Sok magyar helyzet, biztató játék, de vereség a finnek ellen

A magyar labdarúgó-válogatott megkezdte szereplését a Nemzetek Ligájában, Marco Rossi csapata Tamperében, Finnország ellen vívta első mérkőzését. A találkozón mindössze egy gól döntött, ezt Pukki szerezte a 7. percben, így vereséggel kezdtünk. Jövő héten Görögország ellen lehet javítani.

A magyar kispadon debütáló Marco Rossi alaposan megváltoztatta a kezdőcsapatot a korábbi mérkőzésekhez képest, ebben az összeállításban kezdtek a mieink:

A találkozó rémálomszerűen indult a szempontunkból, hiszen már a 7. percben megszerezte a vezetést a házigazda. Kovács volt határozatlan a kezdőkörben és veszített labdát, amelyet követően Pukki kapott remek kiugratást, aki előbb megkerülte Kádárt, majd higgadtan gurított Gulácsi mellett a magyar kapuba.

A találat néhány percre érezhetően megfogta a magyar csapatot, a folytatásban a finneknek volt még egy helyzete, de Gulácsi bravúrral védett. Nagyjából negyed óra után sikerült rendezni a sorokat, onnantól viszont átvettük az irányítást. Sallai előtt adódott az első komoly helyzet, aki Szalai csúsztatását követően, senkitől sem zavartatva tüzelt kapásból, de célt tévesztett. A félidő hajrájában Lang Ádám előtt adódott egyenlítési lehetőség, de sajnos ő sem talált kaput.

A szünetet követően megint Lang veszélyeztetett egy szöglet után, de fölé fejelt, az ellentámadásból viszont kishíján Soiri lőtt gólt, de szerencsére néhány centivel a bal kapufa mellé szállt a próbálkozás.

Az 56. percben hatalmas magyar lehetőség maradt ki,

Kovács ugratta ki nagyszerű ütemben Szalait, aki remekül vette át a labdát és már csak Hradecky-vel állt szemben, ám a finn kapusba bombázta a ziccert.

Helyzetre helyzet, pontosabban kapufa volt a válasz, nem sokkal később ugyanis Toivio tekert egy szabadrúgást a felsőlécre.

A 72. percben valóságos tüzijáték alakult ki a finn kapu előtt. Előbb Szalai lövése pattant le egy finn védőről, majd Sallai tüzelt, de azt is blokkolták, végül Varga gurított mellé, az egyenlítés tehát továbbra sem akart összejönni. Ekkor már Varga Roland és Kalmár Zsolt is a pályán volt, az utolsó negyedórára pedig Eppel Márton is érkezett. A magyarok nagy erővel támadtak, Pukki egy kontrából a második finn kapufát is meglőtte, az esély azonban továbbra is élt, hogy legalább az egyik pontot megmentsük.

Ezúttal viszont semmi nem akart összejönni, a drámai hajrá is elmaradt, ami korábban ezt a párharcot jellemezte, így Marco Rossi és a magyar válogatott vereséggel kezdett a Nemzetek Ligájában.

A játék azonban sokkal szervezettebb volt, mint Georges Leekens kapitánysága idején és a sok magyar helyzet bíztató a jövőre.

Lang Ádám így értékelt a lefújást követően az M4Sportnak: "Nem kezdtük jól a mérkőzést, sajnos a hetedik percben jött a hidegzuhany, és mint később kiderült, az a találat végzetesnek bizonyult. Kár, mert megvoltak a helyzeteink, nekem is volt három, azokból legalább egyet gólra kellett volna váltani és akkor most más hangulatban beszélgethetnénk. A végén mindent egy lapra feltéve támadtunk, és bár a finnek veszélyesen kontráztak, és a kapufáknál szerencsénk volt, ugyanúgy az egyenlítés is összejöhetett volna. Nem sikerült, de ki fogjuk elemezni a hibákat, tanulunk belőlük és kedden a görögök ellen megpróbálunk javítani."

Pátkai Máté a vereség miatt természetesen szomorú volt, de látott biztató jeleket: Azért is bosszantó a korai kapott gól, mert a kapitány felhívta a figyelmünket, hogy agresszíven kezdenek majd a finnek. Utána átvettük az irányítást, és ha nem is végig, de 60 percig biztosan mi irányítottunk. Megvoltak a lehetőségeink, pontrúgásokból és kombinatív támadások után is veszélyeztettünk, ennyi helyzettel, amennyit kihagytunk, meccseket lehetne nyerni. A szívünket, lelkünket kitettük a pályára, a közönség is végig mellettünk állt, köszönjük szépen a biztatást és hogy ilyen messzire is elkísértek minket. A görögök ellen mindenképpen javítanunk kell."