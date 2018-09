Dárdai Palkó bemutatkozott a német U20-as fociválogatottban

A Hertha BSC edzőjének, Dárdai Pálnak a legidősebb fia, Dárdai Palkó bemutatkozott a német U20-as válogatottban. A 19 éves tehetséges labdarúgó a kezdőcsapat tagja volt a csehek ellen 3-2-re megnyert felkészülési mérkőzésen.

A Hertha játékosa, Dárdai Palkó korábban már az U18-as és az U19-es német válogatottban is pályára lépett két alkalommal, most pedig egy újabbat lépett fölfelé, ugyanis bemutatkozott az U20-as együttesben is, a csehek ellen 3–2-re megnyert felkészülési mérkőzésen a kezdőcsapat tagjaként valamivel több mint egy órát játszott.

Már a Hertha felnőttcsapatában is bemutatkozott – minden sorozatot figyelembe véve eddig hatszor lépett pályára – Dárdai Palkó büszkén posztolt képet az Instagramon a debütálásáról.