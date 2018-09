Az Európa Liga csoportkörében érdekelt MOL Vidi vasárnap este hattól a Groupama Arénában játssza az NB I szuperrangadóját, a Ferencváros elleni találkozót. A nemzetközi porondon sikeres Vidinek az ellen a Fradi ellen kell bizonyítania, amely a bajnokságban még veretlen és amelynek másfél hete az ukrán Szergej Rebrov az edzője.

A szombatról vasárnapra átrakott összecsapás eredménye döntően még nem befolyásolja a bajnokság végkimenetelét, mivel csak hat forduló telt el, de mindenképpen fontos szerepet játszhat abban, hogy melyik csapatnak lehet nyugodtabb az őszi szezonja. Már csak azért is, mert a Vidi elhalasztott meccsei miatt a jelenlegi tabella nem az igazi erőviszonyokat tükrözi. A székesfehérvári csapat két elmaradt mérkőzéssel – két győzelem és ugyanannyi döntetlen mellett – az 5. helyen áll, méghozzá nyolc ponttal lemaradva az öt sikere mellett egy döntetlent (Paks elleni hazai 1-1) játszó, listavezető Ferencváros mögött. Amennyiben a Vidi nyerni tudna a Groupama Arénában és hozza a két elhalasztott találkozóját, akkor máris előzne Marko Nikolics csapata.

Nagy csaták a múltból

A Ferencváros és a Vidi eddig 109 tétmeccsen találkozott egymással, amelyeken 50 Fradi és 30 székesfehérvári siker mellett 29 döntetlen született. Az első mérkőzést 1967. július 19-én Székesfehérváron, a Magyar Kupában játszotta a két együttes. Az FTC akkor hátrányból fordítva tudott nyerni nyert 3-1-re Albert Flórián, Varga Zoltán, illetve Burka Imre öngóljával.

Az 1975-76-os szezonban a Ferencváros és a Vidi küzdött az aranyéremért, a visszavágót épp az Üllői úton rendezték az utolsó fordulóban. Bár a Videoton sokáig vezetett, azonban a 79. percben Pusztai László egyenlített, az egy ponttal pedig a Fradi megszerezte 22. bajnoki címét. Ezt követően évekig a Fradi fölé nőtt a Vidi a fővárosban, majd fordult a kocka, és 1986-tól a 2000-es évek elejéig a Vidi csak egyszer tudott győzni az FTC ellen.

Ami a közelmúltat illeti, az új évezred elején a Fradi hazai pályán kétszer négy, egyszer öt gólt rúgva verte a székesfehérváriakat (2001. április 18-án 5-0-ra.)

2011 márciusáig kellett várni a nagy visszavágásra, akkor a Videoton 5-0-ra nyert az Üllői úton, amely a két csapat történetében a legnagyobb Vidi-győzelem idegenben.

A 2015-ös év már megint a Fradié volt, akkor Magyar Kupa döntőjében 4-0-ra, a Szuperkupa fináléjában 3-0-ra nyert a zöld-fehér csapat.

Ami a két csapat utolsó öt meccsét illeti, két döntetlen mellett két Vidi siker született, és csak egyszer nyert a Ferencváros. Legutóbb 2018 májusában találkozott a két csapat, akkor Felcsúton nem esett gól.

Az NB I legerősebb keretei

Ami a játékoskereteket illeti, mindkét együttesben hemzsegnek a magyar és külföldi válogatott játékosok. Marco Rossi a Fradiból négy (Dibusz Dénes, Lovrencsics Gergő, Botka Endre és Varga Roland) – a tartalék Bőle Lukáccsal öt –, a Vidiből hat játékost hívott be a Nemzetek Ligájára készülő együttes keretébe (Kovácsik Ádám, Fiola Attila, Tamás Krisztián, Vinícius Paulo, Kovács István és Pátkai Máté.)

A magyar válogatott mellett a Ferencvárosból Miha Blazic a szlovénok legjobbjaival készülhet, míg a Vidiből Boban Nikolovot is beválogatta a macedón szövetségi kapitány, illetve Stopira is kézhez kapta a Zöld-foki Köztársaság Labdarúgó Szövetségének meghívóját.

Az OTP Bank Liga kicsit több mint 90 millió eurós összértékének az egyharmadát a Fradi és a Vidi adja. A transfermarkt.de szaklap szerint a Ferencváros 28 fős kerete jelenleg 16,25 millió eurót ér, míg a második székesfehérvári csapat 27 főből álló kerete 15,9 milliót. Érdekesség, hogy a harmadik a Puskás Akadémia, mindössze 7,45 millió euróval. Az FTC legértékesebb játékosa az olasz Davide Lanzafame 1,5 millió euróval, míg a Vidié az új igazolás, a Dinamo Zagrebtől szerződtetett bosnyák Armin Hodzic 2 millió euróval, aki épp a Fradi ellen mutatkozhat be az új csapatában.

„Abszolút készen állok arra már most is, hogy pályára léphessek, és gólokat szerezzek Vidi-mezben! Egy nagy klubhoz kerültem. A magyar csapatok közül csak a Vidiért szerettem volna otthagyni a Dinamót, hiszen itt nagy célokért küzdhetek és pályára léphetek Európában is” – mondta a klub honlapján az új igazolás.

Fárasztó nemzetközi menetelés

Nem könnyű egyszerre a nemzetközi porondon és a bajnokságban is jól szerepelni, főleg a magyar csapatoknak, amelyek az elmúlt években nem voltak hozzászokva a kettős terheléshez. Persze a Vidinél nem panaszkodnak, inkább mindenki örül, hogy a nyárral nem ért véget az európai kaland.

A székesfehérvári csapat ugyanis a BL-selejtezőjében kiütötte a luxemburgi F91 Dudelange, a bolgár Ludogorec és a svéd Malmö együttesét is. A playoff-körben sajnos már nem jött össze a bravúr az AEK Athén ellen, de így is az Európa-liga csoportkörében folytathatja a magyar együttes a szereplését, ahol a pénteki sorsoláson az angol Chelsea, a görög PAOK és a fehérorosz BATE került az útjába.

„Büszke vagyok a csapatra, az edzőkre, mindenki óriási munkát végzett. Nincs azonban vége a nemzetközi meccseinknek, hiszen az Európa Liga csoportkörében folytathatjuk. Ez újabb hat meccset jelent szeptember közepétől december közepéig. Jó kimondani, hogy mennyire büszke ránk mindenki” – mondta Kovács Zoltán, a MOL Vidi sportigazgatója az Origónak. Most tehát mindenki büszke lehet Székesfehérváron, de az érzelmek feldolgozására nem sok idő maradt.

A nagy menetelés miatt ugyanis kevesebb idő jut a pihenésre és a felkészülésre, a Vidi magyar idő szerint szerdán 4.15-kor landolt Budapesten az AEK meccset követően, így a játékosok aznapra pihenőt kaptak, legközelebb csütörtök délután találkozott a keret, hogy három nap alatt felkészüljön a vasárnapi Ferencváros elleni rangadóra. Már csak az a kérdés, hogy „lendületből" le lehet-e győzni a Fradit. Ami már csak azért is fontos lenne, mert ha nem nyer a Vidi, akkor a rivális 11 pontra elléphet, és ez még akkor is soknak tűnik így a bajnokság elején, ha két meccsel kevesebbet játszott a bajnok.

Edzőváltás után a Fradi

A Ferencváros augusztus 22-én jelentette be hivatalosan, hogy a négy és fél év után távozó Thomas Doll helyét Szergej Rebrov veszi át a kispadon. Több szempontot tartottak szem előtt a klubnál, amikor az ukrán tréner mellett döntöttek, komoly jelöltek is felmerültek, végül Rebrov mellett döntöttek.

Orosz Pál, az FTC vezérigazgatója akkor így vélekedett a döntésről: „A nemzetközi sikertelenség miatt határoztunk a váltás mellett, sem a szurkolói nyomásnak, sem a MOL Vidi jó szereplésének nem volt köze mindehhez.”

Az ukrán edző azóta már túl van a bemutatkozáson, a Fradi Böde Dániel hosszabbításban lőtt góljával tudott nyerni Mezőkövesden. A játék még közel sem volt az igazi, a zöld-fehér együttesnél mindenki tudja, a bajnoki címvédő ellen ennél sokkal több kell majd. Rebrov hosszútávon intenzív, lendületes futballt szeretne látni a Ferencváros labdarúgóitól. Az ukrán tréner reméli, hogy a már a Vidi ellen viszontlát ebből valamit a pályán.

Ukrán–szerb edzőcsata

Érdekes lehet a két edző csatája is, ugyanis az ukrán és az szerb edzőiskola nem sokban különbözik egymástól. Elsősorban a mentális és a fizikai felkészítésre helyezik a hangsúlyt az edzők, így abban biztosak lehetünk, hogy ha kimondottan szép futballt nem is, hatalmas küzdelmet egészen biztosan láthatunk majd a 90 perc során.

A Mezőkövesd elleni meccsből hiba lenne kiindulni, ha Szergej Rebrov játékát akarjuk megfejteni. Az ukrán edző azon a héten még csak inkább ismerkedett a csapattal, ez a hét volt az, amelyet már teljes egészében az új együttesénél tudott tölteni.

A kövesdi mérkőzésen egyébként 4-3-3-as felállásban futballozott a Ferencváros, amelyet előszeretettel használt a Dinamo Kijevnél és az Al-Ahlinál is, de előbbinél gyakran előfordult, hogy 3-4-3-ban játszatta a csapatát. A Vidi ellen már pontosabb képet kaphatunk, milyen játékrendszerben képzeli el az új Fradit, annyi viszont biztos a játékosok nyilatkozataiból, hogy Rebrov keménykezű szakember, aki megköveteli a rendet a csapatnál.

„Tempósak az edzések. Elfáradunk az edzés végére, és amellett, hogy elfáradunk, élvezzük is az edzéseket, abszolút pozitív visszajelzéseket kapok a többiektől is, mindenki meg van elégedve az új edzésekkel. Jó érzés ezekbe a gyakorlásokba beszállni, még kell idő arra, hogy beilleszkedjen az új edzőnk, de látszik, hogy kezdi megszokni a légkört és ő is jól érzi magát – mondta a sérülése után a csapattal közös edzéseket a héten újrakezdő Otigba Kenneth a fradi.hu-nak.

Ami Marko Nikolicsot illeti, az ő játékrendszerét már jobban ismerjük. Általában két lehetőség közül szokott válogatni, a 4-4-2-es (dupla hatos, azaz két védekező középpályás), illetve amit az AEK ellen is láthattunk, a 4-3-1-2, amelyben négy szélső kap szerepet, védekező és támadó feladatokkal ellátva egyaránt, ebben az estben Hadzicra maradt a középpálya megszűrése.

Persze a szerb tréner is tud váratlant húzni, például az AEK Athén ellen Nego került feljebb a második félidőben, és voltak támadó feladatai a védőnek, amellyel nem is tudott mit kezdeni a görög együttes, a francia labdarúgó pedig gólt is szerzett Athénban.

Kérdés, hogy melyik edző tudja majd jobban meglepni a riválisát, mert afelől nincs kétségünk, hogy Nikolics is kielemezte Rebrovot, annak ellenére, hogy az NB I-ben egy meccset láthatott egyelőre tőle, amely ráadásul nem is tükrözi még az új Fradi igazi arcát.

Így várják a meccset a főszereplők

A játékosok már jól ismerik egymást, így a kellő tisztelet természetesen megvan a mérkőzés előtt. A Ferencváros támadója, Davide Lanzfame szerint erős együttes a Vidi, de bíznak magukban.

„A Ferencvárosban kötelességünk a győzelem. Nagy fontossággal bír a klub az embereknél, ezért nem is lehet más a szemünk előtt. A lehető legjobb formánkat kell elővenni, a Vidi egy nagyon erős és kompakt csapat. Bíznunk kell a saját erőnkben, reméljük, minél többen fognak minket buzdítani hazai pályán. Folytatnunk kell a jó szériánkat” – mondta a Fradi csatára a klub honlapjának nyilatkozva.

A Vidi támadója, Danko Lazovics az nso.hu-nak beszélt a Ferencváros elleni mérkőzésről, többek között elárulta, hogy nehéz összecsapásra számít, de nyerni szeretnének.

„Óriási csata lesz! Semmi kétség, az érzelmeknek akkor is fontos szerepük lesz. A tabellát a Fradi vezeti, mindenre számítunk, csak könnyű meccsre nem. Ettől függetlenül mindent elkövetünk, hogy győzzünk a rangadón. Tekintve, hogy az első csoportmérkőzés még odébb van, egy ideig minden idegszálunkkal az NB I-re fókuszálhatunk. A bajnoki címünket meg akarjuk védeni, a Magyar Kupát meg akarjuk nyerni, vannak még céljaink"

Vasárnap este tehát választ kapunk rá, hogy a kevésbé összeszokott, az új edzővel felálló Ferencváros, vagy a hétközi BL-meccse miatt talán fáradtabb Vidi jön ki jobban a gigászok csatájából. Az viszont biztos, hogy ismét érdemes lesz időben érkezni a Groupama Arénába, ugyanis izgalmas programokkal várják a szurkolókat, már 16 órakor kinyitják a stadion kapuit. A többi pedig 18 órától már csak a főszereplőkön múlik.