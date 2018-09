A szívét is kitette a magyar fociválogatott - csak a gól hiányzott

Csak a helyzetkihasználással volt baj Tamperében a Finnország-Magyarország (1-0) Nemzetek Ligája labdarúgó-mérkőzésen. Az északi csapat belőtte azt a gólt, amellyel meg tudta nyerni a meccset, mi pedig annak örülhetünk, hogy a mögöttünk hagyott Leekens-érához képest egy teljesen más szellemű válogatott lépett pályára Finnországban. Marco Rossi nem operettkapitány, ha megkapja a türelmet, akkor ő és a csapat is sikeres lehet.

Kiküldött munkatársunk tamperei jelentése:

Hogy vereség és vereség között mekkora különbség van, arra jó példa, hogy a tamperei mérkőzés után a magyar szurkolók odahívták a csapatot és megköszönték a játékot. A közelmúltban akadtak olyan meccsek (Andorrában, Luxemburgban, vagy Budapesten a kazahok ellen), amikor teljesen kilátástálanul játszott a magyar labdarúgó-válogatott. Finnországban viszont az első perctől az utolsóig küzdött, hajtott, helyzeteket dolgozott ki - csak ezeknek a befejezése nem sikerült.

A finnek természetesen óriási sikerként élték meg Magyarország legyőzését, Marco Rossi együttesének játékosai viszont közel sem voltak boldogok. A meccs után a tamperei stadion interjúzónájába először a finn játékosok érkeztek. A meccset eldöntő gólt szerző Teemu Pukki több kérdésünkre is válaszolt.

„Finnországnak óriási dolog ez a győzelem, viszont a csoportban hat meccset kell lejátszani és ez csak az első volt" - nyilatkozta a hazaiak játékosa.

Sok helyzete volt a magyar csapatnak, de nekünk is, mert két kapufát lőttünk. Fontos, hogy az elején betaláltunk, mert ez megadta a meccs alaphangját. A jó start mindig nagyon fontos egy ilyen sorozatban. Szerintem jól játszottam, de a csapat minden tagja megtette a magáért, hogy ez az eredmény szülessen.

A görögök ebben a csoportban nagyon erősek, megjósolhatatlan, mi lesz a végén az eredmény. A magyar csapat jó benyomást tett rám, erősek voltak, nehéz volt ellenük küzdenünk.

Ami a gólt illeti, a középpályáról csodálatos labdát kaptam, a befejezéssel már nem volt nehéz dolgom. Utána csak azt a taktikát kellett követnünk, amit az edzőnk kért tőlünk, ezt pedig a csapat valamennyi játékosa betartotta.”

A magyar futballisták közül elsőnek a MOL Vidi középpályása, Kovács István érkezett az interjúzónába.

"Marco Rossi szövetségi kapitány elmondta a mérkőzés előtt, hogy a finnek a kontrajátékból nagyon erősek és felhívta a figyelmet arra, hogy a középpályán ne veszítsük el a labdákat.

Ennek ellenére én fegyelmezetlen voltam, a finnek támadása onnan indult el, hogy én elvesztettem a labdát. Nagyon sajnálom, hogy így alakult. Vállalom a felelősséget ezért, mert felnőtt ember vagyok és nem tehetek mást. Ettől függetlenül a jövőben is el fogom kérni ugyanott a labdát.

A második félidőben Szalai Ádámnak adtam olyan labdát, amelyből gólt lőhettünk volna - sajnálom, hogy nem sikerült. A lehetőségeink megvoltak, a kaput nem találtuk el elégszer. A finnek a góljuk után megnyugodtak, mi meg futottunk az eredmény után. A második félidőben rengeteg lehetőségünk volt - nem tudtunk egyenlíteni."

Kovács István nem értett egyet azzal a felvetéssel, hogy a magyar válogatott játékán nem lehetett felismerni, mit akar a csapat játszani.

„A meccs végén Marco Rossi annyit jegyzett meg, hogy nem érti, miért mentünk bele a felesleges ívelgetésekbe. Két csatárral küzdöttünk, le kellett volna vinni a labdát az alapvonalig és onnan beadni.

Nem értek azzal egyet, hogy nem azt játszottuk, amit terveztünk. A bekapott gól után a finnek kontrajátékra rendezkedtek be, amelyet ők nagyon tudnak. A második félidőben nem játszottunk rosszul, csak a gól hiányzott.”

Arra a felvetésre, hogy a tamperei vereség mennyire töri meg az újjáalakuló válogatottat, Kovács István így felelt.

„Nem lesz könnyű a görögök elleni zárt kapus meccs, de ha ezt a helyzetet nem tudjuk megoldani, akkor mit oldunk meg? A Vidinél nagy fegyver, hogyha hátrányba kerülünk, akkor megfelelően tudunk rá reagálni.

Később szerintem a válogatottnál sem lehet ez probléma. Annak ellenére, hogy vereséggel indult ez a sorozat, ennek az edzői stábnak meg kell adni a bizalmat.”

Fiola Attila törött kézzel küzdötte végig a 90 percet. Az Origónak adott nyilatkozatában azt mondta: csak a gól hiányzott.

"Az egész meccset elrontottuk azzal, hogy az elején gólt kaptunk. Szerettük volna kapott gól nélkül lehozni ezt a mérkőzést. A finnek korai gólja az egész meccset átírta. Támadnunk kellett, megvoltak a helyzetek, nem mentek be.

Több volt ebben a meccsben. Szeretnénk a továbbiakban fejlődni, ez különösen a védekezésre vonatkozik. A finnek játéka nem okozott meglepetést a számunkra. Agresszívek és erőszakosak voltak - ezt Marco Rossi is megmondta. Ha a magyar válogatott jobb csapattal játszik, kisebb rajtunk a teher. Most a finnekkel szemben nehezebb volt játszani. hiszen itt nekünk kellett volna dominálni, elvárták tőlünk a győzelmet. Ez mindig sokkal nehezebb, mint egy igazán jó csapat ellen játszani."

A magyar válogatott kapusa, Gulácsi Péter a következőket mondta. "Egy lett a vége, de a három is benne lett volna, nagy szerencse, hogy nem így történt. Nagyon nehéz helyzetbe sodortuk magunkat azzal, hogy korán gólt kaptunk.

Ezt meg lehetett volna előzni, hiszen a meccs előtt nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a pálya közepén nem veszthetünk labdát. A kontra ebből jött. Ezután voltak helyzeteink, ezek nem tiszta lehetőségek voltak, de ettől függetlenül lehetett volna belőle gólt szerezni. Nagyon keserű ez a vereség."

Sallai Roland arról beszélt, hogy minél gyorsabban el kell felejteni ezt az összecsapást. "Vegyes érzelmek vannak bennem, hiszen megvoltak a lehetőségeink, de nem tudtunk élni velük.

Nem erre számítottunk, a középpályán a labdavesztések után gyorsan átjöttek rajtunk, a gólt is ebből kaptuk. Mindenesetre le kell szűrnünk tanúságokat" - mondta a Freiburg futballistája.

Marco Rossi nyilatkozata

"Természetesen mint minden magyar, különösképpen azok a szurkolók, akik elkísérték a csapatot, csalódottak vagyunk. Nagyon szerettük volna győzelemmel kezdeni a sorozatot, az első tizenöt percben két labdát is elveszítettünk a pálya közepén, az egyikből gólt is kaptunk. Mit sem ér az a sok helyzet, ha a befejezéseknél pontatlanok vagyunk" - nyilatkozta Marco Rossi a találkozót követő sajtótájékoztatón. Az MTI kérdésére válaszolva az olasz szakember kiemelte, mindenképpen fejlődni kell a labda járatásában és a széleken vezetett támadásokban, hiszen a középpályáról felívelt labdák nem működőképesek.A kapitány elmondta, korábbi csapatainál az ötvédős rendszert favorizálta, azonban ennek a begyakorlásához sokkal több időre van szükség, mint az a néhány nap, amelyet eddig a válogatottal dolgozhatott. Ugyanakkor hangsúlyozta: a keretben szereplők többsége négyvédős rendszerben futballozik a klubjában, ráadásul azok a hibák, amelyeket elkövettek, nem a taktikai rendszerhez kapcsolódnak. Marco Rossi kiemelte, nem szabad ezt a mérkőzést "teljes egészében a kukába dobni", ugyanis számos pozitívumot látott a pályán, melyeket meg kell tartani a görögök elleni keddi összecsapásra. "A csapat küzdött, hajtott, mindenki odatette magát, de van úgy az életben, hogy az ember elveszít egy-egy harcot. Ilyenkor alázatos és kemény munkával kell továbbmenni" - mondta a szakember, s hozzátette: a statisztika is kifejezetten kecsegtető dolgokat mutatott, persze ezzel a futballban nem mindig lehet meccset nyerni.