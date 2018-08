Az Európa Liga mezőnyének legerősebb csapatát is kifogta a MOL Vidi

Péntek kora délután Monte-Carlóban kisorsolták az Európa Liga csoportkörének párosításait. A MOL Vidi FC felemás csoportba került: sikerült megkapnia a 32 fős mezőny legerősebb csapatát, a hatszoros angol bajnok Chelsea-t, mellette viszont két verhető ellenféllel (PAOK, BATE Boriszov) találkozik a magyar csapat. Röviden most bemutatjuk mindegyikőjüket.

Chelsea

Antonio Conte vezetésével a Chelsea rekordot jelentő 30 győzelemmel nyerte meg a Premier League-et a 2016/2017-es szezonban. A rá következő évben hanyatlásnak indult a csapat, a ligában szokatlan háromvédős rendszer már nem úgy szuperált, ahogy korábban, ráadásul Conte viszonya is megromlott a játékosokkal. A Manchester City elleni bajnokin már focizni sem volt kedvük. A vergődés végül egy ötödik hellyel ért véget, így az amúgy klasszisokból álló Chelsea csak az Európa Ligában indulhatott.

A szezon végén elköszöntek Contétól, de az olasz vonalat nem tudták elengedni, így esett a választás a Napoli korábbi sikeredzőjére, Maurizio Sarrira. A nagy dohányos hírében álló vezetőedző elődjével ellentétben a gyors, rövidpasszos kombinatív játék híve. A nyári átigazolási szezonban a kimeríthetetlen forrásból gazdálkodó Chelsea nem kezdett eszement költekezésbe, mindössze két említésre méltó játékost igazolt: Kepát a Bilbaótól, aki minden idők legdrágább kapusa lett (80 millió euró), és Jorginhót a Napolitól (50 millió). Az olasz középpályás éveken át focizott Nápolyban, így nem csoda, hogy követte Sarrit Londonba is, ahol a változás jelei már a harmadik fordulóban megmutatkoztak, amikor idegenben 2-1-re verték a Newcastle-t. A londoniak 913-at passzoltak a mérkőzésen, amivel megdöntötték a Manchester City rekordját.

Newcastle 1 x 2 #Chelsea

Posse: 18.8% x 81.1%

Passes: 200 x 913



Sarri-Ball #CFCpic.twitter.com/jK1did9oCM — The Blues Brasil (@BR_ChelseaBlues) August 26, 2018

A távozók listája sem hosszú, elment a teljesen felesleges Bakayoko és Batshuayi kölcsönbe, valamint Courtois a Real Madridhoz. Sarrinak tehát azokból kell új alapokra helyeznie a csapat játékát, akiket még Conte hozott ide, egy teljesen másmilyen játékrendszerhez.

Sarri a 4-3-3-ban hisz, ehhez meg is vannak az emberei, főleg a két szélen állnak jól: a szélvészgyors Hazard, Pedro és Willian bárkit képes lecselezni, lefutni, ezáltal életveszélyes gólhelyzetet kialakítani. Hogy ki fogja ezeket a helyzeteket berúgni, az már más kérdés. Morata sohasem hozta vissza az árát, Giroud pedig nem az a játékos, akire egy teljes szezont rá lehet bízni. Neki amúgy sem a góllövés a legnagyobb erőssége, ezt az oroszországi világbajnokság óta tudjuk.

Egyvalami viszont biztos: az EL 32 csapatos mezőnyéből erősebb csapatot nem kaphatott volna a Vidi. Az angol túra ráadásul kifejezetten rosszul áll a magyar csapatoknak, erre az Opta figyelmeztet: a legutóbbi 18 alkalommal, amikor magyar csapat nemzetközi tétmérkőzésre utazott a szigetre, nem tudott nyerni, két döntetlen és 16 vereség, négy rúgott és 40 kapott gól a mérleg. Legutóbb az Újpest győzött ott 1-0-ra 1969. márciusában, a Leeds United ellen.

A Chelsea százszázalékosan kezdte az új bajnoki szezont, legyőzte a Huddersfieldet, az Arsenalt és a Newcastle-t. Eddigi egyetlen veresége tétmeccsen a Manchester City ellen 2-0-ra elveszített Community Shield.

PAOK

A görög PAOK Szaloniki együttesét 1926-ban alapították, a fennállása során kétszer lett bajnok (1976, 1985), hatszor nyerte meg a hazája kupáját, illetve egyszer Szuperkupa-győztes is lett. A fantasztikus szurkolótáborral rendelkező klub a 29 ezer férőhelyes Toumba Stadionban játssza a mérkőzéseit. Sokaknak azonban nem az eredményei miatt lehet ismerős a klub, sokkal inkább a balhéi miatt. 2018 február 25-én egy hazai szurkoló a kezdés előtt egy papírtekerccsel fejbe dobta Oscar Garciát, az Olimpiakosz edzőjét, majd márciusban letartóztatási parancsot adtak ki Ivan Szavvidisz, a PAOK Szaloniki tulajdonosa ellen, aki pisztollyal ment be a pályára az AEK Athén elleni bajnokin. Akkor a sportminiszter válaszul felfüggesztette a bajnokságot.

Ennek ellenére a tavalyi szezonban nem állt messze attól a PAOK, hogy 33 év után újra bajnoki címet ünnepelhessen, de a Vidi számára már jól ismert AEK Athén mögött hat ponttal a második helyen zárt. Így indulhatott a Bajnokok Ligája-selejtezőben, ahol a svájci Baselt és az orosz Szpartak Moszkvát búcsúztatta, ám a playoff-körben a portugál Benfica 5-2-es összesítéssel búcsúztatta a görög klubot. A görög Szuperligában eddig egy forduló ment le, a PAOK hazai pályán 1-0-ra nyert az Aszterasz Tripolisz ellen.

Magyar szálakat is lehet találni a PAOK kapcsán, nem is egyet, ráadásul a Vidhez köthetőt is. A székesfehérvári csapat jelenlegi sportigazgatója, Kovács Zoltán 1997-ben 14 találkozón 5 gólig jutott a Vidi ellenfelének a színeiben. Lóránt Gyula, az Aranycsapat keménységéről ismert középhátvédje – aki a Helsinki olimpián olimpiai bajnok lett a magyar válogatottal – 1976-ban bajnoki címig vezette a PAOK-ot, de 2006-2007 között Torghelle Sándor 24 mérkőzés erejéig viselhette a görög csapat mezét.

A transfermarkt 57,5 millió euróra taksálja a csapat keretét, amelyben több ismert futballista is játszik. Többek között a portugál válogatott Vieirinha, a marokkói nemzeti csapat tagja, Omar El Kaddouri, a szerbek egyik legjobb csatára, Aleksandar Prijovic, vagy éppen a legtöbbre értékelt svéd Pontus Wernbloom.

BATE Boriszov

A fehérorosz bajnok BATE Boriszov idén a Vidihez hasonló utat járt be. Elverekedte magát a Bajnokok Ligája playoff-köréig, ott azonban a PSV Eindhoven túl nagy falatnak bizonyult, a holland együttes kettős győzelemmel, 6-2-es összesítéssel ment tovább. Igaz, az első körben még nem kellett játszania, a másodikban a finn HJK-t, a harmadikban az azeri Qarabagot búcsúztatta a BATE.

Fehéroroszországban félelmetes dominanciája van a boriszovi csapatnak, 2006 óta nem lehet letaszítani a trónról. Mindemellett rutinos nemzetközi kupaszereplőnek mondható, nézzük is az elmúlt évek eredményeit.

Először a 2008-2009-es kiírásban szerepelt csoportkörben a BATE, amikor három sikeres selejtezőkör után bejutott a BL H-csoportjába, ott aztán rögtön egy bitang nehéz négyes jutott a fehérorosz csapatnak: a Real Madrid ellen kétszer kikapott, a Zenit ellen összejött egy idegenbeli döntetlen, de ami a legnagyobb eredmény, hogy a Juventus ellen mindkét meccset lehozták ikszre.

Egy évvel később az Európa Liga csoportköre jutott a BATE-nak, itt az AEK Athén elleni hazai és az Everton elleni idegenbeli győzelem mellett négy vereséget tudott felmutatni a csapat.

A következő szezonban már a továbbjutás is összejött ugyanitt, egy olyan négyesből, amelyet a Dinamo Kijev nyert, a BATE pedig megelőzte az Alkmaart és a Tiraspolt.

Innentől kezdve mindössze kétszer, 2013-14-ben és 2016-17-ben nem volt ott valamelyik sorozat csoportkörében a klub, amely 2012-ben és 2014-ben a Debrecent, 2015-ben pedig éppen a Videotont búcsúztatta a BL-selejtezőkben.

Legnevesebb játékosa egyértelműen a már 37 éves fehérorosz legenda, Alekszandr Hleb, aki fénykorában megjárta a Stuttgartot, az Arsenalt és a Barcelonát is, bár utóbbinál nem sok sót evett meg.

A csapat jelenleg 75. az UEFA európai klubranglistáján.