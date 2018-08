Hosszú kihagyás után Rebrov-edzést kapott szülinapjára a Fradi védője

A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Ferencváros védője, Otigba Kenneth szerdán ünnepli a születésnapját, és sérülése óta először végzett teljes értékű edzést a csapattal. Otigba örül, hogy újra a csapattársakkal edzhet, és szeretne bizonyítani az új vezetőedzőnek, Szergej Rebrovnak.

Hétvégén a Fradi a MOL Vidi FC-t fogadja a Groupama Arénában. Az FTC védője, Otigba Kenneth sokáig nem edzhetett a csapattal, de most már együtt készül társaival, ráadásul ezt a születésnapján tehette először.

Nagy öröm, hogy a születésnapomon jöhetett ez létre, különleges érzés. Hosszú idő volt ez a három és fél hónap, ilyenkor értékeli igazán az ember, ha már egy bemelegítést a csapattal csinálhat meg, főleg, hogy együtt edzhet a társakkal. Most már a labdás edzéseken is részt veszek, majdnem minden gyakorlatot csinálok a többiekkel – mondta Otigba a fradi.hu-nak.

A magyar válogatott labdarúgó élvezi, hogy újra a pályán van és együtt készülhet a társaival, valamint új vezetőedző, Szergej Rebrov módszerei is tetszenek neki.

„Tempósak az edzések – folytatta a védő. - Elfáradunk az edzés végére, és amellett, hogy elfáradunk, élvezzük is az edzéseket, abszolút pozitív visszajelzéseket kapok a többiektől is, mindenki meg van elégedve az új edzésekkel. Jó érzés ezekbe a gyakorlásokba beszállni, még kell idő arra, hogy beilleszkedjen az új edzőnk, de látszik, hogy kezdi megszokni a légkört és ő is jól érzi magát. Jó így pozitív energiákkal teli edzeni!"