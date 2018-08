A BL-selejtezőkben kiejtett csapatokkal is összekerülhet az EL-ben a Vidi

Kialakult a labdarúgó Európa-liga 2018/19-es főtáblájának mezőnye. A MOL Vidi FC a negyedik kalapból várja a pénteki sorsolást, így akár az is megeshet, hogy korábbi nyári ellenfeleivel újra találkozik, immáron a csoportkörben.

A 48 együttest négy kalapba osztják be a sorsolás előtt, méghozzá az úgynevezett UEFA-koefficiens alapján. A rangsorolás szerint a MOL Vidi a negyedik kalapba került, akárcsak az első BL-ellenfele, a luxemburgi Dudelange (amely első luxemburgi csapatként jutott be a csoportkörbe), így ez a csapat biztosan nem lehet Kovács Istvánék ellenfele. A második körben búcsúztatott Ludogorec viszont igen, mivel a bolgár klub az együttható alapján a második kalapba kapott besorolást, míg a harmadik körben kiejtett Malmö a harmadikba, így a svéd bajnokkal is egy kvartettbe kerülhet a Vidi. Sőt, még az a furcsa eset is előfordulhat, hogy mindkét együttessel megmérkőzhet újra Marko Nikolics együttese, de erre rendkívül minimális az esély.

Persze az is előfordulhat, hogy igazi sztárklubokkal meccselhet a magyar bajnok, akár egy Chelsea-Milan-Lipcse, vagy egy Arsenal-Celtic-Frankfurt hármassal is összekerülhet a Vidi. Nézzük is meg, hogyan oszlik el a 48 csapat.

1. kalap: Arsenal, Chelsea (angolok), Zenit (orosz), Bayer Leverkusen (német), Dinamo Kijev (ukrán), Besiktas (török), Red Bull Salzburg (osztrák), Olympiakosz (görög), Sevilla, Villarreal (spanyolok), Anderlecht (belga), Lazio (olasz)

2. kalap: Köbenhavn (dán), Marseille (francia), PAOK (görög), Milan (olasz), Genk (belga), Fenerbahce (török), Krasznodar (orosz), Asztana (kazah), Sporting (portugál), Ludogorec (bolgár), Rapid Wien (osztrák), Celtic (skót)

3. kalap: Betis (spanyol), BATE Boriszov (fehérorosz), Qarabag (azeri), Dinamo Zágráb (horvát), Eintracht Frankfurt, RB Leipzig (németek), Malmö (svéd), Szpartak Moszkva (orosz), Standard Liege (belga), FC Zürich (svájci), Bordeaux, Rennes (franciák)

4. kalap: Rosenborg (norvég), Vorszkla Poltava (ukrán), Arkhiaspor (török), Slavia Praha, Jablonec (csehek), Larnaca, Apollon Limasszol (ciprusiak), Rangers (skót), Dudelange (luxemburgi), Sarpsborg (norvég), Trnava (szlovák), MOL Vidi FC

A sorsolást pénteken 13.00-tól az Origo élőben közvetíti.