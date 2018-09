A Wembley-ben játssza hazai BL-meccseit a Tottenham

Továbbra sem tudni, mikor adják át a Tottenham Hotspur labdarúgócsapatának új stadionját, így az együttes a Wembley-ben játssza őszi Bajnokok Ligája-csoportmérkőzéseit.

A londoni klub hétfői közleménye emlékeztet rá, hogy az eredeti tervek szerint a szeptember 15-i, FC Liverpool elleni bajnoki mérkőzés lett volna az új aréna nyitómeccse, ám a biztonsági rendszerek problémái miatt csúszik az átadás.

Most az is biztossá vált, hogy a Spurs a BL-csoportkörben a Wembley-ben fogadja október 3-án a spanyol FC Barcelonát, november 6-án a holland PSV Eindhovent és november 28-án az olasz Internazionalét is.

Az is eldőlt, hogy a korábban kérdéses Manchester City elleni bajnokit sem játszhatja új stadionjában a csapat: a rangadónak ugyancsak a Wembley ad majd otthont, az eredeti időponthoz képest egy nappal később, október 29-én, mivel 28-án Jacksonville Jaguars-Philadelphia Eagles NFL-összecsapást rendeznek ugyanott.

Arról egyelőre nem számolt be a klub, mikor költözhet vissza a White Hart Lane-re, melyet tavaly májusban zártak be és kezdték el újjáépíteni.