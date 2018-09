Gyorsan beilleszkedett a Chelsea-nél a világ legdrágább kapusa

A hibátlan bajnoki szezonkezdet segíti leginkább a világrekordot jelentő összegért igazolt baszk futballkapus, Kepa Arrizabalaga beilleszkedését a Chelsea-be, amely az Európa-ligában a Vidi FC-vel szerepel majd egy csoportban.

A 23 éves kapust augusztusban 71,6 millió fontért (25,6 milliárd forint) szerződtette a londoni klub az Athletic Bilbaótól, ezzel ezen a poszton ő lett a világ legdrágább játékosa.

Arrizabalagával a kapuban a Chelsea az eddigi négy Premier League-meccsét megnyerte, ráadásul kétszer gólt sem kapott.

"Hozzá kell még szoknom az új életemhez egy eddig számomra ismeretlen városban, egy új csapat tagjaként, de amikor a pályán jól mennek a dolgok, akkor minden más is sokkal könnyebb" - nyilatkozta a spanyol AS című napilapnak a labdarúgó, aki meghívót kapott a spanyol válogatottba is a Nemzetek Ligájában sorra kerülő, horvátok és angolok elleni mérkőzésekre.

"Helyes döntést hoztam, amikor aláírtam a Chelsea-hez, boldog vagyok, hogy megtettem ezt a lépést, értékesnek érzem magam és szeretném élvezni ezt" - mondta Arrizabalaga, s hozzátette: az elmúlt években több spanyol játékos is sokat tett hozzá a Chelsea sikereihez, ez pedig szintén segít azoknak, akik mostanában igazoltak a mediterrán országból a londoni Kékekhez.

A Vidi FC az El csoportkörében október 4-én lép pályára a Stamford Bridge-en, majd a december 13-i utolsó fordulóban a Groupama Arénában fogadja a Chelsea-t.