A görögök elleni mesés negyedóra Knézy Jenőt is elvarázsolta

„Hohó, Garami” – kiáltotta Knézy Jenő 1987. október 14-én este a Népstadionban, mert a magyar labdarúgó-válogatott az első negyedóra végén 3-0-ra vezetett Görögország ellen. Ez az Európa-bajnoki selejtező volt máig az utolsó olyan tétmeccs, amikor a magyarok legyőzték a görögöket. Kedd este 20.45-től a Groupama Arénában újra nekiveselkedhetünk a feladatnak – ezúttal a Nemzetek Ligájában.

Garami József ritkán mutatta ki a kispad mellett az érzelmeit. 1987. október 14-én kora este, amikor a pécsi Mészáros Ferenc befejelte a görögöknek a harmadikat, az ökét rázva örült.

A kamera jó pillanatban kapta el a bőrkabátos mestert, Knézy Jenő pedig joggal örült, hiszen a Détárival, Kiprich Józseffel és Bognár Györggyel felálló magyar labdarúgó-válogatott olyan játékot mutatott be, amelyet ezt megelőzően az 1986-os mexikói vb-re zajló selejtezőkön láthattunk a csapattól.

Meg is mutatjuk az összefoglalót, a 21 évvel ezelőtti meccs három magyar gólját:

A PMSC akkori vezető edzőjét, Garmi Józsefet az MLSZ 1987 augusztusában kérte fel ideiglenes szövetségi kapitánynak. Elődje, Verebes József akkor mondott le, az MTK edzője olyan mély konfliktusba került a magyar sportsajtó akkori munkatársaival, hogy nem folytatta tovább kapitányi munkáját. Amely nem volt éppen sikeres, bár a lengyelek elleni 5-3-as hazai Eb-selejtező és Détári Lajos csodaszabadrúgása örökké emlékezetes marad.

Az MLSZ-nek sokkal bátrabban kellett volna Garamihoz nyúlnia, vagy ha úgy tetszik, sokkal nagyobb bizalmat kellett volna a pécsi edzőbe fektetnie. Bár az akkori nyilatkozatok egyértelműen arról szóltak, hogy Garami sem vállalja tovább a munkát, magam azóta többször is beszélgettem az idős mesterrel, aki azt mondta, hogy szívesen maradt volna kapitány. Ráadásul a testület meghökkentő módon, éppen a 3-0-s magyar győzelemmel végződött Eb-selejtező előtt hozta nyilvánosságra, hogy 1988. január 1-től Bálint Lászlót nevezi ki technikai igazgatónak. Bálint úgy lett tehát Garami utóda, hogy az elődnek még három meccse hátra volt a munkájából. Hogy miért kellett ezt akkor a közvéleménnyel tudatni, mai napig nyitott kérdés. Mindegy, ez már a múlt. Most a görögök elleni Eb-selejtező a téma, amely úgy volt tétmeccs, hogy nem is volt igazán az. Mire a görögök Budapestre jöttek, a magyar válogatott már egészen biztosan elköszönt az NSZK-ban rendezett 1988-as Európa-bajnokságtól. Ez volt az az Eb-selejtező sorozat, amelyet Komora Imre kapitányságával kezdtünk. A hollandok rögtön az első meccsen 1-0-ra nyertek Budapesten, majd jött a görögök elleni idegenbeli meccs. Az a mérkőzés, amelyhez úgy ült le az összes magyar tévénéző, hogy a görögöknek szurkolt.

Mindenki tudta, ha Athénban kikapunk, Komora megy, és jön az akkori kívánságkapitány, Verebes József. A csapat megtette a szívességet, 2-1-re kikaptunk, Komora ment, Verebes jött, de csodát ő sem tudott tenni. Ciprus ellen nyertünk, de a hollandok odakint is elvertek bennünket, majd ezek után jött a már citált 5-3-as diadal a lengyelek ellen.

Amikor Garami József átvette a kapitányi tisztséget, tudta, hogy a görögök és a ciprusiak elleni hazai Eb-selejtező mellett a lengyelekkel szemben idegenben is kvalifikációs meccsen kell a kispadon ülnie.

Hab volt a tortán, hogy az MLSZ 1987. november 18-ra barátságos meccset kötött le az 1986-os világbajnokság ezüstérmesével, az NSZK-val, szeptemberre pedig egy Skócia elleni idegenbeli meccs is várt a csapatra. Garami büszkén mondhatja, hogy az NSZK ellen sem kapott ki (0-0). Garami bemutatkozó meccse Skóciában nem sikerült jól, mert 2-0-ra a vendéglátók nyertek, de a lengyelországi Eb-selejtezőn már nagyon szépen focizott a magyar együttes, és csak 3-2-re kapott ki. A varsói meccs elején Knézy Jenő hangja nem jutott el Budapestre, így Kopeczky Lajos közvetített a Szabadság térről.

Garami ideiglenes szövetségi kapitánysága alatt tehát ez a görögök elleni első negyedóra volt a legszebb emlék – neki is, és a magyar szurkolóknak is. Sok jel nem utalt erre. A Népsport és a Népszabadság is visszafogott címekkel vezette fel a meccset, amelyre mindössze tízezer néző volt kíváncsi. Pedig az a görög válogatott érkezett Budapestre, amely a meccs előtt vezette a csoportját Hollandia előtt. Komoly sanszuk volt tehát, hogy továbbjussanak, de a magyar csapat három gólja elintézte őket. Annyira összezuhantak, hogy az utolsó selejtezőkörben Rodosz szigetén 3-0-ra kikaptak a hollandoktól, akik játszi könnyedséggel jutottak ki az 1988-as Eb-re, majd meg is nyerték azt.

Garami József, aki a PMSC csapatával szinte tökéletesre fejlesztette a védekezést, a magyar válogatottal végig nagyszerű támadófocit produkált. Ennek ékes bizonyítéka volt a Görögország elleni 3-0-s siker. 1987. október 14. óta a magyar labdarúgó-válogatott nem nyert tétmérkőzést a görögök ellen, barátságost is csak egyet, 2008-ban 3-2-re.

Kedden este a Groupama Arénában a Nemzetek Ligája-összecsapáson meg lehetne törni a 21 éve tartó rossz sorozatot.