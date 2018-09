Marco Rossi: A fiúk ma igazi harcosok voltak

Kedden este a magyar válogatott hazai pályán 2-1-re legyőzte a görögöket a Nemzetek Ligája C divíziójában. A mérkőzés után Marco Rossi szövetségi kapitány és a győzelemben kulcsszerepet játszó játékosok elégedetten nyilatkoztak az M4 Sportnak.

"Szenvedtünk a második félidőben, talán túl sokat is. Javulnunk kell bizonyos aspektusokban. Ez a csapat túl sokáig nem volt részese győzelemnek, talán ezért is féltünk a második félidőben, hogy megkapjuk a másodikat. A legfontosabb, hogy a játékosok az elsőtől az utolsó percig futottak, harcoltak, küzdöttek, megérdemelték a győzelmet. A görög egy jó csapat, a játékosaik vezető bajnokságokban játszanak. Ma este a fiúk tényleg harcosok voltak. Ugyanezt mondtam a finn meccs után is. Ott is küzdöttek, de nem voltunk szerencsések, több hibánk volt. Mindenki büszke arra, hogy Magyaroroszágot képviseli. Igen, van még mit javulnunk, de ez a három pont nagyon fontos a jövő szempontjából." - nyilatkozta Marco Rossi a győzelem után.

"Nagyon nehéz meccs volt. Készültünk a görögökre, próbáltunk szervezettek maradni végig. Pozitív volt, hogy megszereztük a vezetést, de a gyors egyenlítés nem jött jól. A második félidőben nagyot küzdött a csapat, mindenkit megillet a gratuláció, igazi csapatmunka volt. Nem számítottam arra, hogy előrébb kell játszanom a pályán, ezt a kényszer szülte, de igyekeztem ott is jól teljesíteni" - mondta Bese Barnabás, aki elismerte, hogy a meccs végén hallották a Groupama Aréna környékén összegyűlt szurkolók buzdítását és nagyon sokat jelentett nekik.

„Le a kalappal a csapat előtt, nagyon nagyot melóztunk. Az első félidőben jobbak voltunk, sok helyzetet dolgoztunk ki. A második játékrészben pedig kemény munkával megőriztük az előnyünket. Nagyon szép játék előzte meg a gólomat, és szerencsére a végén jól találtam el a labdát. A héten sokat gyakoroltuk ez a fajta mozgást. Nem volt könnyű szurkolók nélkül játszani, de amikor a vége előtt tíz perccel megérkeztek a stadionhoz, az plusz lökést adott. Most mindenki boldog, megyünk tovább ezen az úton. Látszik, mit akarunk játszani, egy új csapat alakul, a jövő válogatottja" – mondta a lefújást követően az első gól szerzője, Sallai Roland.

„Gratulálok a csapatnak, jó munkát végeztünk. Sok pozitívuma volt a kilenc napnak, így kell folytatni tovább. Azt gondolom, hogy onnan lőni kellett, szerencsére sikerült jól eltalálni a labdát. Nagyon örülök neki. Hiányoztak a szurkolók, ők a 12. játékosunk, reméljük legközelebb már velünk lesznek. Viszont nekünk ezt a pályán ki kellett zárnunk" – árulta el Kleinheisler László.

„A védéseket nem, a perceket számolom csak vissza, főleg az utolsó tíz percben. Az első félidőben játékban a görögök fölé nőttünk, pontrúgásból kaptuk a gólt, de mutatja a csapat erejét, hogy innen is felálltunk. A második játékrészben nagyot küzdöttünk, mikor már nem volt senkiben erő, akkor is sikerült mindenhova odaérni. A sikerből kivették a részüket a kint lévő szurkolók és a tévénézők is, mindenki. Nagyon fontos sikert arattunk, még ha a végén egy kis szerencsénk is volt" – mondta Gulácsi Péter.