Fantasztikus támadás végén Sallai bombázott a léc alá - videó

A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re legyőzte a görög csapatot a Nemzetek ligája C divíziójában. Így a magyar csapat megszerezte az első sikerét 2018-ban, 31 év után sikerült tétmeccsen legyőzni Görögországot, ráadásul Marco Rossi is sikerrel debütált az első magyarországi meccsén. A találkozó első gólját Sallai Roland szerezte, aki fantasztikus támadás végén talált be.