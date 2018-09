Marco Rossi három helyen tervez változást a válogatott kezdőjében

Hétfőn este Telkiben tartott sajtótájékoztatót a görögök elleni Nemzetek Ligája mérkőzésre készülő magyar labdarúgó-válogatott. Marco Rossi szövetségi kapitány és Kovács István válaszolt az újságírók kérdéseire.

A Finnországban vereséggel debütáló olasz szakember először a csapat mentális állapotáról beszélt.

„Amikor elvállaltam a kapitányi feladatot, voltak kételyeim, hogy néhány játékos nem lesz elég motivált. Szerencsére az együtt töltött nyolc nap alatt kiderült a számomra, hogy tévedtem, mindenkin látom a bizonyítási vágyat, és az akaratot, hogy végre elmozduljunk a gödörből. Nyilván nagy a nyomás a csapaton, és a korábbi sikertelenség rányomja a bélyegét a hangulatra, de keményen dolgozunk, aminek muszáj, hogy meglegyen az eredménye."

Az Origo kérdésére a kapitány a keretben várható változásokról is beszélt.

Taktikailag hasonló lesz a felállásunk, mint a finn mérkőzésen, de néhány helyen új emberek játszanak majd. Szerencsére mindenki jó formában van, de vannak olyan játékosok, akiken fáradtságot éreztem, őket pihentetni fogom. Nagyjából három változtatást tervezek.

Rossi arra a kérdésre, hogy csinált volna-e valamit másképpen a finnek elleni meccsen, vicces választ adott.

„Gólt mondjuk nem kapnék újra. Alapvetően egyébként teljesítette a csapat, amit kértem tőle, de sajnos volt három-négy olyan hiba, amelyeknek súlyos következményei lettek, egyik ilyen a gól volt.

Ezeket mindenképpen ki kell javítani, akkor lehet esély a görögök ellen.

A találkozót zárt kapuk mögött rendezik, a kapitánynak erről is megvan a véleménye.

„A futballnak szurkolók nélkül semmi értelme. Anélkül, hogy vitatnám a döntés jogosságát, abszurd a helyzet, furcsa lesz az első hazai mérkőzésen nézők nélkül játszani, de a drukkerek a televíziók előtt is szorítanak majd a csapatért, így nem akarunk csalódást okozni nekik."

Kovács István szerint voltak olyan biztató jelek a finnek elleni meccsen, amelyeket a görögök ellen is lehet kamatoztatni.

„Mindenben javulnunk kell, de voltak a találkozónak olyan periódusai, amikor ráerőltettük az akaratunkat a finn csapatra, a tudatos elemekből és a begyakorolt figurákból pedig helyzeteink is adódtak. Ezekből kell több a görögök ellen, akik a legerősebb csapat a négyesből. Ettől függetlenül mindent megteszünk, hogy javítsunk és végre újra megízleljük a győzelem ízét, mert sajnos már kezdjük elfelejteni, hogy milyen is az.

A középpályás a Vidi játékosaként a Bajnokok Ligája selejtezőjében már szembenézett görög együttessel, szerinte hasonló lesz a vendégek játéka ahhoz, amit a fehérváriakat nagyon szoros párharcban legyőző AEK Athéntól láthattunk.

„A görög együttes nagyjából azt a stílust képviseli, ami az AEK-ra is jellemző volt, több játékost is ad az athéni gárda a válogatottba, de rengeteg a külföldön focizó légiós is a keretben, így nehéz dolgunk lesz. A Vidivel sem mi voltunk a favoritok, ahogy most sem mi vagyunk, de a klubcsapatommal is közel voltunk a bravúrhoz, és nagyon szeretném, ha a magyar csapattal borítánk a papírformát."

A magyarok második Nemzetek Ligája mérkőzése kedden este 20.45-kor kezdődik a Groupama Arénában. A találkozóról az Origo élő szöveges formában tudósít.