Chelsea, Milan, Betis, Vidi - ez a halálcsoport is jöhet a Vidinek

A Chelsea, Milan, Betis, MOL Vidi összetételű négyes a Bajnokok Ligájában is halálcsoport lenne, hát még az Európa Ligában. A kiemelések megvannak, a sorsolást pénteken 13 órakor rendezik Monacóban, ahol ez a négyes is összejöhet a magyar bajnokcsapatnak. De olyan is, amelyben két korábban legyőzött ellenfele is bekerül.