla, vagy olyat, ahonnan a Vidinek reális esélye lehet a továbblépésre?

Biztos mindenkinek nagy élmény lenne valamelyik topliga EL-csapata ellen focizni, de őszintén mondom, én azt szeretném, hogy továbbjussunk. Ehhez a sorsolásnál nagy szerencse is kell, hiszen a negyedik kalapban leszünk. Szervezett, fegyelmezett futballal ott sem leszünk esélytelenek. Nézze meg a Dudelange-ot, amely a román bajnok ellen juthat oda, ahol mi már ott vagyunk.

A sajtópáholyban a görög újságírók a második félidőben nem hittek a szemüknek, idegességükben az asztalt verték. Bent a pályán milyen volt a légkör?

Mindent elmond, hogy a 75. perctől kezdve hangos füttyszó kíséretében telt a meccs, negyvenezren fütyültek. Nyomás alatt tartottuk az AEK-et, ennél nagyobb dolog nem történhetett volna meg.

Fiola Attila, a Vidi védője főszereplője volt a görögök tizenegyesét megelőző szituációnak. A portugál Hélder Lopest ő lökte meg, a lengyel játékvezető büntetőt ítélt.

"Jogos volt, meglöktem őt" - mondta Fiola.

Egy gól hiányzott, nagyon nehéz erről beszélnem. A 70. perc környékén nagyon elfáradtam, alig vitt előre a lábam. Megvoltak a lehetősgeink, egy kis szerencse kellett volna a dologhoz. A budapesti meccsen ment el a továbbjutás, mert Huszti Szabolcs kiállítását nem viseltük el. Athénban egy lapra kellett mindent feltenni.

Az első félidőben nem volt helyzetünk. A szünetben higgadtan értékeltük a történteket, a második félidőben gólt kaptunk, de rúgtunk is egyet. A kupasorozat elején, ha valaki azt mondja nekünk, hogy megvan az EL-szerplés, mindenki aláírja.

Mégis szomorúság egy olyan csapat ellen kiesni, amelyik nem jobb nálunk. Dühítő, elkeserítő az egész. Azért is bosszantó, mert mostanában nehezen képzelhető el, hogy idáig eljutunk. Persze, nagyon jó lenne, de itt most hatalmas lehetőséget szalasztottunk el."

Ezt mondták az edzők A Vidi edzője, Marko Nikolic a találkozót követően hangsúlyozta: két érzés kavarog benne, mert egyrészt büszke a csapatára és ahogy játszott Athénban, ugyanakkor szomorú is, mert nem tudtak bejutni a BL-be, amire előzetesen szinte senki sem számított. A játékosok mindent megtettek a továbbjutásért, mindent kiadtak magukból, de hiányzott egy kis szerencse a párharc során és az AEK kapusa is kiválóan védett - tette hozzá.

Kiemelte, hogy jobbak talán nem, de rosszabbak sem voltak, mint a görög együttes.

Megemlítette, hogy vasárnap az FTC ellen fontos bajnoki rangadó vár rájuk és aztán ősszel az Európa Liga, ahol pontot, pontokat szeretnének szerezni.

Kérdésre elmondta: egészen kis dolgok döntöttek, de emelt fővel jöhettek le a Vidi futballistái a pályáról.

Az Origo Athénban megszólaltatta Kovács Zoltánt, a MOL Vidi sportigazgatóját is.

"Nagyon közel voltunk a csodához. Büszke vagyok a csapatra, az edzőkre, mindenki óriási munkát végzett. Nincs azonban vége a nemzetközi meccseinknek, hiszen az Európa Liga csoportkörében folytathatjuk. Ez újabb hat meccset jelent szeptember közepétől december közepéig.

Jó kimondani, hogy mennyire büszke ránk mindenki. Meggyőződésem, hogy a budapesti jogtalan kiállítással nagyon sokat vesztettünk. Ott mehetett el minden. Athénban olyan meccset tudtunk játszani, amely után az AEK örült, hogy vége van és 1-1 lett. Arra rúgták a labdát, amerre álltak - a meccs utolsó szakaszában teljesen föléjük nőtt a Vidi. A szurkolóik tüntettek ellenük. Erősek, egységesek vagyunk. A taktikai fegyelmezettségünk is megvan, erre lehet alapozni.

Az Európa Liga sorsolása előtt miről álmodik? Milyen ellenfeleket szeretne?

Nyilván minél több meccsen szeretnénk nyerni. A szurkolók biztosan örülnének, ha sztárcsapat is jönne hozzánk, de ez már majdnem mindegy ezen a szinten. Persze, jó lenne a csoportban is meccset nyerni, netán továbbjutni. Ebben a társaságban egyetlen olyan sportember sincs, aki veszíteni szeretne. Nem dőlünk hátra, hatalmas munka vár ránk az Európa Ligában.

Ízlelgessük egy kicsit: Chelsea-MOL Vidi tétmeccs a Stamford Bridge-n.

Jó, nyilván mások lennének az esélyek, mint itt, de voltaképpen majdnem mindegy már. Hosszú idő, hat év után ismét van magyar csapat a csoportkörben - remélem, mindenki büszke ránk. Mi nagyon azok vagyunk.

Ha június közepén azt mondják önnek, hogy itt egy EL-főtáblás hely, le sem játsszák a selejtezőket?

Minden bizonnyal azt mondom, adják ide, mert

láthatjuk, milyen gyötrelmesen hosszú út vezet idáig és ehhez még jön az UEFA, amely a szezon előtt megint változtatott a kiíráson, a selejtező rendszerén. Az olyan csapatoknak, mint a MOL Vidi, nem lett könnyebb a helyzete. Azon kell dolgoznunk, hogy az idei majdnem jövőre meglegyen.

Ebben a nyári sorozatban a szerencse is mellénk állt (amikor a Dudelange játékosa, Ibrahimovics kihagyta a kihagyhatatlant Felcsúton), volt bravúr (a bolgár Ludogorec ellen), volt kibrusztolt, kőkemény meccs (a Malmö ellen), tehát mindent megcsináltunk, ami ahhoz kellett, hogy elérjünk a főtáblára. De azt nyugodtan állíthatom, hogy nem az AEK volt a legerősebb ellenfél a négy közül, akivel játszottunk. Nyolc meccsből egyet vesztettünk el - nagyon szép statisztika. Kavarognak bennem az érzelmek, most nehezen tudok beszélni erről. Mindenesetre van némi hiányérzet bennem.