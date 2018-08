Ez az igazi döbbenet: 7 év, 7 BL-selejtezős kiesés Salzburgban

Salzburgban a 2018-19-es szezonban sem rendeznek Bajnokok Ligája labdarúgó-mérkőzéseket. Döbbenetes, de az osztrák bajnokcsapat az elmúlt hét évben hétszer esett ki a BL-selejtezőjéből. Hol az utolsó pillanatban, a playoffban, hol az első kanyarban a luxemburgi Dudelange ellen.

A jelenlegi szezonban is a BL-playoff jelentette a végállomást a Salzburgnak. A Belgrádban lejátszott 0-0-s eredmény hozó Crvena Zvezda-Salzburg meccs után mindenki biztos volt az osztrákok továbbjutásában. Pláne akkor, amikor a visszavágón a Salzburg 2-0-ra vezetett. A szerbek azonban 2-2-re hozták a meccset és ők mentek a BL-főtáblára (ahol többek között a Liverpoolt is megkapták), a Salzburgnak meg maradt az Európa Liga (ahol a Vidivel is összekerülhet.) Mutatjuk az elmúlt hét év döbbetenes eredménysorát.

2018-19: playoff Crvena Zvezda (szerb) - Salzburg 0-0, 2-2 (továbbjutó a Zvezda 2-2-vel, idegenben lőtt góllal)

(továbbjutó a Zvezda 2-2-vel, idegenben lőtt góllal) 2017-18: 3. selejtezőkör Salzburg - Rijeka (horvát) 1-1, 0-0 (továbbjutó a Rijeka 1-1-el, idegenben lőtt góllal)

(továbbjutó a Rijeka 1-1-el, idegenben lőtt góllal) 2016-17 3. selejtezőkör Dinamo Zagreb (horvát) - Salzburg 1-1, 2-1 (továbbjutó a Zágráb, hosszabbítás után)

(továbbjutó a Zágráb, hosszabbítás után) 2015-16: 3. selejtezőkör: Salzburg - FF Malmö (svéd) 2-0, 0-3 (továbbjutó a Malmö 3-2-vel)

(továbbjutó a Malmö 3-2-vel) 2014-15: playoff: Salzburg - FF Malmö (svéd) 2-1, 0-3 (továbbjutó a Malmö 4-2-vel)

(továbbjutó a Malmö 4-2-vel) 2013-14: 3. selejtezőkör: Salzburg - Fenerbahce (török) 1-1, 1-3 (továbbjutó a Fener 4-2-vel)

(továbbjutó a Fener 4-2-vel) 2012-13: 1. selejtezőkör Dudelange (luxemburgi) - Salzburg 1-0, 3-4 (továbbjutó a Dudelange 4-4-el, idegenben lőtt góllal)

A legdöbbenetesebb kiesés ezek közül a hét évvel ezelőtti, amikor a Dudelange lépett túl a Salzburgon. A hétből háromszor idegenben lőtt góllal, gólokkal ment tovább a Salzburg ellenfele.

A nagy hetes sorozat előtt is voltak pofonok.

2010-11: playoff: Salzburg - Hapoel Tel Avív (izraeli) 2-3, 1-1 (továbbjutó a Hapoel 4-3-al)

(izraeli) 2-3, 1-1 (továbbjutó a Hapoel 4-3-al) 2009-10: playoff: Salzburg - Makkabi Haifa (izraeli) 1-2, 0-3 (továbbjutó a Haifa kettős győzelemmel)

(izraeli) 1-2, 0-3 (továbbjutó a Haifa kettős győzelemmel) 2007-08: 3. selejtezőkor: Salzburg - Donyeck (ukrán) 1-0, 1-3 (továbbjutó a Donyeck 3-2-vel)

(ukrán) 1-0, 1-3 (továbbjutó a Donyeck 3-2-vel) 2006-07: 3. selejtezőkör: Salzburg - Valencia (spanyol) 1-0, 0-3 (továbbjutó a Valencia 3-1-el)

(spanyol) 1-0, 0-3 (továbbjutó a Valencia 3-1-el) 1997-98: 2. selejtezőkör: Salzburg - Sparta Praha (cseh) 0-0, 0-3 (továbbjutó a Sparta 3-0-lal)

Ez tehát - akárhogy számoljuk - 12 indulás a selejtezőben, 12 kiesés a selejtezőben. A Salzburg tizenkétszeres bajnokcsapat. Egyszer sem játszott BL-csoportkörben.

A jelenlegi játékoskeret legértékesebb futballistái a Transfermarkt adatok alapján.

Diadie Samassékou (Mali) 18 millió euró

Amadou Haidara (Mali) 15 millió euró

Munas Dabbur (Izrael) 12,5 millió euró

Hee-chan Hwang (Dél-Korea) 10 millió euró

Stefan Lainer (Ausztria) 8 millió euró

Csak összehasonlításképpen, a MOL Vidi legértékesebb játékosa Armin Hodzic (Bosznia-Hercegovina) 2 millió euróval. A Reb Bull Salzburg csapatértéke 114,1 millió euró, a MOL Vidié 15,9 millió euró.

Kérdés van? Van, persze, de ezeket tegyék fel az osztrák kollégák.