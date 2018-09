Ma is beleborzong az 1997-es 1-1-be a finn futballkapitány

A finnek szövetségi kapitánya, Markku Kanerva hallani sem akart az 1997-es Finnország-Magyarország labdarúgó vb-selejtezőről, amely minden idők legviccesebb öngóljával lett 1-1 és ez az öngól ejtette ki a finneket a pótselejtezőről. A tamperei stadionban megtartott sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy a szakember Szalai Ádámot tartja a magyar csapat legveszélyesebb játékosának.

Kiküldött munkatársunk jelenti Tamperéből.

Befelhősödött Markku Kanerva arca, amikor az Origo az 1997-es 1-1-re végződött Finnország-Magyarország vb-selejtezőről kérdezte.

Ha kérhetném, erről ne beszéljünk, mit szólna, ha a 2014 márciusában Győrben megrendezett barátságos meccsről csevegnénk, amelyet mi nyertünk meg 2-1-re - mondta nevetve a finn szakember. Ő '97-ben akár benne is lehetett volna az akkori finn válogatottban, 2014-ben pedig másodedzőként ült a kispadon. Amúgy van gondja elég, mert fogalma sincs, mit várjon a magyar válogatottól, igaz, abban sem biztos, hogy pontosan tudja, mire lesznek képesek az ő futballistái.

Kanerva kapitány a Nemzetek Ligája sorozatot nagy lehetőségnek tekinti, mert a C divízióban hasonló képességű csapatok játszanak, így akár a finn nemzeti együttesnek is megadathat a siker lehetősége. Az edző egyértelműen a Hoffenheimben játszó Szalai Ádámot, a magyar együttes új csapatkapitányát tartja a legveszélyesebb játékosnak. Azt sem zárta ki, hogy a finnek akár csoportgyőztesek is lehetnek, bár elnézve az északi együttes legutóbbi tétmeccseit, erre elég merész még belegondolni is. A finnek soha nem jártak világbajnokságon, sem Európa-bajnokságon, nekik tényleg óriási sansz lehet a Nemzetek Ligájában való jó szereplés.

A kerethirdetés előtt volt pár sérült a finn csapatban, de a szövetségi kapitányuk abban bízik, hogy a szombati mérkőzésre mindenki rendben lesz náluk. A kedélyes hangulatban zajló sajtókonferencián szóba került az is, hogy az olasz Marco Rossinak ez lesz az első meccse a magyar válogatott kispadján.

Ez mindig lutri, fogalmam sincs, hogy mire számítsak Rossitól, de óriási szenzációt nem várok - mondta a szövetségi kapitány.

A Montreal Impact futballistája, Jukka Raitala felidézte az augusztus 5-i DC United elleni meccset az MLS-ben, amely 1-1-re végződött és amelyen Stieber Zoltán ellen játszhatott.

Nagyon jó játékos, az egyik legjobb a magyar csapatban - mondta Raitala.

A magyar válogatott sajtótájékoztatója 17.15-kor kezdődik Tamperében, természetesen erről is beszámolunk.