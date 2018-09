Ilyen nincs: szabályos gólt cserélt bedobásra a skót játékvezető - videó

A skót másodosztályban a Partick Thistle csapata hiába szerzett remek gólt, a játékvezetők addig tanakodtak, ameddig bedobás lett a dologból.

Kris Doolan hiába szerzett remek gólt a Morton csapata ellen, Barry Cook és asszisztense szerint a bedobás volt a helyes ítélet, ugyanis a Morton védői a gól után kilőtték a labdát a pályáról.

Mutatjuk az esetet:

Doolan lövése után a labda a lécről a hálóba pattant, majd onnan kifelé. Egyértelműen látszott, hogy a labda a kapuba került, de az asszisztens szerint nem, ezért jelzett bedobást, miután a védők kivágták a kapuból kipattanó labdát.

"Csak annak tudok örülni, hogy így is megnyertük a meccset 1-0-ra. A játékvezető így is felülbírálhatta volna az esetet, de még a másik asszisztens is segíthetett volna. Előfordul, hogy valakinek rossz napja van, de miért nem segítenek a többiek? Csak azért vagyok nyugodt, mert megnyertük a meccset" - mondta Alan Archibald, a Thistle menedzsere.