A Marseille világbajnokai szállították a gólokat Monacóban

A francia labdarúgó-bajnokság 4. fordulójának rangadóján az AS Monaco 3-2-es vereséget szenvedett az Olympique Marseille-től a II. Lajos Stadionban.

Mindkét csapat számára komoly téttel bírt az összecsapás, ugyanis a vesztes nyolc pontos hátrányba kerül a Lőw Zsoltot másodedzőként foglalkoztató éllovas Paris Saint-Germain mögött.

Az első félidőben a vendégek eldönthették volna a mérkőzést, de a görög válogatott Kósztasz Mítroglu egyik ziccert hagyta ki a másik után. Persze, úgy is fogalmazhatunk, hogy az AS Monaco kapusa, a svájci Diego Benaglio védett világklasszis formában. A hosszabbításban azonban már ő is tehetetlen volt, amikor Dimitri Payet beadása után a görög csatár fejjel értékesítette a sokadik helyzetét.

A vb-ről lemaradó Payetnek ez volt a 11 gólpassza 2018-ban, ennél többet senki nem adott az öt európai top bajnokságban. Ráadásul ez volt pályafutása 100. asszisztja.

A térfélcsere után egy szemvillanás alatt megváltozott a mérkőzés képe, és erről a Marseille világbajnok védője, Adil Rami gondoskodott. A 32 éves rutinos bekk a 48. percben utolsó emberként rosszul passzolt haza egy labdát, amire Radamel Falcao lecsapott, a ziccert ugyan kihagyta, de az érkező Youri Tielemans értékesítette a kipattanót.

Négy perccel később ismét Rami volt a főszereplő. Benjamin Henrichs pontatlan jobboldali beadását pont Falcao elé rúgta oda, a kolumbiai csatár pedig köszönte szépen, és öt méterről a kapuba lőtt.

A folytatásban a Marseille sebességet váltott, és a 74. percben a csereként érkező Florian Thauvin egyenlített. A világbajnok francia támadó a japán Hiroki Sakai középre lőtt labdáját 11 méterről pofozta be a hálóba.

Florian Thauvin 2018-ban már 17 gólnál jár a Ligue 1-ben. Ennél csak Lionel Messi (23) és Cristiano Ronaldo (22) szerzett több gólt az öt európai top bajnokságot számítva.

A 89. percben megfordította a mérkőzést a Marseille. Florian Thauvin baloldali szögletére Valere Germain érkezett, és a jobb alsó sarokba fejelt, igaz Diego Benaglio is védhetett volna.

A hosszabbításban a Monaco megpróbált egyenlíteni, de a Marseille keményen védekezett, így az eredmény már nem változott. Az Olympique Marseille öt pontra megközelítette a Lőw Zsoltot is foglalkoztató éllovas Paris Saint-Germaint.