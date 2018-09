28 éves szériát törne meg a Liverpool Leicesterben

Az éllovas Liverpool a Leicester City otthonában lép pályára az angol labdarúgó Premier League negyedik fordulójának szombat délutáni nyitómérkőzésén.

Jürgen Klopp gárdája tökéletesen kezdte az idényt, százszázalékos, ráadásul eddigi három meccsén még gólt sem kapott. Ha a jelenleg hetedik Leicester vendégeként is győzni tud, az 1990/91-es szezon óta először nyeri meg első négy mérkőzését a bajnokságban. A Leicester támadója, Jamie Vardy az előző idényben mindkét találkozón betalált a Liverpool hálójába, most azonban eltiltás miatt nem léphet pályára.A Vörösökön kívül további három hibátlan együttes van a mezőnyben, közülük a Tottenham Hotspur és a Watford éppen egymással csap majd össze a forduló vasárnap esti zárómeccsén, míg a Chelsea az eddig ugyancsak veretlen, hatodik helyen álló Bournemouth-t fogadja.

Veretlen a címvédő Manchester City is, de a múlt heti, wolverhamptoni döntetlenje miatt most csupán az ötödik. Szombaton a nyeretlen Newcastle United vendégeskedik majd a Etihad Stadionban.

A másik manchesteri csapatnak, a Unitednek is van javítanivalója, ugyanis egy győzelem mellett két vereséggel áll. Most a Burnley otthonában lép majd pályára, s bizakodással töltheti el, hogy utóbbi tíz mérkőzéséből kilencen nem kapott gólt a Turf Moorban. További érdekesség, hogy José Mourinho irányításával az MU mind a 11 olyan idegenbeli meccsét megnyerte, amelyen angol edző vezette gárda volt az ellenfél. A Sean Dyche által irányított Burnley még nyeretlen a szezonban.

Premier League, 4. forduló:

szombat:

Leicester City-FC Liverpool 13.30

Brighton-Fulham 16.00

Chelsea-Bournemouth 16.00

Crystal Palace-Southampton 16.00

Everton-Huddersfield 16.00

West Ham United-Wolverhampton 16.00

Manchester City-Newcastle United 18.30

vasárnap:

Cardiff City-Arsenal 14.30

Burnley-Manchester United 17.00

Watford-Tottenham Hotspur 17.00