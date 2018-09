Szívvel, ésszel, erővel akar nyerni a magyar fociválogatott olasz kapitánya

Helsinkiben felújítják az Olimpiai Stadiont, a finn labdarúgó-válogatott ezért az ország harmadik legnépesebb városában, Tamperében fogadja a magyar csapatot (kezdés: 18.00) a Nemzetek Ligája C divíziójának első fordulójában. Mind az UEFA új sorozata, mind Marco Rossi bemutatkozása egyfajta ugrás lesz a sötétbe - reméljük, a szombati 90 perc után csak a tamperei égbolt lesz sötét, a kedvünk nem csap át derűből borúba. Ehhez viszont nyerni kellene Finnország ellen. Erre a magyar válogatott képes, a csapatnak és az olasz kapitánynak is nagyon kellene a siker.

Kiküldött munkatársunk tamperei jelentése.

Ezen a héten részletes cikkben mutattuk be a Nemzetek Ligája lebonyolításának lényegét, és azt, hogy ebből a sorozatból hogyan lehet eljutni a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokságra.

A részletek ismétlése helyett érdemes újra elolvasni mindezt, mert az utat több, sokismeretlenes egyenlet nehezíti. Maradjunk annyiban, hogy a magyar csapatnak Finnországban nyernie kellene ahhoz, hogy ebben a négyesben (amelynek tagjai még a görögök és az észtek) vérmes reményei legyenek.

Marco Rossi "Ez az egész történet nem rólam, hanem a csapatról szól. Fontos a jó kezdés a Nemzetek Ligájában. Izgalommal teli várakozás keveredik bennem, egy egész nemzetet képviselni bármilyen eseményen különleges érzés és felelősség." "Ez az egész történet nem rólam, hanem a csapatról szól. Fontos a jó kezdés a Nemzetek Ligájában. Izgalommal teli várakozás keveredik bennem, egy egész nemzetet képviselni bármilyen eseményen különleges érzés és felelősség."

Amikor a Nemzetek Ligája divízióit kialakították, sokáig az volt a kérdés, hogy a magyarok beférnek-e még a B-divízióba, vagy a C-ben kötnek ki. A cseh válogatott két győzelme bennünket a C divízióba küldött, amely nem feltétlen baj. Magyarország ennek a csoportosulásnak a legjobb mutatójával rendelkező válogatottja volt, az már más kérdés, hogy a görögöket szívesebben láttuk volna egy másik csoportban.

Amikor négy évvel ezelőtt előbb Pintér Attilával, majd Dárdai Pállal, végül pedig Bernd Storckkal harmadik helyen végeztünk a 2016-os Eb-selejtezőben, akkor a görögökkel és a finnekkel is azonos csoportban voltunk. A hellén válogatott akkor az első kalapból kapott besorolást, de fejre állt és az utolsó helyen végzett. A görögökkel Budapesten döntetlenre végeztünk, Píreuszban viszont 5-3-ra ők nyertek egy már tét nélküli meccsen. A finneket pedig kétszer vertük meg, mindkét alkalommal 1-0 volt a végeredmény Magyarország javára.

Lovrencsics Gergő "Jó érzésekkel várom a finnek elleni mérkőzést, új csapat alakult ki, mindenki győzni szeretne. A korábbi kapitányok munkájával nem akarom összehasonlítani Marco Rossiét, így csak az olasz szakemberről beszélnék. Rossi jól ismeri a magyar mezőnyt, a játékosokat és az NB I-et. Ez roppant fontos dolog. Telkiben komoly felkészülésen estünk át. A védekezést és a támadást is gyakoroltuk, a szögleteket és bedobásokat szintén. A szövetségi kapitány mindent elmondott a finnekről, alaposan felkészülve várjuk a szombati csatát." "Jó érzésekkel várom a finnek elleni mérkőzést, új csapat alakult ki, mindenki győzni szeretne. A korábbi kapitányok munkájával nem akarom összehasonlítani Marco Rossiét, így csak az olasz szakemberről beszélnék. Rossi jól ismeri a magyar mezőnyt, a játékosokat és az NB I-et. Ez roppant fontos dolog. Telkiben komoly felkészülésen estünk át. A védekezést és a támadást is gyakoroltuk, a szögleteket és bedobásokat szintén. A szövetségi kapitány mindent elmondott a finnekről, alaposan felkészülve várjuk a szombati csatát."

A tamperei stadion oldalában az olimpiai kandeláber arra emlékeztet, hogy az 1952-es nyári játékok labdarúgótornáján néhány meccset itt rendeztek meg.

Ezek közül a legemlékezetesebb a hosszabbítás után 5-5-re végződött Jugoszlávia-Szovjetunió nyolcaddöntő volt, amelyet meg kellett ismételni. Az újrajátszott meccsen a jugók 3-1-re verték a szovjeteket. A későbbi olimpiai bajnok magyar csapat nem játszott itt, miként a magyar válogatott is most debütál ebben a városban, amely új helyszínként kerül be a nemzeti csapat történetébe.

Markku Kanerva finn szövetségi kapitány "Ha kérhetném, az 1997-es vb-selejtezőről ne beszéljünk, mit szólna, ha a 2014 márciusában Győrben megrendezett barátságos meccsről csevegnénk, amelyet mi nyertünk meg 2-1-re." "Ha kérhetném, az 1997-es vb-selejtezőről ne beszéljünk, mit szólna, ha a 2014 márciusában Győrben megrendezett barátságos meccsről csevegnénk, amelyet mi nyertünk meg 2-1-re."

Berzi Sándorral, az MLSZ alelnökével a kispad mellett azt számolgattuk, hány szövetségi kapitány mellett dolgozott már a szakember. Tizenkettőig jutottunk (az első "kapitánya" Jenei Imre volt), a felsorolást most nem tesszük meg, ellenben azt már érdekesebb felidézni, hogy csaknem húsz évvel ezelőtt Berzi az MLSZ főtitkáraként javaslatot nyújtott be az UEFA-nak.

Ebben az állt, hogy miként lehetne a legerősebb piacot jelentő országok kiemelésével, továbbá nagyobb létszámú selejtezőcsoportokkal arányosabb és egyenletesebb a televíziós bevételek elosztása, illetve miként szoríthatnák ki a tétmérkőzések a már akkor is egyre érdektelenebb felkészülési válogatott meccseket. Azt nem mondhatjuk, hogy a Nemzetek Ligájának Berzi a szülőatyja, de azt igen, hogy anno valami hasonlóban gondolkodott a magyar sportvezető.

Stieber Zoltán „Látszik, hogy Marco Rossi mit akar, és ez nagyon pozitív. Nem engedi közel magához a játékosokat, nagyon profi, de így elsőre még sok az új információ. Reméljük, minél többet tudunk majd belőle megvalósítani a pályán." „Látszik, hogy Marco Rossi mit akar, és ez nagyon pozitív. Nem engedi közel magához a játékosokat, nagyon profi, de így elsőre még sok az új információ. Reméljük, minél többet tudunk majd belőle megvalósítani a pályán."

Hogy a finnek mennyire utálhatnak velünk játszani, azt a pénteki sajtótájékoztató egyik momentuma jól mutatja. Amikor felidéztem az 1997-es 1-1-re végződött finn-magyar vb-selejtezőt, a helyi szövetség sajtósa arra kért, hogy erről talán fejezzük be a diskurzust. Megírtuk már, hogy a finneket mennyire nyomasztja az ellenünk hosszú ideje tartó sikertelen tétmeccssorozat (legutóbb 1978-ban nyertek ellenünk egy Eb-selejtezőn, amelyet megelőzően és amely után tétmeccsen nem vertek meg bennünket a finnek). Nem véletlen az sem, hogy az északiak büszkén emlegetik azt a győri barátságos mérkőzést, amelyen Pintér Attila debütált a magyar kispadon, és amelyen a finnek 2-1-re diadalmaskodtak.

Gera Zoltán "Nagyon bizakodó vagyok, mert jó hetet zártunk. Úgy láttam, amit a kapitány eltervezett, azt végrehajtottuk, a csapat gyorsan fogadta az elképzeléseket." "Nagyon bizakodó vagyok, mert jó hetet zártunk. Úgy láttam, amit a kapitány eltervezett, azt végrehajtottuk, a csapat gyorsan fogadta az elképzeléseket."

Debütáló szövetségi kapitányból most sem lesz hiány, mert az olasz Marco Rossi rögtön egy Nemzetek Ligája-tétmeccsel kezd a magyar kispadon. Az olasz szakember úgy ismeri az NB I-et, mint a tenyerét (2012-ben kezdett hazánkban dolgozni), az összes játékossal kapcsolatban "képben van", tele van emócióval, és nem beszél olyan barokkos körmondatokban, mint elődje, a belga Georges Leekens. A pénteki sajtótájékoztatón Lovrencsics Gergely minden szavából az derült ki, hogy a játékosok készek tűzbe menni Rossiért. Aki amúgy következetes, és kitart az elvei mellett.

Amikor először azt mondta, hogy Dzsudzsák Balázs nála csak akkor lesz válogatott, ha talál magának csapatot és ott rendszeresen játszik, sokan nem hitték el, hogy Rossi meghúzza a csapatkapitány kihagyását. Meghúzta, mert ezt mondta, és ha ezt mondta, akkor nem cselekszik másképpen. Mindazonáltal azt az összes válogatott játékos elismeri, hogy egy jó Dzsudzsákra nagy szüksége lenne a nemzeti tizenegynek - éppen ezért szurkol mindenki, hogy a magyar szélső ügye mihamarabb rendeződjön.

Szalai Ádám "Nem optimális a helyzet. Végigcsináltuk a felkészülést egy szövetségi kapitánnyal, a tétmeccseknek pedig már egy újjal megyünk neki. Új kapitány, új elképzelés, nem lesz túl egyszerű. De lehet, hogy pont ez fog segíteni nekünk." "Nem optimális a helyzet. Végigcsináltuk a felkészülést egy szövetségi kapitánnyal, a tétmeccseknek pedig már egy újjal megyünk neki. Új kapitány, új elképzelés, nem lesz túl egyszerű. De lehet, hogy pont ez fog segíteni nekünk."

Az olasz szakember felhívta a figyelmet arra, hogy a finnek minden bizonnyal agresszív, erőszakos játékkal rukkolnak elő. Számukra a Nemzetek Ligája olyan lehetőség, amely arra jó, hogy esetleg közelebb kerüljenek történetük első szerepléséhez. De azt már a meccs előtt leírhatjuk, hogy a magyar labdarúgó-válogatott képességeiben, tudásában jobb a finn csapatnál.

Hogy ezt az esélyességet sikerül-e győzelemre váltani, az nagy kérdés, de mondanunk sem kell, hogy roppant fontos lenne a jó rajt. Kedden már Budapesten a Groupama Arénában a görögök ellen játszunk, azon a meccsen a szurkolók nem lehetnek jelen, mert az UEFA még 2015-ben a románok elleni hazai Eb-selejtezőn megbüntette a magyar szövetséget, és ez a büntetés most lép életbe. A tamperei győzelem olyan lendületet adhatna Szalaiéknak, amely a görögökkel szembeni meccsre is elég lehetne. További számolgatásnak vagy esélylatolgatásnak azért nincs értelme, mert nem tudjuk, hogy a Nemzetek Ligájának többi csoportjai hogy alakulnak, arról nem is beszélve, hogy az Eb-selejtezők csoportjait is csak december 2-án sorsolják ki Dublinban.

A magyar labdarúgó-válogatott várható összeállítása az MTI szerint: Gulácsi Péter - Lovrencsics Gergő, Vinícius Paulo, Fiola Attila, Kádár Tamás - Kovács István, Nagy Ádám, Kleinheisler László, Stieber Zoltán - Sallai Roland - Szalai Ádám

A Tamperében 18 órakor kezdődő Finnország-Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzést az Origo élőben közvetíti.