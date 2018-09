A Vidi újabb nagy fogása: 40-szeres bolgár válogatott érkezett

A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő MOL Vidi FC leigazolta a 40-szeres bolgár válogatott Georgi Milanovot, aki az elmúlt öt évben a CSZKA Moszkva játékosa volt, szerződése idén nyáron járt le az orosz fővárosban – számolt be a székesfehérvári csapat.

Georgi Milanov 1992. február 19-én született Plevenben. 13 éves korától a bolgár Liteksz Lovecs együttesében futballozott, ahol 17 évesen megkapta élete első profi szerződését. 2009 és 2013 között több mint 100 bolgár bajnoki mérkőzésen szerepelt. 2010 nyarán bolgár csapatával az Európa Liga rájátszásában találkozott a DVSC-vel, és mindkét találkozón pályára lépett a Loki ellen. A párharcot a magyar csapat kettős győzelemmel, 4-1-es összesítéssel nyerte meg. Az akkor mindössze 18 esztendős Milanov mindkét találkozón kezdőként lépett pályára. 2010-ben a bolgár bajnokságot és a bolgár Szuperkupát is megnyerte csapatával, majd egy évvel később ismét bolgár bajnok lett. 2012-ben a legjobb bolgár labdarúgónak választották, így nem volt meglepő, hogy egy évvel később már egy igazi sztárcsapat, a CSZKA Moszkva szerződtette.

2013-ban és 2014-ben is megnyerte az orosz Szuperkupát, sőt 2014-ben bajnoki címet is ünnepelhetett a CSZKA játékosaként. 2014 februárjában, a spanyolországi edzőtáborban, csapatunk felkészülési mérkőzést játszott a CSZKA Moszkva ellen, az oroszok kezdőcsapatában pedig helyet kapott Milanov is. 2016-ban rövid ideig a svájci Grasshoppers-ben szerepelt kölcsönben, majd visszatért az orosz fővárosba, ahol szerződése az előző szezon befejeztével lejárt, így szabadon igazolható játékosként került a Vidibe.

Georgi Milanov eddig 40 alkalommal szerepelt hazája válogatottjában. 19 évesen debütált a nemzeti csapatban, 2011 októberében, egy Ukrajna - Bulgária találkozón. Második válogatott meccsét Győrben, a magyar válogatott ellen játszotta 2012-ben. Két gólt szerzett eddig a nemzeti csapatban, a 2014-es vb-selejtezőn Olaszország ellen talált be, míg 2014-ben Fehéroroszország ellen volt eredményes egy felkészülési mérkőzés alkalmával.

"Georgi Milanov már nagyon fiatalon az idén is BL-csoportkörös CSZKA Moszkva labdarúgója lett, ahol alapembernek számított, idén nyáron viszont lejárt a szerződése. Régóta kapcsolatban voltunk, hosszú tárgyalássorozat végére tettünk ma pontot. Több választási lehetősége volt, hogy hol folytassa a pályáfutását, nagyon örülök, hogy a Vidi mellett döntött! Komoly nemzetközi tapasztalattal bíró, 40-szeres válogatott futballista, több poszton is bevethető, de alapvetően támadó középpályás. A vezetőedző is utalt a nyilatkozataiban a várható igazolásokra, örülök, hogy megvalósult ez a kontraktus. Georgi érkezésével tovább bővültek a variációs lehetőségek a csapat összeállítását, felállását illetően" – nyilatkozta a klub honlapjának Kovács Zoltán sportigazgató.