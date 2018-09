C. Ronaldo, Messi, Szalah - megvan a 10 jelölt a Puskás-díjra

Hivatalossá vált annak a tíz labdarúgónak a neve, akik közül kikerül majd a 2018-as Puskás-díjas – számolt be a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) a hivatalos oldalán. Az esélyesek között többek között ott van Cristiano Ronaldo, Lionel Messi és Mohamed Szalah is.

A legszebb gólok közé a 2017. július 3. és 2018. július 15. között esett találatok kerültek be. A végső győztesnek járó díjat szeptember 24-én, Londonban adják majd át, addig is a fifa.com-on a szurkolók is szavazhatnak.

A jelöltek:

1. Gareth Bale

2. Gyenyisz Cserisev

3. Lazarosz Krisztodopulosz

4. Cristiano Ronaldo

5. Giorgian De Arrascaeta

6. Riley McGree

7. Lionel Messi

8. Benjamin Pavard

9. Ricardo Quaresma

10. Mohamed Szalah

A 2009-ben alapított Puskás-díjat minden évben az a labdarúgó kapja meg, aki az adott esztendőben a legszebb gólt szerezte.