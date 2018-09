A futballisták fizetik a szurkolók jegyeit Siófokon

Gyengén kezdte az NB II idei szezonját a BFC Siófok, hét fordulót követően 5 ponttal csupán a tabella 18. helyén áll a Balaton-parti együttes. A Békéscsaba elleni 2-0-s vereség után a vezetőség menesztette Varga Attilát a kispadról, György Tamás tulajdonos többek között erre is kitért a klub honlapjának adott interjújában.

Szeptember 4-én klubunk közös megegyezéssel szerződést bontott korábbi vezetőedzőjével, Varga Attilával az elmúlt időszak sikertelensége miatt. Időben történt a váltás?

Ezt majd az idő eldönti. Nyilván egy csapatnál, ha nem megy a szekér, a leggyakoribb esetben az edzőt veszik elő. Rendszerint menesztik, holott a képlet csak a legritkább esetben ennyire egyszerű. A felelősség sok mindenki mást is terhel. Vitathatatlan, hogy már a szezon elején hullámvölgybe került a csapat, amiért a menesztett vezetőedzőn túl a játékosok, és a klubvezetés is felelős. Ilyen kudarcsorozat esetében egy emberként kell felelősséget vállalnia mindenkinek. Egy klubnak amolyan szervezetként kell működnie, amiben minden szervnek megvan a maga szerepe. Méghozzá kulcsfontosságú szerepe. Egyik-másik szerv gyengélkedése máris meglátszik a test teljesítményén, hát még ha több nem működik megfelelően. Úgy gondolom tehát, hogy az edző mellett legalább ekkora a felelőssége a játékosoknak is, akik hétvégente kifutnak a gyepre. Ide kell sorolnunk a klub több más alkalmazottját is. Még jómagamat is.

Mekkora a baj?

Nézze, a számok sosem hazudnak. A közelmúltbéli eredmények magukért beszélnek, együttesünk hét forduló után a 18. helyen áll a húszcsapatos NB II-ben, és már most jelentős, tizenegy pontos hátrányt szedett össze az éllovas Soroksárral szemben.

A nem jól sikerült rajt ellenére szerencsére még mindig vannak szurkolók, akik kijárnak a meccsekre. Üzenne-e nekik valamit?

Mindenekelőtt azt, hogy a klub minden tagja nevében köszönöm nekik, hogy kitartanak a BFC mellett. Nagyon fontosak nekünk, így ezekben a nehéz időkben rájuk is gondolunk. Ők sokunkkal ellentétben biztosan nem felelősei, csupán elszenvedői a csapat rossz teljesítményének. Szeretnénk enyhíteni a csalódottságukat is azzal, hogy vendégül látjuk őket a következő mérkőzéseken a stadionban azáltal, hogy a belépőjegyeik árát a játékosok állják mindaddig, amíg nem kerülünk a tabellán az első tízbe. Tehát némi malíciával azt is mondhatom, a szurkolók minél többen jönnek a következő alkalmakkor, a labdarúgóinkat annál nagyobb áldozathozatallal is tudják motiválni a jobb, meggyőzőbb, eredményesebb teljesítményre. A csapat akkor tud egy ilyen gödörből minél hamarabb kimászni, ha minden lehetséges támogatást és ösztönzést megkap. A szurkolóink jelenléte pedig hatalmas erőt adhat. Közös érdekünk, hogy minél többen legyünk a lelátókon a mérkőzéseken.

