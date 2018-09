A MOL Vidi magához láncolta a védelem vezérét

A labdarúgó Európa-liga főtáblájára kerülő MOL Vidi FC a hivatalos honlapján tudatta, hogy 2017 decembere után újabb egy évvel meghosszabbította a csapatkapitány Juhász Roland szerződését.

Az eredetileg 2019 nyaráig szóló kontraktust a MOL Vidi FC újabb egy esztendővel meghosszabbította, így csapatkapitány 2020 nyaráig biztos, hogy a székesfehérvári klub futballistája marad.

Juhász Roland 2013 tele óta erősíti a Vidit - előbb kölcsönbe érkezett, nyártól pedig végleg a székesfehérvári klubhoz került a játékjoga. Eddig 140 bajnokin lépett pályára, melyeken 17 gólt szerzett. Kétszeres bajnok, háromszoros ezüstérmes, Magyar Kupa-döntős és kétszeres Ligakupa-döntős, idén nyáron pedig bejutott a Vidivel az Európa Liga csoportkörébe.

"Boldog vagyok, hogy ilyen szinten bíznak még bennem a klubnál, főleg azt figyelembe véve, hogy gyakorlatilag még csak most kezdődött el a szezon. Ez azért egy idősebb játékos esetében nagyon pozitív visszajelzés. Pályafutásom során az MTK-ban - profi játékosként - 8 évet töltöttem el, az Anderlechtnél 7 és felet, és amikor lejár 2020 nyarán a vidis szerződésem, akkor majd elmondhatom magamról azt, hogy a Vidiben is 7 és fél évet játszottam. Már korábban kijelentettem, hogy a Vidiben szeretném befejezni a labdarúgó-pályafutásomat, most már gyakorlatilag biztosan kijelenthető, hogy itt fogom majd szögre akasztani a csukámat. Köszönöm a csapattársaknak, a vezetőedzőnek és persze Kovács Zoltán sportigazgatónak is a bizalmat. Jól érzem magam a bőrömben, de ami a legfontosabb számomra, hogy addig játsszak, amíg hozzá tudok tenni a csapat eredményességéhez, amíg húzóembernek számítok. Sosem elégedtem meg a középszerűvel, és nem is fogok a jövőben sem. Sokan kérdezhetik, hogy 35 évesen mi motiválhat még. A Magyar Kupát például nagyon szeretném megnyerni a Vidivel, de a bajnoki cím elnyerését sosem lehet megunni, úgyhogy ez is óriási motiváció számomra. Remek érzés, hogy idén sikerült kiharcolnunk az Európa Liga csoportkörbe való jutást, de láttuk, hogy képesek lehetünk akár a BL csoportkörbe is bejutni, jövőre mindenképp szeretnénk újra ezért harcolni, és akkor remélem az összes akadályt sikerrel vesszük. Nem utolsó sorban az egész csapat nagyon várja már, hogy birtokba vehessük a vadonatúj Sóstói Stadiont, hiszen a csapat ide, Székesfehérvárhoz tartozik, nem csak a szurkolóknak, de nekünk is nagyon hiányzik az "otthonunk", boldog vagyok, hogy nem csak fél évet játszhatok majd az új Sóstói Stadionban" - nyilatkozta Juhász Roland.