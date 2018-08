Kedd este eldőlt, hogy a MOL Vidi FC szeptembertől az Európa-liga csoportkörében folytatja. Mielőtt bárki legyintene, hogy ez a sorozat csak bohóckodás a BL-hez képest, érdemes megnézni, milyen csapatok is vesznek részt az idei kiírásban, amely rendkívül erősnek ígérkezik. 24 csapatnak már megvan a helye, a további 24 kiléte csütörtök estére eldől, így összeszedtük, kikkel csaphat össze a magyar bajnok.

Amikor a MOL Vidi FC a Bajnokok Ligája-selejtezők 3. körében kiverte a svéd Malmőt, eldőlt hogy a magyar bajnok biztosan ott lesz az Európa-liga főtábláján. Persze a fehérvári együttes ezzel nem elégedett meg, ekkor a cél már a BL-csoportkör volt, ott végül hősies, az utolsó másodpercig kiélezett csatában alulmaradt az AEK Athénnal szemben.

Ha azt gondolják, hogy a második számú európai kupasorozatban gyenge ellenfelek várnak a Vidire, akkor bizony tévednek. Elég csak azt megnézni, mely együttesek jutottak be eddig:

Chelsea, Arsenal, Lazio, Milan, Villarreal, Betis, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, Marseille, Sporting Lisszabon, Dinamo Zagreb, Dinamo Kijev, Fenerbahce. Jelenleg 24 csapat helye biztos az EL-ben, ezekhez csatlakozik majd a három szerdai BL-selejtező vesztese, valamint a hátralévő 21 EL-playoff párharcának győztese. Tehát mivel csak a mezőny fele adott, ezért még a pénteki csoportkörsorsolás előtti kiemelések sem fixek.

Például a Milan-Marseille-Sporting-Lazio-Anderlecht ötösfogat esetében nem dőlt még el, hogy az első, vagy a második kalapból várja majd a húzást, ez a már említett 24 hátralévő párharc kimenetelétől függ. A csapatokat ugyanis az UEFA-koefficiensük alapján sorolják kalapokba, és néhány, még nem kvalifikált csapat még beelőzheti a fenti klubokat. Ugyanígy vannak még olyan együttesek, amelyek vagy a második, vagy a harmadik kalapba, valamint olyanok, amelyek a harmadikba vagy a negyedikbe kerülnek majd.

Egyelőre így fest a helyzet:

1. kalap: Chelsea, Arsenal (angolok), Bayer Leverkusen (német), Dinamo Kijev (ukrán), Villarreal (spanyol)

1. vagy 2. kalap: Milan, Lazio (olaszok), Marseille (francia), Sporting (portugál), Anderlecht (belga)

2. vagy 3. kalap: Fenerbahce (török), Krasznodar, Szpartak Moszkva (oroszok), Betis (spanyol), Dinamo Zágráb (horvát), Eintracht Frankfurt (német)

3. kalap: Standard Liege (belga)

3. vagy 4. kalap: Zürich (svájci), Rennes (francia), Vorszkla Poltava (ukrán), Slavia Praha (cseh), Arkisarshpor (török)

4. kalap: Jablonec (cseh), Vidi

Egyelőre ennyi a biztos. 12 csoport lesz a főtáblán, így mindegyik kalapba értelemszerűen 12 csapat kerül. A három, még lezáratlan BL-párharc közül még egyik sem dőlt el (PAOK-Benfica, Salzburg-Crvena zvezda, PSV-BATE Boriszov), így szinte bármelyik együttes „lepottyanhat" az Európa-ligába, talán a BATE van a legrosszabb helyzetben, amely az első mérkőzésen 3-2-re kikapott otthon.

Hasonló a helyzet a 21 EL-párharc esetében. Az odavágókon mindössze három idegenbeli siker született (Ljubljana-Trnava 0-2, Torpedo Kutaisi-Ludogorec 0-1, Olmüc-Sevilla 0-1), ezek a csapatok pályáznak a legjobb eséllyel a főtáblára. A belga Genk 5-2-re győzött a dán Bröndby ellen, így Köteles László korábbi együttese is viszonylag kényelmes helyzetben van. További hat párharcban alakult ki kétgólos különbség az első mérkőzéseken (Dudelange-CFR 2-0, Rosenborg-Skhendija 3-1, Sarpsborg-Maccabi Tel-Aviv 3-1, Rapid Wien-FCSB 3-1, Zenit-Molde 3-1, Olimpiakosz-Burnley 3-1), okos és fegyelmezett játékkal ezek a csapatok is bejuthatnak a csoportkörbe.

A további 11 párosítás még mindig teljesen nyitott, többek között a „magyaros" csata, az APOEL (Sallai Roland) és az Asztana (Kleinheisler Lászó) párbaja, melynek ciprusi első felvonása 1-0-s hazai sikert hozott. Korcsmár Zsolt klubja, a dán Midtjylland 2-2-re végzett idegenben a Vidi által búcsúztatott Malmö ellen, Gulácsi Péter Lipcséje 0-0-t játszott Ukrajnában a Zorja Luhanszk vendégeként, Lang Ádámról és a CFR-ről pedig már írtuk, hogy nehéz helyzetben van a szintén a Vidi által kiütött Dudelange ellen.

A fentieket összegezve, ugyan kicsi a valószínűsége annak, hogy akár a Milan, akár a Lazio, vagy a Marseille (a tavalyi döntős) lecsússzon a második kalapba, de játsszunk csak el a gondolattal, hogy létrejöhetnek ilyen csoportok is:

Chelsea-Milan-Fenerbahce-Vidi, vagy Arsenal-Marseille-Frankfurt (a Bayernt legyőzve nyerte meg a Német Kupát)-Vidi, esetleg Leverkusen-Lazio-Szpartak-Vidi. Persze magyar szemmel ilyenkor vegyes az ember érzése: milyen jó is lenne látni ekkora csapatokat itthon, tétmeccset játszani egy hazai klub ellen, ugyanakkor az is jó lenne, ha egy olyan kvartettbe kerülne a magyar bajnok, ahonnan még a továbbjutás sem állna messze a realitástól. Mindenesetre ezek után mondja azt bárki is, hogy az Európa-ligában csak gyenge ellenfelek jöhetnek! Pénteken 13 órától már okosabbak leszünk, Monacóban ekkor sorsolják a csoportokat, az eseményt az Origo élőben közvetíti.