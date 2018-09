A Barca sztárja tiltakozik a videobíró ellen

A videobíró (VAR) megzavarja a játék természetes menetét Luis Suárez, az FC Barcelona uruguayi válogatott csatára szerint, aki úgy véli, jobb lett volna, ha a gólbíró-technológiát alkalmazzák a spanyol bajnokságban.

A La Ligában a mostani szezonban vezették be a VAR használatát, amely múlt vasárnap, a Barcelonának az újonc Huesca ellen 8-2-re megnyert mérkőzésén is főszerepet kapott: Suárez 39. percben szerzett gólját előbb les miatt nem adta meg a játékvezető, majd a videobírós ellenőrzés után mégis érvényesnek ítélte a találatot.

A VAR tönkreteszi a gólörömöt és az ünneplést - jelentette ki Suárez egy szerdai rádióinterjúban.

"A védők egyfolytában reklamálnak valamiért, a játék pedig emiatt elveszíti a természetes menetét" - mondta a támadó, és hozzátette, szerinte sokkal jobb megoldás lenne a gólbíró-technológia alkalmazása. "Jelenleg akár az is előfordulhat, hogy egy akaratlan kezezés után vezetünk egy ellentámadást, gólt szerzünk, majd a játékvezető visszanézi az eseményeket, és a kezezés miatt érvényteleníti a találatot."

Olaszországban és Németországban már korábban bevezették a VAR-t, az angol Premier League pedig 2013 óta a gólbíró-technológiát használja, de a videobírós rendszert egyelőre nem. A VAR alkalmazását a nagy többség sikeresnek ítélte meg a nyári oroszországi világbajnokságon.

Spanyolországban azután döntöttek a technológiai segítség alkalmazásáról, hogy az előző szezonban éppen Suárez érvényes gólját nem adták meg a Valencia elleni meccsen annak ellenére, hogy a televíziós közvetítésben tisztán látható volt, ahogy a labda áthaladt a gólvonalon.A videobíró minden, a mérkőzést jelentősen befolyásoló, vitatott esetben - így többek között kiállításnál, tizenegyesnél, lesállásból szerzett gólnál - lehetőséget ad arra, hogy a játékvezető visszanézze az esetet a pálya szélén elhelyezett monitoron, és a visszajátszás alapján megváltoztassa döntését.

A gólbíró-technológia ezzel szemben a beépített érzékelők segítségével csak abban segít a bírónak, hogy kérdéses esetben meg tudja állapítani, a labda teljes terjedelmével áthaladt-e a gólvonalon.