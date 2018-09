Eldőlt, ki viseli a csapatkapitányi karszalagot Dzsudzsák távollétében

Férfi A-válogatottunk a Nemzetek Ligája-debütálást megelőző utolsó előtti napon egy edzéssel készült a Finnország elleni mérkőzésre. Emellett az is eldőlt, hogy Dzsudzsák Balázs távollétében Szalai Ádám viseli majd a kapitányi karszalagot.

Az elmúlt napok dupla edzéseit követően ma egy tréninggel készült a nemzeti csapat első Nemzetek Ligája-mérkőzésére. A Marco Rossi vezette stáb délelőtt bő másfél órás edzést vezényelt a kerettagoknak, melyen főként a rögzített játékhelyzeteket gyakorolta a csapat, délután pedig játékosokra lebontva, részletesen ismertették a mieinkkel a finn válogatottal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Csütörtökön az is eldőlt, hogy Dzsudzsák Balázs távollétében Szalai Ádám lesz a csapatkapitány a következő két mérkőzésen. Marco Rossi nem véletlenül tette le voksát a Bundesliga góllövőlistáját jelenleg vezető csatár mellett.

"Az elképzelésemet a keret néhány tapasztaltabb játékosával is megvitattam, akik egyöntetűen támogatták, hogy Szalai Ádámot bízzam meg a csapatkapitányi feladatokkal a következő két mérkőzésre. Ádámmal természetesen nem csak a döntésemet osztottam meg, hanem azt is, hogy mit várok a csapatom kapitányától. Vagyis azt hogy vezér legyen a pályán és a pályán kívül is, a fiatalokat folyamatosan segítse és pozitív gondolatokkal, meglátásokkal segítse a társait és így a csapatot is" - mondta Marco Rossi a szövetség honlapjának.

A csapatkapitányi karszalagot a válogatottban most először magára öltő csatár természetesen örömmel fogadta a megtisztelő, ám nagy felelősséget is jelentő feladatot.

"Aki ismer pontosan tudja, hogy számomra mennyire fontos a válogatott – kezdte Szalai. – Éppen ezért óriási megtiszteltetés számomra, hogy én vezethetem majd ki a csapatot a pályára Tamperében és a Groupama Arénában."

"Ahogy a csatár szerepkörét, úgy a csapatkapitányét is úgy szeretném ellátni, hogy azzal nagy segítségére legyek a csapatnak."