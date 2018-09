A magyar labdarúgó-válogatott 18 órától Tamperében lép pályára Finnország ellen a Nemzetek ligája C divíziójában. A debütáló Marco Rossi már ki is hirdette a kezdőcsapatot, amelyben ott van többek között a Vidi középpályása Kovács István és a D.C. United szélsője, Stieber Zoltán is.