Három magyar futballdráma Finnországban, most jön a negyedik?

Szombaton 18 órakor Tamperében kezdi meg szereplését a magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája C divíziójában. Az új szövetségi kapitány, Marco Rossi egyből tétmeccsen mutatkozik be, a finnek pedig remegve várják az újabb találkozást a magyarokkal. A legutóbbi három finn-magyar tétmeccs nem akármilyen drámákat hozott, mi most ezeket idézzük fel.

1997: Hat érintésből négy a finneké, hihetetlen öngól

Utólag könnyen okos az ember, ma már azt mondjuk, hogy jobb lett volna, ha a finnek mennek a vb-pótselejtezőre és kapnak tizenkettőt a jugoszlávoktól. Az 1997. október 11-én, Helsinkiben 1-1-re végződött vb-selejtező eredménye a csoport második helyére repítette Csank János csapatát, amely pótselejtezőt ért. A többit már tudjuk. Minden idők legerősebb jugoszláv válogatottja Budapesten 7-1-re, Belgrádban 5-0-ra verte a magyarokat, és 12-1-es összesített eredménnyel jutott ki az 1998-as franciaországi vb-re.

A selejtező első és utolsó meccse volt a finnek elleni találkozó. Az elsőn, 1996. szeptember 1-jén a derék északiak gólpasszal ajándékozták meg Orosz Ferencet, aki be is vágta, ezzel 1-0-ra nyert a magyar együttes. Mutatjuk is, hogyan.

A gól 3.25-től látható:

A csoport utolsó fordulóját 1997. október 11-én rendezték, Csank János csapata Helsinkibe utazott. Az a meccs előtt is világos volt, hogy a döntetlen nekünk jó, azaz arra kellett csak vigyázni, hogy Finnország ne győzze le Sáfár Szabolcsékat.

A háromfokos hidegben, szakadó esőben megrendezett összecsapáson a finnek szerezték meg a vezetést, majd következett a 91. perc, amikor minden idők egyik legviccesebb öngóljával egyenlített Magyarország. A szögletet követő utolsó hat érintésből négy a finneké volt, egyebekben megpróbálom leírni az eseményeket, aztán úgyis megnézhetik.

1. A magyarok balról szögletet végezhettek el a 91. percben.

2. Halmai Gábor fejjel megcsúsztatta a labdát, amely Paatalainen lába elé hullott.

3. Paatalainen megpróbálta a labdát lekezelni, amely messze pattant tőle.

4. Az egyik finn fel akart szabadítani, helyette telibe találta Sebők Vilmost.

5. Sebőkről a labda a gólvonal felé pattant, a vonalon ott állt Mahlio.

6. Mahlio szintén fel akart szabadítani, de könyökön lőtte saját kapusát, Moilanent.

7. A finn kapus karjáról a labda a gólvonal mögé pattant. 1-1.

Mindez akkor történt, amikor már senki sem számított arra, hogy a magyar válogatott egyenlíteni tud.

A finnek történetük során először és mindmáig utoljára álltak ennyire közel vb-pótselejtezőhöz, mert világbajnokságon Finnország még sosem járt. Pedig ezen a meccsen pályán volt a finn labdarúgás valaha volt legnagyobb csillaga, Jari Litmanen is, aki akkor a holland Ajaxban légióskodott.

2010: Dzsudzsák Balázs csodagólja a 94. percben

A 2012-es Európa-bajnokságra vezető selejtezőben újfent egy csoportba kerültünk a finnekkel. Az idegenbeli meccsen Szalai Ádám góljával (a gólpasszt Koman Vladimir adta, hol van ő már? Pedig ennek a meccsnek a másnapján a Nemzeti Sport vezércikkírója azt írta, hogy Koman olyan eleganciával irányított, mint Bozsik Cucu.)

1-0-ra vezetett a magyar csapat, majd a finnek egyenlítettek. Már-már úgy tűnt, hogy 1997-hez hasonlóan megint 1-1 lesz a vége, amikor elkövetkezett a 94. perc. A játékvezető már az óráját nézte, amikor Elek Ákos saját térfeléről megindult a finn kapu felé.

A jelenet 2.18-tól látható:

Több volt ez, mint egy győztes gól. A meccset magam is láttam a helyszínen, a magyar válogatott ellentmondást nem tűrően, az utolsó pillanatig támadva próbálta meg a győzelmet kicsikarni. Pedig a 71. percben a finn szövetségi kapitány pályára küldte azt a Jari Litmanent, aki már az 1997-es vb-selejtezőn, vagyis 13 évvel korábban játszott a magyar válogatott ellen. Litmanen ekkor már majdnem 40 éves volt, odahaza a Lahti színeiben focizott. Az első válogatott meccsét 1989-ben, 18 évesen játszotta Trinidad és Tobago ellen. Mivel 2010-ben is szerepelt a finn nemzeti csapatban, elmondhatta magáról, hogy négy különböző évtizedben is pályára lépett a válogatottban. Egészen egyedülálló teljesítmény.

Ezzel a győzelemmel együtt sem sikerült a magyar válogatottnak elérnie a csoport második helyét, bár tényleg nem sok hiányzott hozzá. Egervári Sándor csapata 19 ponttal zárt a harmadik helyen, a csoportból az első hollandok és a második svédek mehettek az Európa-bajnokságra. Ez volt az a kvalifikációs sorozat, amikor Budapesten 2-1-re megvertük a svédeket, a finnekkel odahaza azonban csak 0-0-ra voltunk képesek. Igaz, ha az a meccs megvan, akkor sem tudunk másodikok lenni a csoportban.

2015: Stieber Zoltán a 82. percben érkezett

A finn-magyar focidráma harmadik felvonása nem volt annyira izgalmas, mint az első kettő, de itt is a hajrában született meg a magyar csapat győztes gólja Helsinkiben.

Ez az az Eb-selejtező volt, amelyet Pintér Attila vezetésével kezdett meg a magyar csapat, őt egy meccs után Dárdai Pál váltotta a kapitányi székben. Dárdainak ez a júniusi, Helsinkiben megrendezett meccs volt az utolsó, ez után kellett átadnia a marsallbotot a német Bernd Storcknak. Dárdai kettős szerepvállalását – bármennyire is szerette volna az MLSZ – a Hertha Berlin nem engedélyezte. A szokatlanul meleg időjárásban rendezett júniusi találkozó előtt Dárdai előre jelezte, hogy borzalmasan nehéz meccs lesz ez, senki se számítson sziporkázó játékra. A kapitány jóslata teljesen beigazolódott. Stieber gólja és ez a három pont nagyon kellett ahhoz, hogy a magyar válogatott a csoport harmadik helyén kössön ki és pótselejtezőt játsszon a norvégokkal.

A többi már ismert, Norvégia ellen kettős győzelemmel jutottunk ki a 2016-os Európa-bajnokságra, ahol csoportelsőként mentünk a nyolcaddöntőbe. Ott Belgium állította meg a magyar csapatot.

2018: Újabb dráma következik?

Abban a tekintetben mindenképpen különleges a helyzet, hogy az új szövetségi kapitány, Marco Rossi első alkalommal és mindjárt tétmeccsen debütál a válogatott padján. Azonban nem is olyan régen éppen Dárdai Pál ugrott be hasonló helyzetben a kapitányi posztra, hiszen Pintér Attila 2014-es eltávolítása után Dárdainak is tétmérkőzésen, a románok elleni idegenbeli Eb-selejtezőn kellett debütálnia. A bukaresti 1-1, majd a három nappal később Tórshavnban Feröer ellen elért 1-0-s győzelem sikeres belépő volt.

A finneket egészen biztosan fűti a sokszoros visszavágás vágya. Háromszor buktak el velünk szemben tétmeccset otthon. A Nemzetek Ligája sorozata nekik is jó lehet arra, hogy több sikerélménnyel gazdagodva játsszák le a sorozatot. Ezzel együtt a tamperei meccs drámaiságától szívesen eltekintenénk.

A cikket az Arcanum Digitális Tudománytár segítségével írtuk meg.