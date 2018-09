Szeptember első hetében kezdődik az UEFA új sorozata, a Nemzetek Ligája. Az első körben német-francia és angol-spanyol meccset is rendeznek az A divízióban, a magyar válogatott szeptember 8-án, Finnországban lép először pályára a C csoportban. A végső sikerért 12 válogatott szállhat harcba, de az igazi győztesek azok a kiscsapatok lehetnek, amelyek egészen a 2020-as Európa-bajnokságig juthatnak a Nemezetek Ligájából.

Szeptember 6-án kezdődik a Nemzetek Ligája, amely elsősorban az érdektelen, barátságos válogatott meccseket hivatott kiváltani. A válogatottak négy osztályban, összesen 16 csoportban kezdik meg a küzdelmeket, de a végső sikerért mindössze 12 csapat küzdhet, ugyanakkor az Európa-bajnokságra minden divízióból egy csapat, azaz bárki kijuthat. A magyar válogatottnak is fontos lehet a sorozat, de csak később derül ki, mennyire.

Barátságos meccsek helyett Nemzetek Ligája

Az UEFA évek óta fontolgatta egy olyan sorozat bevezetését, amellyel gyakorlatilag megszünteti a barátságos meccsek létjogosultságát, és az Európa-bajnoki vagy világbajnoki selejtezők nélküli időszakra is komoly tétmeccsek lehetőségét kínálja. Ugyanakkor a barátságos meccsek mégsem szűnnek meg teljesen, mert szerdán például Szlovákia-Dánia, csütörtökön pedig Ausztria-Svédország és Horvátország-Portugália felkészülési mérkőzéseket is megrendeznek.

2017-ben jelentette be az Európa Labdarúgó-szövetség a Nemzetek Ligája bevezetését, ami a végső siker dicsőségén kívül az Európa-bajnokságra is kvalifikációt jelenthet, méghozzá négy válogatott számára.

Kezdjük azonban az elején, és lássuk, mire lehet jó a Nemzetek Ligája.

Az edzők és a játékosok is ezt szerették volna

Hányszor hallhattuk klubcsapatok edzőitől vagy éppen a játékosoktól, hogy a hátuk közepére nem kívánják a barátságos válogatott meccsek nyűgjeit? Az UEFA szerint ennek most (majdnem) vége. Mindenki tétmeccsekre készülhet, a szövetségi kapitányoknak nem kell győzködni senkit, hogy miért jó egy újabb barátságos meccs, a Nemzetek Ligájában minden meccsnek tétje van, nő a sportérték.

A topcsapatok célja a végső győzelem lehet, miközben az alacsonyabban rangsorolt válogatottak számára a sorozat újabb lehetőséget jelent az Európa-bajnoki részvételre, de erről majd később.

Az sem utolsó szempont, hogy a csapatok a világranglista alapján kaptak besorolást, az azonos képességű együttesek ugyanabba az osztályba kerültek. A legkisebbeknek eddig nem volt lehetőségük egymás ellen tétmeccsen pályára lépni, most a leggyengébb nemzetek is megtapasztalhatják, milyen érzés tétmeccset nyerni, ez pedig csak az előnyükre válhat.

A szurkolók sem szeretnek barátságos meccsekre járni, itt az alkalom, hogy még több tétmeccsen lehessen szurkolni a válogatottnak, főleg azoknak, akiknek a csapata amúgy nem gyakran szerepel nagy világversenyen.

Kezdjünk hozzászokni: páros években világ- és Európa-bajnokot, a páratlan években Nemezetek Ligája-győztest avatnak ezentúl.

Kicsit bonyolult, de logikus felépítés

Az UEFA célja az volt, hogy a nemzeti válogatottak barátságos meccsek helyett kiegyensúlyozott tétmeccseken szerepelhessenek, ennek megfelelően készült el a sorsolás. Nem az Eb- vagy vb-selejtezők mintájára húzták ki a csapatokat, nem az erős csapatok mellé húzták az egyre gyengébb ellenfeleket.

Az 55 európai fociválogatottat négy különböző divízióba sorolták, a 2017 októberében, azaz a világbajnoki selejtezők után érvényes világranglista szerint. Az A divízióba kerültek a legerősebb csapatok, míg a D-be a leggyengébbek, a magyar csapat a C-be került.

A 2018. januári sorsoláson minden osztályon belül négy csoportba sorolták a csapatokat, fussuk át gyorsan a csoportokat:

A1 csoport: Németország, Franciaország, Hollandia

A2 csoport: Belgium, Svédország, Izland

A3 csoport: Portugália, Olaszország, Lengyelország

A4 csoport: Spanyolország, Anglia, Horvátország

Az A-jelű csoportok győztesei mérkőzhetnek majd a későbbiekben a Nemzetek Ligája-győzelemért. 2019 júniusában lesz a két elődöntő, a bronzmeccs és a döntő is, a házigazda kilétéről 2018 decemberében döntenek majd. A csoportok négy utolsó helyezettje kiesik a B divízióba, a 2020-as küzdelmekre.

B1 csoport: Szlovákia, Ukrajna, Csehország

B2 csoport: Oroszország, Svédország, Törökország

B3 csoport: Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Észak-Írország

B4 csoport: Wales, Írország, Dánia

A négy csoportgyőztes feljut az A osztályba, a négy csoportutolsó kiesik a C divízióba.

C1 csoport: Skócia, Albánia, Izrael

C2 csoport: Magyarország, Görögország, Finnország, Észtország

C3 csoport: Szlovénia, Norvégia, Bulgária, Ciprus

C4 csoport: Románia, Szerbia, Montenegró, Litvánia

A négy csoportgyőztes feljut a B osztályba, a négy csoportutolsó kiesik a D divízióba.

D1 csoport: Grúzia, Lettország, Kazahsztán, Andorra

D2 csoport: Fehéroroszország, Luxemburg, Moldova, San Marino

D3 csoport: Azerbajdzsán, Feröer-szigetek, Málta, Koszovó

D4 csoport: Macedónia, Örményország, Liechtenstein, Gibraltár

A négy csoportgyőztes feljut a C osztályba.

Hogy lehet kijutni a Nemzetek Ligájából az Európa-bajnokságra?

Az biztos, hogy a Nemezetek Ligájából négy csapat kijut majd a 2020-as Európa-bajnokságra. Hogy melyik lesz ez a négy csapat, azt most megjósolni sem lehet. A rendszernek talán ez a legbonyolultabb része, de nem lehetetlen megérteni, hogyan is juthat ki egy válogatott a Nemzetek Ligájából az Eb-re.

A 2020-as Európa-bajnokságnak nincs alanyi jogon részt vevő csapata, ilyenre 1976 óta nem volt példa. 2020-ban sem a címvédő, sem a rendező nem szerepelhet az Eb-n automatikusan, ugyanis 12 város rendezi majd a küzdelmeket.

Az Eb fő központja London lesz, a Wembley-ben rendeznek csoportmeccseket, nyolcaddöntőt, az elődöntőket, valamint a döntőt is. Házigazda lesz még München, Baku, Szentpétervár, Róma, Koppenhága, Bukarest, Amszterdam, Dublin, Bilbao és Glasgow mellett Budapest is.

Budapest Münchennel közösen rendezi majd az F csoport meccseit, és lesz nyolcaddöntő is az új Puskás-stadionban. Többek között ezért is lenne fontos, hogy a magyar válogatott is kijusson az Eb-re.

Út a 2020-as Európa-bajnokságra

2018 szeptemberében elkezdődnek a Nemeztek Ligája küzdelmei, novemberben pedig már véget is érnek a csoportmeccsek. Ez azért is fontos, mert az Európa-bajnoki selejtezők csoportjainak sorsolásában is fontos szerepe lesz a csoportok végeredményeinek.

A 2018. decemberi Eb-selejtezős sorsoláson az 55 országot öt ötös és öt hatos csoportba sorsolják majd, a Nemzetek Ligája döntőjében érdekelt, az A osztály csoportgyőztesei garantáltan ötös csoportokba kerülnek majd, és a Nemezetek Ligájában elért eredmények a kalapok besorolásánál is fontos szerepet kapnak majd.

Az Eb-selejtezők 2019 márciusában kezdődnek majd, a tíz csoport első két helyezettje automatikusan kijut az Eb-re, a harmadik hely ebben az esetben semmit nem ér majd, nem lesznek pótselejtezők – olyan, amilyenről a magyar csapat Norvégia ellen kijutott a 2016-os Eb-re –, hanem a Nemzetek Ligája rájátszása dönt majd a további négy Eb-helyről. Az Eb-selejtezők 2019 novemberében érnek majd véget.

A Nemzetek Ligája playoff-körét 2020 márciusában rendezik majd 16 csapat részvételével, ami egy második esélyt jelent az Európa-bajnoki részvételre.

Elvileg minden divízióból a négy csoportgyőztes vehet majd részt a playoffban, de szinte biztos, hogy nem csak csoportgyőztesek vívnak majd az Eb-szereplésért, ugyanis a selejtezőből kijutottaknak itt már nem kell szerepelniük.

Ha egy csoportgyőztes már kvalifikálta magát az Európa-bajnokságra, akkor az ő helyét a saját ligájából vagy egy alacsonyabb ligából töltik fel. A feltöltés során fontos szempont, hogy a csoportelsőként végzett csapatok nem kaphatnak a sajátjuknál magasabb ligából ellenfelet. Például: ha az A liga playoffjára mindössze két csapat marad, mert a többi válogatott már kivívta az Eb-részvételt a hagyományos selejtezőkön, akkor ezt a két helyet kizárólag a B vagy C liga csoportmásodikjai (vagy harmadik-, negyedik helyezettjei) közül tölthetik fel, ez esetben sorsolással.

A négycsapatos rájátszásban a négy közül legmagasabb rangsorszámú csapat játszik a legalacsonyabbal, míg a másik kettő egymással. A döntőbe kerülés egy mérkőzésen dől el, melyet az előrébb rangsorolt csapat otthonában játszanak le, míg a döntő helyszínét sorsolással határozzák meg úgy, hogy már az elődöntők előtt kisorsolják, melyik elődöntős párharc győztesének otthonában lesz a finálé.

Összefoglalva: az eddig megszokott Eb-kvalifikáció lebonyolítása annyit változik, hogy a 2020-as kontinenstorna selejtezőinek rájátszásában már nem a legjobb csoportharmadikok vesznek részt, hanem a Nemzetek Ligája négy osztályának a kvalifikációról lemaradt legjobbjai.

A nemzetközi futballnaptár

2018. szeptember – két csoportforduló a Nemzetek Ligájában (szeptember 8., Finnország-Magyarország, szeptember 11., Magyarország-Görögország)

2018. október – két csoportforduló a Nemzetek Ligájában (október 12., Görögország-Magyarország, október 15., Észtország-Magyarország)

2018. november – az utolsó két csoportforduló a Nemzetek Ligájában (november 15., Magyarország-Észtország)

2018. december 2. – az Európa-bajnoki selejtezőcsoportok sorsolása

2019. március – két csoportforduló az Európa-bajnoki selejtezőben

2019. június – két csoportforduló az Európa-bajnoki selejtezőben

2019. június 5-9., a Nemzetek Ligája döntője

2019. szeptember – két csoportforduló az Európa-bajnoki selejtezőben

2019. október – két csoportforduló az Európa-bajnoki selejtezőben

2019. november – az utolsó két csoportforduló az Európa-bajnoki selejtezőben

2019. november 22. – a Nemzetek Ligája playoff-körének sorsolása

2020. március – a Nemzetek Ligája playoffkörei

2020. június 12 - július 12. – Európa-bajnokság

Összegezve: iszonyatosan bonyolult lesz a rendszer, de a szurkolók sokkal több tétmeccset láthatnak, és minden idők legizgalmasabb Eb-kvalifikációja következhet.